Deputatul AUR care a spus că pământul românesc este transportat pe vapoare în Spania s-a ales cu salariul înjumătățit după ce a făcut circ în Parlament. Ce se întâmplă cu dosarul

Titus Muncaciu, deputat AUR de Buzău, a postat recent pe paginile de socializare un mesaj halucinant, în care a pretins că pământul din Dobrogea este furat cu camioanele și transportat apoi cu vapoarele în Spania. Acest mesaj a apărut în contextul altuia, transmis tot din tabăra suveranistă, care susținea că apa și nămolul din barajul Vidraru sunt furate de Franța. „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul românesc ajunge pe vapoare spre Spania!”, a transmis Muncaciu.

Titus Muncaciu și alți deputați au încercat întreruperea ședinței

„În Dobrogea, pământul românesc este excavat, încărcat în camioane și exportat în Spania, cu avize ilegale și cu sprijinul tacit al instituțiilor statului. Nu vorbim doar despre o afacere dubioasă, ci despre un act de trădare națională tolerat de autorități. Cum este posibil ca o firmă să primească avize pe terenuri neintabulate, să exploateze zeci de hectare fără drept, iar singura „compensație” pentru comunitate să fie pachețele pentru elevi, serbări electorale și mici favoruri politice?”, a mai completat deputatul AUR.

Titus Muncaciu a mai fost protagonistul unui episod controversat, în 2023, când a făcut scandal în timpul unei ședințe în Camera deputaților, când se dezbătea proiectul de lege 145, care se referea la modalitățile care pot preveni separarea copilului de familie și nu pe procesul de adopție, așa cum au susținut cei de la AUR. Muncaciu a fost amendat de Camera deputaților, iar el a dat în judecată instituția, solicitând anularea actului administrativ. Dosarul a fost înregistrat pe 30 iunie 2023 la Curtea de Apel Constanța, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că, prin adresa din 15.05.2023, vicepreședintele Camerei Deputaților a înaintate către Biroul permanent al Camerei Deputaților o sesizare disciplinară, menționând că este în legătură cu evenimentele care au avut loc în ședința Camerei Deputaților din data de 10.05.2023, când mai mulţi deputaţi au perturbat buna desfășurare a acesteia, . S-a menționat că, în calitate de preşedinte de şedinţă, a solicitat sesizarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra faptului că la începutul şedinţei de plen, un număr de 5 deputaţi, printre care şi Titus Muncaciu, au intervenit la prezidiu prin blocarea accesului președintelui ședinței la microfon, înlăturarea scaunului președintelui de şedinţă, precum şi prin ocuparea abuzivă a locului de secretar al ședinței, încercând prin orice modalitate să împiedice desfășurarea normală a lucrărilor parlamentare.

S-a mai notat că deputații au încercat întreruperea ședinței şi transmiterea acesteia prin gesturi extreme, respectiv smulgerea cablurilor ecranelor şi microfoanelor din dotarea prezidiului. În continuare se arată că deși conform regulamentului, președintele de ședință a atenționat verbal deputații în culpă şi i-a invitat la respectarea regulamentului, acțiunile celor menționați au continuat şi au fost de o gravă amplitudine, ducând în mod repetat la perturbarea lucrărilor. S-a mai arătat că deputații au încălcat şi art. 158 alin. 5 şi 6 din Regulamentul Camerei Deputaților prin transmiterea în direct a ședinței pe rețelele de socializare precum şi prin modul de a comunica: țipete, injurii, amenințări, invective, calomnii la adresa președintelui de ședință sau a altor deputați care au încercat restabilirea ordinii ședinței.

Lui Titus Muncaciu i s-a diminuat indemnizația pe o perioadă de 6 luni

De asemenea, deputații au încălcat şi art. 154 alin. 3, aducând în cadrul dezbaterilor parlamentare pancarte. Având în vedere evenimentele din ședința plenului Camerei Deputaților din ședința din 10 mai 2023, s-a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputaților să analizeze această sesizare şi să o transmită Comisiei juridice, de disciplină şi imunități în vederea aplicării sancțiunilor corespunzătoare pentru conduita avută de deputații menționați, precum şi pentru alţi deputați care se fac vinovați de încălcarea prevederilor regulamentului Camerei Deputaților şi al căror comportament inadecvat reiese din analiza Comisiei Juridice.

Comisia juridică de disciplină şi imunități a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca deputaților, printre care şi Titus Muncaciu, să li se diminueze indemnizația cu 50 % pe o perioadă de 6 luni pentru nerespectarea prevederilor art. 245 ind. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, care prevede: „este interzisă participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe în plen sau în sălile comisiilor Camerei Deputaților, înregistrarea sau transmiterea în direct a ședințelor Camerei Deputaților, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau comisiilor, utilizarea violenței fizice sau a violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat sau a oricărei persoane prezente la activitățile parlamentare.”

De asemenea, Muncaciu a mai fost penalizat cu reducerea duratei luării de cuvânt la 10 secunde pe intervenție pe o perioadă de 3 luni în cadrul ședinței Camerei Deputaților, începând cu ziua aplicării sancțiunii disciplinare deoarece, conform regulamentului, „este interzisă utilizarea violenței fizice constând în gesturi agresive ori a violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat sau a oricărei persoane prezente la activitățile parlamentare”. În actul de sesizare se menționează că deputații au fost atenționați verbal şi au fost invitați la respectarea regulamentului, dar acțiunile acestora au continuat şi au fost de o gravă amplitudine, ducând în mod repetat la perturbarea lucrărilor.

Instanța a respins cererea deputatului AUR

Acest înscris conține aspecte referitoare la situația de fapt, iar la dosar nu există alte probe în sens contrar, simpla negare a reclamantului nefiind suficientă în condițiile în care nu se fundamentează pe elemente probatorii. În acest context, s-a constatat că nu există temeiuri pentru desființarea actelor contestate, motivul de nulitate fiind neîntemeiat. Curtea a reținut că datele speței evidențiază elemente specifice abaterilor disciplinare, (transmiterea în direct a ședinței pe rețelele de socializare, aducerea unor pancarte în cadrul dezbaterilor parlamentare, violență verbală la adresa altui deputat), iar în cererea de chemare în judecată reclamantul Titus Muncaciu nu a invocat argumente concrete prin care să conteste situația de fapt avută în vedere la emiterea actului dedus judecății și nu a propus probe având acest obiect.

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate referitor la ignorarea prevederilor art. 72 din Constituţia României privind imunitatea parlamentară, Curtea a arătat că va înlătura şi acest motiv de nelegalitate, reţinând că Titus Muncaciu a fost sancționat nu pentru că și-a exprimat opiniile cu privire la chestiunile aflate pe ordinea de zi în ședința din 10 mai 2023, ci pentru modalitățile în care a înțeles să le exprime, respectiv pentru încălcarea disciplinei parlamentare ce nu intră în conținutul vreunui drept fundamental, transmiterea online cu telefonul a unei ședințe parlamentare, injurii, amenințări, invective, smulgerea cablurilor ecranelor și microfoanelor constituind comportamente neprotejate de niciun act normativ, comportament care evident nu poate fi inclus în imunitatea parlamentară, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Astfel, potrivit Codului de conduită al deputaților și senatorilor, parlamentarii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută, solemnitatea ședințelor parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate într-un cadru oficial, solemn, . De asemenea, sub aspectul proporționalității, nu au fost invocate argumente particularizate situației de fapt şi nu există motive concludente care să justifice o altă măsură, având în vedere conținutul concret al abaterilor şi circumstanțele în care au fost săvârșite, reproduse anterior. Pentru considerentele expuse, Curtea de Apel Constanța a arătat că cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca neîntemeiată, decizie luată pe 16 decembrie 2024. Titus Muncaciu a formulat recurs, pe 12 mai 2025, dar nu a fost stabilit, încă, următorul termen al dosarului.