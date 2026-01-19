Sport

Derapaj grosolan al presei locale din Arad după meciul Unirea Slobozia – UTA 1-3. Au modificat, însă prea târziu!

Presa din Arad a surprins neplăcut după victoria celor de la UTA cu 3-1 în deplasarea cu Unirea Slobozia. Ce au scris și cum au modificat ulterior.
19.01.2026 | 07:15
Derapaj grosolan al presei locale din Arad dupa meciul Unirea Slobozia UTA 13 Au modificat insa prea tarziu
Ce au notat jurnaliștii din Arad după victoria celor de la UTA cu Unirea Slobozia. Derapaj grosolan. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Presa locală din Arad a ieşit în evidenţă cu o cronică de meci cel puţin aparte. De au scris jurnaliştii după victoria celor de la UTA cu 3-1 pe terenul Unirii Slobozia.

Derapaj în presa locală după Unirea Slobozia – UTA 1-3

SuperLiga a revenit după pauza de iarnă, iar echipele s-au întors la meciurile din competiția internă după amicalele pe care le-au desfășurat în timpul cantonamentelor.

Etapa cu numărul 22 din SuperLiga a consemnat meciul Unirea Slobozia – UTA, pe care arădenii l-au câștigat cu 3-1. Totul normal până aici, însă presa din Arad a ieșit în evidență într-un mod aparte.

Mai exact, cei de la Glasul Aradului au avut un titlu destul de nepotrivit pentru o cronică de meci. Expresia folosită nu a fost cea mai fericită, și, deși au modificat, mulți dintre internauți au apucat să vadă și să captureze forma inițială. Însuși URL-ul (link-ul articolului) încă mai conține numele inițial.

Derapaj presă Unirea Slobozia UTA

Nu este primul derapaj al presei românești în fotbal. Radu Banciu, în vizorul CNA-ului după moartea lui Diogo Jota

Vara anului 2025 avea să aducă o adevărată tragedie la Liverpool, după ce fotbalistul Diogo Jota și fratele său au pierit într-un accident de mașină. 

La scurt timp după tragicul eveniment, una dintre vocile din presa românească care a comentat pe seama decesului fotbalistului a fost Radu Banciu. Comentariile acestuia l-au adus din nou în fața CNA-ului.

„Atâta timp cât mori într-un Lamborghini pe o autostradă cu patru benzi, nu trebuie să te jelească nimeni. Catastrofal Jota, nu are pe cine să dea vina, e pur și simplu prostie. A murit ca prostu’, asta trebuie să spunem din capul locului și își merită soarta”, spunea atunci, cinic, prezentatorul IAM Sport.

Tags:
