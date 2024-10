Deranj mare la ANS, după scandalului premierilor de la canotaj. Eveniment grandios, șters din agendă. Ciolacu: ”Lipă trebuia să filtreze”

Gala Sportului Românesc 2024, eveniment grandios care ar fi urmat să aibă loc la finalul anului a fost anulat. Din câte se pare, decizia a fost luată din considerente strategice, pentru a aplana efectele scandalului iscat între președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă și Eduard Novak, fostul ministru al sporturilor. Mai exact, nimeni la ANS nu are chef de alte premieri.

Gala sportului românesc 2024, amânată ”sine die”

FANATIK a aflat că a fost anulată, în contextul scandalului premierilor de la federația de canotaj. Programat să se desfășoare la finalul lunii noiembrie sau cel târziu în prima decadă a lunii decembrie, evenimentul grandios a fost pus în ”stand-by” ca urmare a scandalului public și al conflictului dintre Eduard Novak și Elisabeta Lipă. În cadrul galei, ar fi trebuit să se acorde noi premii sportivilor, antrenorilor și staffului din federații, dar s-a luat decizia anulării evenimentului, pentru că subiectul este considerat unul ”sensibil”.

Recent, Eduard Novak, fost ministru al sportului, a acuzat-o pe Elisabeta Lipă că a acordat prime de merit nejustificate angajaților și conducerii Federației de Canotaj. Doar contabila federației ar fi încasat 162.000 de euro, mai mult decât medaliatul olimpic David Popovici.

După ce Eduard Novak a spulberat liniștea și pacea de la cu dezvăluirile sale despre sistemul de premiere atipic de la federația de canotaj, Gala Sportului Românesc 2024 a fost ștearsă de pe lista evenimentelor din acest an.

Marcel Ciolacu a certat-o pe Elisabeta Lipă, dar i-a găsit și scuze

Dezvăluirile au dus la un scandal uriaș în lumea sportului. Invitat la podcastul ”Sport și politică”, moderat de Horia Ivanovici, , pentru a nu se mai ajunge la astfel de situații.

”Au ieșit și discuțiile cu Lipă, cu canotajul, nu împărțim dreptatea azi. Noi nu mai trebuie să ajungem în astfel de situații. E incorect! Fondul legii e incorect. E o lege din 2000, care este depășită. Cine a făcut legea, e o altă discuție, nu căutăm vinovați. Hai că căutăm ceva care să fie echitabil.

Acestea sunt propunerile către Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), eu am vorbit cu Covaliu, normal că am vorbit, ‘măi ce se întâmplă? ’ Și mi-a zis: ‘Marcel sunt niște propuneri’. Eu nu le-am aprobat, le-am dat înapoi și nu o dată, le-am dat de două ori”, a declarat Marcel Ciolacu la emisiunea găzduită de FANATIK.

”Lipă trebuia să filtreze, dar era o normalitate să se facă așa”, a mai spus Marcel Ciolacu, referindu-se la propunerile de premieri venite din partea Federației Române de Canotaj și aprobate de ANS. ”Doamna Lipă este o mare campioană a României, eu înțeleg să îi dea ei cu pietre în cap că a făcut această propunere. De ce a făcut-o? Pentru că așa s-a făcut și înainte, pentru că așa e legea. Ea are un colectiv acolo, dacă nu o făcea, venea antrenorul și îi spunea: ‘ Doamna Lipă, da de ce nu faci?’”, a mai adăugat premierul Marcel Ciolacu.

Prea multe gale, prea puțin timp

Conform informațiilor FANATIK, evenimentul Gala Sportului Românesc era trecut în agenda de lucru ANS și urma să fie organizat cu implicarea mai multor instituții de sport: Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Asociația Presei Sportive din România și alți parteneri publici și privați.

Gala Sportului Românesc este un eveniment cu tradiție și are loc an de an, în decembrie. Într-un cadru solemn, sportivii sunt premiați pentru performanțele lor din anul respectiv. Anul trecut a fost o excepție. Fiind vorba despre anul de dinaintea , iar unele competiții încă se aflau în derulare, Gala Sportului Românesc 2023 a fost decalată două luni, până pe 14 februarie 2024.

Astfel, anul acesta, Agenția Națională pentru Sport (ANS) ar fi trebuit să organizeze două gale, cea în contul anului trecut, care a avut loc în februarie și gala pentru performanțele înregistrate de sportivi în 2024, din decembrie.

Anul trecut, Elisabeta Lipă s-a numărat printre șefii din sport premiați

Evenimentul era așteptat cu mult interes de toți sportivii, deoarece ar fi fost luate în calcul și rezultatele sportive înregistrate la Jocurile Olimpice de la Paris. La gala din 2023, (respectiv februarie 2024) au fost acordate 20 de distincții.

Printre premianți s-a aflat chiar șefa ANS, Elisabeta Lipă, premiată la categoria “Preşedintele anului”, pentru performanţele obţinute în prima parte a anului 2023, în care a condus Federaţia Română de Canotaj.

Inițial, Gala Sportului Românesc 2024 a fost amânată pentru o dată încă nestabilită. Ulterior, s-ar fi luat decizia ca gala să nu mai fie organizată deloc. Curios este faptul că acest lucru se întâmplă deși organizarea serii festive, cu sute de participanți era foarte avansată și trei locații speciale erau luate în calcul pentru gală: Ateneul Român, Teatrul Național București (TNB) sau Opera Română.

Sponsorii, anunțați că evenimentul nu se mai ține în decembrie

Din informațiile noastre, sponsorii mari și partenerii cu tradiție au fost anunțați că evenimentul nu va mai avea loc la final de an. Discuțiile pentru locația care ar fi găzduit evenimentul festiv au fost și ele înghețate.

Ultimul eveniment mare care va avea loc în lumea sportului de la noi, în 2024, va avea loc pe 25 noiembrie, când se sărbătoresc 110 ani de olimpism în România. Cu această ocazie, medaliații de la Jocurile Olimpice Paris 2024 vor fi premiați cu mașini Toyota. Evenimentul din noiembrie este organizat de COSR.

FANATIK a încercat să obțină un punct de vedere de la organizatori, în legătură cu amânarea evenimentului din decembrie, dar și despre motivele care au dus la această întârziere. COSR ne-a transmis, prin purtătorul de cuvânt că ”nu se ocupă cu organizarea” și că trebuie să întrebăm la ANS. Până la momentul apariției prezentului articol, reprezentanții Agenției Naționale Pentru Sport nu au răspuns solicitării noastre.

Decizie finală: vor fi două gale într-una singură. COSR admite că a existat o discuție cu Elisabeta Lipă

Ulterior, reprezentanții COSR au revenit cu un răspuns în scris, în care au admis că a existat o discuție cu Elisabeta Lipă și s-a luat decizia de a reuni cele două gale într-un singură, care să aibă loc în noiembrie.

”Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) este organizatorul Galei ”110 ani de Olimpism în România”. Conform comunicatului de presă din data de 08 octombrie 2024, Comitetul Executiv al COSR a hotărât ca evenimentul să aibă loc în 25 noiembrie 2024. Acesta va celebra medaliații olimpici ai României. Vor fi marcate cele mai emoționante momente din istoria participărilor românești la Jocurile Olimpice. În cadrul acestui eveniment medaliații de la Jocurile Olimpice și Paralimpice Paris 2024 vor fi premiați cu mașini Toyota.

În cadrul aceluiași Comitet Executiv, la care a participat și doamna Elisabeta Lipă, s-a discutat și s-a considerat neoportun să fie organizate două gale într-un timp atât de scurt, noiembrie-decembrie. Ținând cont de faptul că, la această gală vor fi premiați medaliații olimpici de la Paris 2024, în mod unanim s-a apreciat să fie organizată o singură gală în 2024, respectiv Gala ”110 ani de Olimpism în România.

COSR a participat în calitate de invitat la ”Gala Sportului Românesc”, din februarie 2024”, se arată într-un punct de vedere transmis de reprezentanții comitetului olimpic pentru FANATIK.