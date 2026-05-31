Sport

Derapaj în Serie A! Kevin De Bruyne l-a atacat direct pe Antonio Conte: „Mă bucur că a plecat!”

Derapaj necontrolat al lui Kevin De Bruyne! Vezi pe site-ul FANATIK cum l-a jignit superstarul belgian pe Antonio Conte, fostul său antrenor de la Napoli.
Dragos Petrescu
31.05.2026 | 11:35
Derapaj in Serie A Kevin De Bruyne la atacat direct pe Antonio Conte Ma bucur ca a plecat
ULTIMA ORĂ
Kevin De Bruyne a răbufnit la adresa lui Antonio Conte, fostul său antrenor de la Napoli // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

După nu mai puțin de 10 ani petrecuți alături de Manchester City pe Etihad Stadium, Kevin De Bruyne a ales să-și continue cariera la Napoli, sub comanda lui Antonio Conte, tehnicianul care recent și-a anunțat plecarea de pe Stadio Diego Armando Maradona, lăsând un mare gol în rândul suporterilor napoletani. Acest lucru nu este valabil însă și pentru starul belgian, care a declarat că vestea demisiei lui Conte l-a bucurat.

Kevin De Bruyne, fericit după demisia lui Antonio Conte de la Napoli!

Superstarul belgian a avut parte de un prim sezon dificil în Italia, el suferind o accidentare extrem de dură în meciul tur de campionat cu Inter, câștigat de Napoli cu 3-1. De Bruyne a deschis scorul în duelul respectiv, marcând de la 11 metri, însă imediat după acest eveniment a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unor probleme musculare, care urmau să-l țină departe de gazon timp de 5 luni de zile. În total, KDB a bifat doar 21 de meciuri în toate competițiile pentru fosta campioană din Serie A în stagiunea recent încheiată, timp în care a izbutit să înscrie 5 goluri și să ofere 4 pase decisive.

ADVERTISEMENT

Chiar după ultimul meci al sezonului, Conte și-a anunțat demisia de la Napoli, iar această decizie l-a bucurat pe De Bruyne. Conform celor de la Niewsblad.be, belgianul nu a fost deloc un fan al stilului de joc practicat de echipa sa sub comanda tehnicianului italian: „Mi s-a părut că am jucat destul de bine la început, iar când am revenit, am făcut-o de asemenea la un nivel destul de bun. Desigur, a fost dificil pentru mine, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită față de a mea, nu are rost să ne ascundem după deget”.

Ulterior, De Bruyne a mai precizat faptul că Antonio Conte nu i-a permis niciodată să evolueze pe poziția sa preferată: „Nu am putut juca deloc cu adevărat pe poziția mea favorită. Asta este. Am dat întotdeauna 100%. Am jucat destul de mult, chiar și după accidentare, așa că pentru mine totul este în regulă, de fapt. Jucam foarte defensiv. Când marchezi un singur gol pe meci într-un sistem 5-4-1…nu este tocmai plăcut. La începutul anului am jucat, de asemenea, foarte, foarte retrași. Golgheterul nostru are 10 goluri, așa că da, știi că statisticile nu sunt extraordinare, dar ca nivel și ca fotbal mi s-a părut destul de în regulă. Dacă sunt bucuros că pleacă Conte? În ceea ce mă privește, da. Din punctul meu de vedere, nu era obligatoriu să rămână”.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

Kevin De Bruyne a cucerit un trofeu în primul său sezon la Napoli!

În momentul în care De Bruyne a semnat cu Napoli, „I Ciucciarelli” erau campionii en-titre din Italia, ei câștigând marele „scudetto” în stagiunea 2024/2025, tot cu Antonio Conte pe banca tehnică. La primul sezon al belgianului pe Maradona însă, napoletanii nu au mai izbutit să repete această performanță, terminând pe locul al 2-lea în Serie A, în spatele Interului lui Cristi Chivu. Totuși, KDB a reușit să-și treacă în palmares un trofeu cu Napoli, și anume Supercupa Italiei.

ADVERTISEMENT
Parisul, în flăcări! Ministerul de Interne a luat măsuri dure, după finala Champions...
Digisport.ro
Parisul, în flăcări! Ministerul de Interne a luat măsuri dure, după finala Champions League

Viitorul său la Napoli rămâne însă unul incert, chiar și după plecarea lui Conte. Banca tehnică a trupei de pe Stadio Diego Armando Maradona va fi preluată de Max Allegri, fostul tehnician de la AC Milan și Juventus, iar De Bruyne speră ca filosofia de joc să se schimbe în noul sezon: „Consider că este important să avem o discuție despre stilul de joc. Am realizat în acest an că modul în care jucăm fotbal este destul de important pentru mine. Trebuie să rămână și o plăcere, iar mie, din păcate, mi-a lipsit puțin acest lucru”. El mai are contract cu Napoli pana în vara lui 2028, cota sa de piață fiind în acest moment de 8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești, la 50 de ani de la Jocurile...
Fanatik
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești, la 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cine transmite la TV „Gala Campioanelor”
E gata! Vedeta lui AC Milan va pleca de pe San Siro în...
Fanatik
E gata! Vedeta lui AC Milan va pleca de pe San Siro în această vară! Care sunt posibilele destinații ale fotbalistului
Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este...
Fanatik
Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este golgheterul care ameninţă FCSB, U Craiova şi Dinamo
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Răzvan Lucescu ia în calcul să o antreneze pe FCSB: 'Îl respect foarte...
iamsport.ro
Răzvan Lucescu ia în calcul să o antreneze pe FCSB: 'Îl respect foarte tare pe domnul Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!