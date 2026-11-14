Derapaj halucinant! Se cere o pedeapsă teribilă pentru luptătorul bătut de clanul Nurmagomedov

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După ce în holul unui hotel din Abu Dhabi, mai multe mărturii șocante au ieșit la iveală. Incidentul a impulsionat un luptător din Daghestan să discute despre altercațiile sale cu luptătorul georgian din UFC.

Un wrestler din Daghestan invocă o pedeapsă îngrozitoare pentru Merab Dvalishvili

Luptătorul profesionist Akhmed Gadzhimagomedov susține că a fost victima lui Merab Dvalishvili în urmă cu numai câteva luni. Georgianul i-ar fi aplicat o corecție fizică și i-a adresat injurii legate de familie, fără a exista un conflict anterior între cei doi. Ulterior, Akhmed s-a întâlnit cu Merab în lift, moment în care tensiunile au escaladat din nou:

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”Am ajuns la Merab și i-am spus pur și simplu «frate», apoi m-a lovit și a înjurat-o pe mama în georgiană. Mi-au spus mai târziu ce m-a înjurat. Nu și-a cerut niciodată scuze și asta e ceva ce n-aș ierta niciodată nimănui. După aceea, ne-am întâlnit în lift, unde, stând în spatele agentului de pază, mi-a vorbit cu insolență. I-am spus: «Tu și cu mine nu am terminat încă». Fratele său, care era cu el, a auzit și el asta”, a declarat Akhmed Gadzhimagomedov, potrivit .

De atunci, tensiunile dintre cei doi au fost continuu la cote alarmante, iar Akhmed a căutat răzbunarea pentru vorbele grele aduse de Dvalishvili: ”Din ziua aceea, am căutat o ocazie să mă întâlnesc cu Merab și să-l trag la răspundere pentru cuvintele sale. Dar frații mei au ajuns la el înaintea mea și au făcut ceea ce ar face orice bărbat când cineva îi insultă familia”.

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Akhmed Gadzhimagomedov a explicat cum în cultura daghestanezilor, Merab Dvalishvili a încălcat orice normă socială. Mai mult, luptătorul a readus în discuție o pedeapsă brutală pentru cei care adresează injurii legate de familie:”Dacă ești atât de hotărât să-l aperi (n.r. – pe Merab), nu uita să-i explici ce înseamnă cuvântul «MAMĂ» în Caucaz și ce se întâmplă cu cei care insultă onoarea altcuiva. Strămoșii noștri tăiau capete pentru astfel de lucruri. El primea doar câteva palme peste ceafă”.

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Merab Dvalishvili a fost bătut de clanul Nurmagomedov

Luptătorul georgian s-a aflat în Abu Dhabi pentru competiția de wrestling RAF, la care participă mai multe vedete din UFC. Pe lângă Merab, prezenți au fost și Umar și Usman Nurmagomedov. Cele două tabere poartă tensiuni uriașe încă de anul trecut, când Dvalishvili l-a învins în meciul decisiv pentru titlul UFC pe Umar.

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Astfel, în timpul unui interviu acordat de Merab, în holul hotelului, grupul format din Nurmagomedov și apropiații l-au lovit pe georgian. Totul s-a transformat rapid într-0 , din care Dvalishvili nu a scăpat fără răni. Luptătorul s-a ales cu arcada spartă, la fel și prietenul său din UFC, Ilia Topuria.