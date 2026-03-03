Deputatul PNL care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan a intrat în atenția Fiscului. Ce se întâmplă cu dosarul lui Mircea Roșca

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan a participat, săptămâna trecută, la o petrecere organizată la Ploiești cu ocazia zilei de naștere a deputatului PNL Mircea Roșca. Evenimentul a avut loc la puțin timp după ce Guvernul a adoptat un pachet de măsuri administrative care prevede reduceri de posturi și de cheltuieli în sectorul public, fiind criticat de presă și de alte partide politice.

Fiscul a solicitat partajarea unui teren pe care Mircea Roșca este coproprietar

Mircea Roșca a explicat că la petrecere s-au discutat și probleme politice. „Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre”, a mărturisit Roșca.

Mircea Roșca figurează ca pârât, alături de soția sa și alte două persoane fizice, într-un dosar al cărui obiect este ”partaj judiciar”, înregistrat pe 31 mai 2024 la Judecătoria Sinaia, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant este Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești.

Conform datelor din dosar, Fiscul a solicitat, în contradictoriu cu pârâții, partajarea imobilului în suprafață de 300 metri pătrați din acte și 256 metri pătrați suprafață măsurată, înscris în cartea funciară a UAT Sinaia. În motivare, Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești , fie prin atribuirea acestuia către debitorul său, unul din pârâți, cu plata unei sulte de către acesta către ceilalți coproprietari, fie prin atribuirea către alți coproprietari și cu plata sultei în contul reclamantei sau al debitorului său.

Fiscul a solicitat, printre alte probe, și încuviințarea administrării probei cu expertiza tehnică în specialitatea topografie, având ca obiectiv identificarea, măsurarea, poziționarea pe schiță plan și evaluarea imobilului. La termenul de judecată din data de 28.11.2024, instanța a încuviințat reclamantei administrarea probei cu expertiza tehnică judiciară specialitatea evaluarea proprietății imobiliare, având ca obiectiv evaluarea terenului din Sinaia și precizarea cuantumului sultei. Raportul de expertiză tehnică judiciară a fost depus la dosarul cauzei la data de 20.03.2025, evaluându-se imobilul din prezentul litigiu la valoarea de 31.488 lei.

Mircea Roșca și soția sa au cerut refacerea și completarea raportului de expertiză

Totodată, prin raportul de expertiză tehnică judiciară s-a propus ca variantă de lotizare, atribuirea imobilului către unul dintre pârâți, cu plata de către acesta a unei sulte de câte 7.872 lei. Prin obiecțiunile la raportul de expertiză astfel întocmit, Mircea Roșca și Emilia Roșca au solicitat refacerea și completarea raportului de expertiză, motivat, în esență, de faptul că executorul a atribuit imobilul către alt pârât, deși acesta este apanajul instanței și că nu s-a ținut cont de variantele de lotizare conform opțiunilor părților exprimate în cauză. Analizând obiecțiunile exprimate, instanța a menționat că le va respinge, având în vedere că expertul a răspuns în mod complet și lămuritor la obiectivele ce au fost stabilite.

Astfel, expertul a evaluat imobilul și a propus o modalitate de atribuire a imobilului și plata sultelor ce se cuvin coproprietarilor. Astfel cum au constatat și părțile în obiecțiuni, atribuirea imobilului este apanajul instanței și acest fapt va fi realizat de către instanță în momentul soluționării pe fondul cauzei, concluziile expertului reprezentând doar o părere în scopul lămuririi instanței, de care instanța va ține cont în ansamblul probelor și susținerilor părților, fără a fi legată în mod absolut de această părere.

În dosar se mai specifică faptul că expertul a propus, în mod suficient, o modalitate de atribuire și a indicat calculul sultelor ce ar reveni celorlalți coproprietari, întrucât această operațiune are o funcție comutativă, adică valabilă indiferent de partea ori grupul de părți căreia i-ar reveni imobilul. Întrucât în cauză au fost indicați 4 coproprietari, expertul a indicat în mod întemeiat o sultă în cuantum de câte 7.872 lei (15.744 lei per grup de coproprietari soți), raportat la valoarea stabilită de 31.488 lei a imobilului.

Instanța a respins obiecțiunile lui Mircea Roșca

Totodată, deși în obiecțiuni se invocă faptul că expertul nu a făcut referire la situația de fapt a imobilului, instanța a reținut că această sarcină de constatare a unei stări de fapt nu a fost pusă în vederea expertului în specialitatea evaluării imobiliare, obiectivele la care trebuia să răspundă fiind reprezentate de stabilirea valorii imobilului și indicarea sultei. Prin urmare, instanța a specificat că va respinge obiecțiunile invocate, ca neîntemeiate, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Avocatul lui Mircea Roșca și al soției sale a solicitat încuviinţarea acestora aşa cum au fost formulate. Pe de o parte, a invocat faptul că expertul şi-a depăşit atribuţiile, deoarece la procedura de atribuire prin raportul de expertiză, expertul trebuia să facă o variantă de lotizare, trebuia să ţină cont de poziţia exprimată de către părţi. Atribuirea în natură de către o parte sau alta este doar apanajul instanţei din hotărârea ce urmează a se pronunţa, în niciun caz prin raportul de expertiză. De asemenea, s-a solicitat a se avea în vedere faptul că s-a făcut partajarea în 3 părţi, deşi sunt 4 pârâţi, iar cu ocazia prezentării la faţa locului, expertul nu a consemnat nimic în raportul de expertiză, respectiv despre starea terenului, cine îl foloseşte, cine îl stăpâneşte, precum şi altele.

Prin încheierea din data de 28.11.2024, instanţa a prorogat audierea, rămânând o probă solicitată de către acesta, respectiv proba cu martori, după efectuarea raportului de expertiză pentru a se lua în considerare aspectele menţionate; pentru a se vedea dacă, în urma raportului de expertiză, , cine îl stăpâneşte în prezent, nu ar mai fi fost utilă audierea martorului. Avocatul reclamantului a precizat faptul că, ar mai fi de discutat şi proba testimonială solicitată, în funcţie de soluţia pe care o va da instanţa pe obiectivele menţionate. Următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 2 aprilie 2026.