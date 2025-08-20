News

Deputatul AUR Dan Tanasă, un nou mesaj dur după valul de critici pe tema migranților: „Românii s-au săturat de ipocrizie. Manipulare ieftină”

După ce a stârnit un val de critici după postarea controversată despre migranți, deputatul AUR Dan Tanasă a revenit cu o nouă postare șocantă.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 16:47
Deputatul AUR Dan Tanasa un nou mesaj dur dupa valul de critici pe tema migrantilor Romanii sau saturat de ipocrizie Manipulare ieftina
Deputatul AUR Dan Tănasă a revenit cu o nouă postare neașteptată pe rețelele de socializare. Cum a reacționat după valul de critici care l-a lovit. Sursa foto: Colaj Fanatik, Digi24

După ce a fost criticat intens pentru postarea referitoare la migranți, deputatul AUR Dan Tanasă a revenit cu un nou mesaj dur. Reamintim că politicianul a postat marți, 19 august 2025, un mesaj în care îi îndeamnă pe români să refuze comanda dacă nu este livrată tot de un român.

ADVERTISEMENT

Dan Tanasă, un nou mesaj dur pe Facebook

După ce a fost criticat intens, ba chiar a fost depusă și o plângere împotriva lui, de către cunoscutul polițist Marian Godină, Dan Tanasă a revenit miercuri, 20 august, cu un nou mesaj. Nu și-a cerut scuze, ci a lansat o serie de atacuri la adresa celor care nu îi susțin punctul de vedere. Tanasă a respins acuzațiile de xenofobie și a afirmat că totul reprezintă o manipulare. În opinia sa, românii ar simți pe pielea lor „avalanșa de imigranți” care au ajuns în orașele din țară.

„Xenofobie? Nu, doamnelor și domnilor! Doar manipulare ieftină! Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu.

ADVERTISEMENT

E amuzant și scârbos în același timp să vezi corporatiștii și hashtagiștii, care în realitate îi disprețuiesc pe acești livratori și îi privesc ca pe niște rotițe anonime într-un mecanism capitalist șubred, cum brusc le iau apărarea și mă acuză pe mine de „xenofobie”. Ipocrizie maximă! Românii văd clar ce se întâmplă: în ultimii cinci ani au apărut sute de mii de imigranți în toate orașele țării. Asta nu mai e „opinie”, e realitate”, a postat Tanasă pe Facebook.

Deputatul AUR: „Românii s-au săturat de ipocrizia voastră”

În același timp, deputatul AUR i-a acuzat pe contestatari de ipocrizie și a spus că reacțiile împotriva lui au fost exagerate. În opinia sa, tema migranților este folosită doar ca pretext pentru a-l ataca și pentru a muta atenția publică de la alte subiecte importante, care, din punctul lui de vedere, contează în prezent mai mult decât situația migranților.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

„De ce toată această gălăgie fix acum? Simplu. Ca să nu mai vorbim despre adevăratele scandaluri: – Microbuzele PNL cumpărate la suprapreț, pe bani europeni, într-o fraudă uriașă de zeci de milioane de euro – Investițiile anulate de guvernul Bolojan – Pachetul doi de măsuri fiscale care îi va sărăci pe români. – Faptul că au impozitat mamele, pensionarii și vor să bage rovigneta la kilometru. – Faptul că pregătesc privatizarea ultimelor companii profitabile ale statului”, a mai transmis deputatul.

ADVERTISEMENT
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a...
Digisport.ro
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel

Cum se apără Dan Tănasă: „Am spus un adevăr”

Deputatul AUR Dan Tanasă a mai atras atenția că reacțiile dure împotriva sa vin de la cei pe care îi numește „pseudo-amibe emoționale”. El susține că acești critici ignoră problemele reale ale României, precum sărăcia, speranța de viață scăzută, prăbușirea demografică sau economia, și preferă să facă scandal doar pentru declarațiile lui pe care nu le consideră atât de grave.

„Le spun atât: voi, pseudo-amibe emoționale, care azi țipați de „xenofobie”, sunteți adevărata față a anti-românismului. Iar românii s-au săturat de ipocrizia voastră, s-au săturat să le tot dați lecții ”democratice” cu bâta de pe piedestalul vostru întruchipat. Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze”, a mai scris parlamentarul.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan crede că Vladimir Putin trage de timp. Mișcarea făcută de SUA...
Fanatik
Nicușor Dan crede că Vladimir Putin trage de timp. Mișcarea făcută de SUA și Europa în cazul în care nu se ajunge la o pace
Donald Trump a ordonat ca zidul de la granița cu Mexic să fie...
Fanatik
Donald Trump a ordonat ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru: “Va face și mai dificilă escaladarea”
Încă o crimă oribilă în România. Tragedie în Hunedoara: „I-a acoperit gura și...
Fanatik
Încă o crimă oribilă în România. Tragedie în Hunedoara: „I-a acoperit gura și nasul și a strâns-o de gât până a murit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi...
iamsport.ro
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi se pare normal'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!