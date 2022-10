Derapaj incredibil al lui Gabi Tamaș. Jigniri și insulte adresate fanilor Petrolului. Audio

Între timp, Gabi Tamaș și-a reziliat contractul cu Petrolul Ploiești, echipă la care a ajuns în vară, din postura de jucător liber de contract.

Derapaj incredibil al lui Gabi Tamaș. Jigniri și insulte adresate fanilor Petrolului

un derapaj incredibil la adresa fanilor Petrolului Ploiești, discursul său uluitor fiind făcut public de către .

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii… Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea.

Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea… La Petrolul câștig de suporteri… Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?

Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine… Cum p**a mea nu înțeleg? Mai da-ți-vă în p**a mea… Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prietenii și îi acopăr. Mai da-ți-vă în p**a mea de aici…”, și-a început Gabi Tamaș discursul.

„M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii… Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefi de la galerie am chemat și am spus «Mă c** pe voi». Dar ce p*** mea fac, mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”, a mai spus fundașul.

38 de ani are Gabi Tamaș

„Sunt unele probleme personale!”

Costel Lazăr, , a vorbit despre decizia luată de Gabi Tamaș de a-și rezilia contractul cu „lupii galbeni”: „Tamaș a fost la club la ora 11, mai devreme decât era stabilită întâlnirea. Consiliul s-a întâlnit la ora 14. Am ținut cont de dorința lui și i-am făcut o propunere de reziliere. Acest lucru se întâmplă la propunerea lui.

Sunt unele probleme personale, nu pot dezvolta. Nu sunt probleme financiare, suntem cu banii la zi. A mai fost un astfel de moment pe care l-am depășit. Am rezolvat situația. Aceste probleme s-au reglat și s-au rezolvat între timp.

Tamaș este învățat cu sistemul din străinătate. Cu toții ne-am fi dorit să avem banii la zi, să plătim taxele la stat și salariile jucătorilor.

Mi-a spus că vrea să vorbească cu mine pentru că sunt președintele clubului. Nu conține clauze financiare. Nu am cerut absolut nimic, deși puteam face acest lucru”, a mai spus Costel Lazăr.