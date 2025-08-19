Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat de instigare la ură după o postare împotriva muncitorilor străini. Marian Godină i-a făcut plângere penală

După ce a susținut în Parlament că are ceva împotriva muncitorilor străini, acum Dan Tanasă a făcut o postare pe social media. Politicianul este acuzat de instigare la ură. Marian Godină i-a făcut plângere penală, punctând de ce a ajuns să facă acest pas.

Vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, este pus la zid de mai multe persoane din spațiu public. Deputatul este acuzat de asupra lucrătorilor străini, după ce și-a spus punctul de vedere pe rețelele de socializare.

Astfel, a stârnit un val de controverse. Anterior, a susținut același lucru în Parlament, precizând că România nu trebuie să mai primească imigranți. Personal, politicianul nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

Marian Godină s-a sesizat imediat ce a descoperit mesajul acestuia din mediul virtual. Politicianul îi îndeamnă pe români să se trezească. Le spune să refuze comenzile care vin de la muncitori din Asia și Africa.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a scris Marian Godină pe .

Motivul plângerii lui Marian Godină împotriva lui Dan Tanasă

„În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TANASĂ DAN a postat următorul text: «Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!».

Prin textul de mai sus, dl Tanasă incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa. Probe și dovezi: În susținerea celor afirmate, indic următoarele mijloace de probă: Capturi de ecran de pe pagina de Facebook a d-lui Dan Tanasă.

Solicitări: Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, a mai subliniat Marian Godină, pe rețelele de socializare.

Polițistul din Brașov nu este singurul care îl atacă dur pe deputatul AUR. Printre cei care nu sunt de acord cu afirmațiile lui Dan Tanasă se numără și Dana Hering. Aceasta locuiește în Suedia de aproximativ 13 ani.

În altă ordine de idei, deputatul Dan Tanasă a afirmat că a locuit 7 ani în afara României. Din păcate, mesajul politicianul îi lovește din plin pe toți românii care sunt plecați în afara granițelor pentru a munci.