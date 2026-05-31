Derapaj în Serie A! Kevin De Bruyne l-a atacat direct pe Antonio Conte: „Mă bucur că a plecat!”

După nu mai puțin de 10 ani petrecuți alături de Manchester City pe Etihad Stadium, Kevin De Bruyne a ales să-și continue cariera la Napoli, sub comanda lui Antonio Conte, , lăsând un mare gol în rândul suporterilor napoletani. Acest lucru nu este valabil însă și pentru starul belgian, care a declarat că vestea demisiei lui Conte l-a bucurat.

Kevin De Bruyne, fericit după demisia lui Antonio Conte de la Napoli!

Superstarul belgian a avut parte de un prim sezon dificil în Italia, el suferind o accidentare extrem de dură în meciul tur de campionat cu Inter, câștigat de Napoli cu 3-1. De Bruyne a deschis scorul în duelul respectiv, marcând de la 11 metri, însă imediat după acest eveniment a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unor probleme musculare, care urmau să-l țină departe de gazon timp de 5 luni de zile. În total, KDB a bifat doar 21 de meciuri în toate competițiile pentru fosta campioană din Serie A în stagiunea recent încheiată, timp în care a izbutit să înscrie 5 goluri și să ofere 4 pase decisive.

Chiar după ultimul meci al sezonului, Conte și-a anunțat demisia de la Napoli, iar această decizie l-a bucurat pe De Bruyne. Conform celor de la , belgianul nu a fost deloc un fan al stilului de joc practicat de echipa sa sub comanda tehnicianului italian: „Mi s-a părut că am jucat destul de bine la început, iar când am revenit, am făcut-o de asemenea la un nivel destul de bun. Desigur, a fost dificil pentru mine, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită față de a mea, nu are rost să ne ascundem după deget”.

Ulterior, De Bruyne a mai precizat faptul că Antonio Conte nu i-a permis niciodată să evolueze pe poziția sa preferată: „Nu am putut juca deloc cu adevărat pe poziția mea favorită. Asta este. Am dat întotdeauna 100%. Am jucat destul de mult, chiar și după accidentare, așa că pentru mine totul este în regulă, de fapt. Jucam foarte defensiv. Când marchezi un singur gol pe meci într-un sistem 5-4-1…nu este tocmai plăcut. La începutul anului am jucat, de asemenea, foarte, foarte retrași. Golgheterul nostru are 10 goluri, așa că da, știi că statisticile nu sunt extraordinare, dar ca nivel și ca fotbal mi s-a părut destul de în regulă. Dacă sunt bucuros că pleacă Conte? În ceea ce mă privește, da. Din punctul meu de vedere, nu era obligatoriu să rămână”.

Kevin De Bruyne a cucerit un trofeu în primul său sezon la Napoli!

În momentul în care De Bruyne a semnat cu Napoli, „I Ciucciarelli” erau campionii en-titre din Italia, ei câștigând marele „scudetto” în stagiunea 2024/2025, tot cu Antonio Conte pe banca tehnică. La primul sezon al belgianului pe Maradona însă, napoletanii nu au mai izbutit să repete această performanță, terminând pe locul al 2-lea în Serie A, în spatele Interului lui Cristi Chivu. Totuși, KDB a reușit să-și treacă în palmares un trofeu cu Napoli, și anume Supercupa Italiei.

Viitorul său la Napoli rămâne însă unul incert, chiar și după plecarea lui Conte. Banca tehnică a trupei de pe Stadio Diego Armando Maradona va fi preluată de Max Allegri, fostul tehnician de la și Juventus, iar De Bruyne speră ca filosofia de joc să se schimbe în noul sezon: „Consider că este important să avem o discuție despre stilul de joc. Am realizat în acest an că modul în care jucăm fotbal este destul de important pentru mine. Trebuie să rămână și o plăcere, iar mie, din păcate, mi-a lipsit puțin acest lucru”. El mai are contract cu Napoli pana în vara lui 2028, cota sa de piață fiind în acest moment de 8 milioane de euro.