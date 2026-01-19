Derapaj grosolan al presei locale din Arad după meciul Unirea Slobozia – UTA 1-3. Au modificat, însă prea târziu!

ADVERTISEMENT

Presa locală din Arad a ieşit în evidenţă cu o cronică de meci cel puţin aparte. De au scris jurnaliştii după victoria celor de la UTA cu 3-1 pe terenul Unirii Slobozia.

Derapaj în presa locală după Unirea Slobozia – UTA 1-3

SuperLiga a revenit după pauza de iarnă, iar echipele s-au întors la meciurile din competiția internă după amicalele pe care le-au desfășurat în timpul cantonamentelor.

a consemnat meciul Unirea Slobozia – UTA, pe care arădenii l-au câștigat cu 3-1. Totul normal până aici, însă presa din Arad a ieșit în evidență într-un mod aparte.

Mai exact, cei de la au avut un titlu destul de nepotrivit pentru o cronică de meci. Expresia folosită nu a fost cea mai fericită, și, deși au modificat, mulți dintre internauți au apucat să vadă și să captureze forma inițială. Însuși URL-ul (link-ul articolului) încă mai conține numele inițial.

Nu este primul derapaj al presei românești în fotbal. Radu Banciu, în vizorul CNA-ului după moartea lui Diogo Jota

Vara anului 2025 avea să aducă o adevărată tragedie la Liverpool, după ce

La scurt timp după tragicul eveniment, una dintre vocile din presa românească care a comentat pe seama decesului fotbalistului a fost Radu Banciu.

„Atâta timp cât mori într-un Lamborghini pe o autostradă cu patru benzi, nu trebuie să te jelească nimeni. Catastrofal Jota, nu are pe cine să dea vina, e pur și simplu prostie. A murit ca prostu’, asta trebuie să spunem din capul locului și își merită soarta”, spunea atunci, cinic, prezentatorul IAM Sport.