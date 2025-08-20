Deputatul AUR Dan Tanasă, un nou mesaj dur după valul de critici pe tema migranților: „Românii s-au săturat de ipocrizie. Manipulare ieftină”

După ce a fost criticat intens pentru postarea referitoare la migranți, deputatul AUR Dan Tanasă a revenit cu un nou mesaj dur. Reamintim că politicianul a postat marți, 19 august 2025, un mesaj în care îi îndeamnă pe români să refuze comanda dacă nu este livrată tot de un român.

ADVERTISEMENT

Dan Tanasă, un nou mesaj dur pe Facebook

ba chiar a fost depusă și o plângere împotriva lui, de către cunoscutul polițist Marian Godină, Dan Tanasă a revenit miercuri, 20 august, cu un nou mesaj. Nu și-a cerut scuze, ci a lansat o serie de atacuri la adresa celor care nu îi susțin punctul de vedere. Tanasă a respins acuzațiile de xenofobie și a afirmat că totul reprezintă o manipulare. În opinia sa, românii ar simți pe pielea lor „avalanșa de imigranți” care au ajuns în orașele din țară.

„Xenofobie? Nu, doamnelor și domnilor! Doar manipulare ieftină! Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu.

ADVERTISEMENT

E amuzant și scârbos în același timp să vezi corporatiștii și hashtagiștii, care în realitate îi disprețuiesc pe acești livratori și îi privesc ca pe niște rotițe anonime într-un mecanism capitalist șubred, cum brusc le iau apărarea și mă acuză pe mine de „xenofobie”. Ipocrizie maximă! Românii văd clar ce se întâmplă: în ultimii cinci ani au apărut sute de mii de imigranți în toate orașele țării. Asta nu mai e „opinie”, e realitate”, a postat Tanasă pe Facebook.

Deputatul AUR: „Românii s-au săturat de ipocrizia voastră”

În același timp, deputatul AUR i-a acuzat pe contestatari de ipocrizie și a spus că reacțiile împotriva lui au fost exagerate. În opinia sa, tema migranților este folosită doar ca pretext pentru a-l ataca și pentru a muta atenția publică de la alte subiecte importante, care, din punctul lui de vedere, contează în prezent mai mult decât situația migranților.

ADVERTISEMENT

„De ce toată această gălăgie fix acum? Simplu. Ca să nu mai vorbim despre adevăratele scandaluri: – Microbuzele PNL cumpărate la suprapreț, pe bani europeni, într-o fraudă uriașă de zeci de milioane de euro – Investițiile anulate de guvernul Bolojan – Pachetul doi de măsuri fiscale care îi va sărăci pe români. – Faptul că au impozitat mamele, pensionarii și vor să bage rovigneta la kilometru. – Faptul că pregătesc privatizarea ultimelor companii profitabile ale statului”, a mai transmis deputatul.

ADVERTISEMENT

Cum se apără Dan Tănasă: „Am spus un adevăr”

a mai atras atenția că reacțiile dure împotriva sa vin de la cei pe care îi numește „pseudo-amibe emoționale”. El susține că acești critici ignoră problemele reale ale României, precum sărăcia, speranța de viață scăzută, prăbușirea demografică sau economia, și preferă să facă scandal doar pentru declarațiile lui pe care nu le consideră atât de grave.

„Le spun atât: voi, pseudo-amibe emoționale, care azi țipați de „xenofobie”, sunteți adevărata față a anti-românismului. Iar românii s-au săturat de ipocrizia voastră, s-au săturat să le tot dați lecții ”democratice” cu bâta de pe piedestalul vostru întruchipat. Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze”, a mai scris parlamentarul.