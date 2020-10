Deputatul „Mitralieră” s-a alăturat lui Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu și va candida din partea ecologiștilor

Deputatul Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „deputatul-mitralieră”, a anunțat că s-a alăturat foștilor săi colegi Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu în Partidul Ecologist Român (PER), partid din partea cărora vor candida pentru un nou mandat.

Cătălin Rădulescu fusese exclus din PSD în luna septembrie pentru că a lipsit la votul pentru moțiunea de cenzură depusă de social-democrați împotriva guvernului Orban.

Rădulescu și-a anunțat decizia de intrare în PER printr-o postare pe Facebook în care a acuzat actuala conducere a social-democraților că au pus partidul „la picioarele lui Iohannis și ale ambasadorilor străini”.

Cătălin Rădulescu denunță „epurarea” lui Nicolae, Pleșoianu sau a lui Codrin Ștefănescu

„Deși mi-a fost foarte greu ca, după 26 de ani de viață politică în PSD să fac alt pas, m-am înscris împreună cu prietenii mei, Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu în Partidul Ecologist Român (PER). Nu spune nimeni că va fi ușor să facem 5% să intrăm în Parlament, însă suntem luptători, suntem unii din cei mai vocali și mai patrioți parlamentari”, a scris Cătălin Rădulescu.

Acesta îl acuză pe Marcel Ciolacu de faptul că ar fi „epurat” partidul de parlamentarii care s-au ilustrat în partid ani de zile în favoarea unor persoane care fără merite.

„Cei care conduc acum PSD sunt tot ce a avut mai slab partidul, oameni cu studii pe la facultăți private sau pe la SRI, informatori și delatori și care au avut rolul de a pune mâna pe partid, de a-l preda președintelui Iohannis și altor puteri străine și a-l „epura” de toți intelectualii, de toți patrioții și psd-iștii vocali și inconfortabili”, crede Rădulescu.

El susține că „zeci de mii” de oameni cu simpatii social-democrate sunt nemulțumiți de îndepărtarea din partid sau de pe listele pentru alegerile parlamentare ale unor oameni precum Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu, Codrin Ștefănescu sau Ecaterina Andronescu.

„Mitralieră” îl evocă din nou pe Soros

„Da, am fost îndepărtați: -pentru că nu am fost și nu suntem de acord cu închiderea bisericilor și a lăcașelor de cult și cu împiedicarea românilor să se roage (…)

-pentru ca ne-am opus abuzurilor procurorilor Dna și statului paralel format de Băsescu -Coldea-Kovesi și preluat de Iohanis , și care au avut rolul de a elimina din viața politica toti liderii naționaliști și din mediul afacerilor toate companiile românești puternice ;

-pentru ca am inițiat legi care sa oprească defrișările pădurilor nostre de către firmele austriece și nemțești, prietene ale „țarului Iohannis” (…)

-pentru că vrem ca românii să trăiască în această țară și nu să plece, să fie liberi, să aibă un trai decent și demn, iar țara să fie o țară care să producă și să exporte, nu să fie „gunoiul” de consum al celorlalte țări europene, controlată de Soros și multinaționale”, a mai scris Cătălin Rădulescu.

Cătălin Rădulescu și-a căpătat porecla de „Mitralieră” în ianuarie 2017 când, în perioada protestelor împotriva OUG 13, a spus că are un Kalașnikov acasă și că îl va folosi, dacă va fi nevoie, împotriva celor care ieșiseră în stradă.

Partidul Ecologist Român are în conducerea mai mulți politicieni care au activat în alte partide, precum fostul senator PDL Marius Necula, fostul deputat PDL Aurel Olărean sau primarul din Râmnicu-Vâlcea Mircia Gutău, provenit tot din PDL.