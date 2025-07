Derapaj vulgar al Anamariei Gavrilă. Ce i-a transmis lui Viktor Orban, prezent la București pentru a se întâlni cu Bolojan

Derapaj vulgar al Anamariei Gavrilă la adresa lui Viktor Orban. Lidera Partidului Oamenilor Tineri a postat un mesaj indecent pe Facebook, făcând referire la o declarație făcută de premierul Ungariei.

ADVERTISEMENT

Derapaj vulgar al Anamariei Gavrilă

Deputata a scris, ca urmare a vizitei premierului la București, cu ocazia unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, de internauți.

„Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare. It is what it is”, a scris Anamaria Gavrilă pe , redistribuind postarea făcută de Orban, în care a anunțat că a ajuns la București, „pe pământ românesc”, urmând să plece „în Transilvania” după întâlnirea de la Palatul Victoria cu Bolojan.

ADVERTISEMENT

Viktor Orban, întâlnire informală cu premierul Ilie Bolojan

Viktor Orban a fost miercuri seară la Palatul Victoria . La întrevedere a participat și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a dezvăluit, ulterior discuției, ce subiecte au abordat cei doi lideri.

„S-a discutat despre relaţiile româno-maghiare, care trebuie întărite, mai ales în economie este enorm de mult de lucru, fiindcă deficitul comercial în favoarea Ungariei, în defavoarea României este mare, balanţa este dezechilibrată şi sunt zone, sunt domenii unde se poate colabora mult mai mult, în agricultură, în prelucrarea produselor alimentare, în energie. Deci, această colaborare trebuie să fie una primordială”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

ADVERTISEMENT

Președintele UDMR a mai afirmat că a fost surprins de cât de relaxați au fost Bolojan și Orban pe timpul discuției lor.

ADVERTISEMENT

„S-a discutat, bineînţeles, în ce situaţie ne aflăm noi, în ce situaţie se află Ungaria, cine ce experienţă a avut când avea deficite mari, când avea probleme cu datoria publică, deci lucruri absolut normale într-o astfel de întâlnire bilaterală şi informală. Eu am fost surprins cât de relaxaţi au fost amândoi şi cât de corect au abordat toate subiectele, într-un interval de aproape două ore, cam atât a durat”, a mai declarat Kelemen.

ADVERTISEMENT

Viktor Orban l-a invitat, la rândul său, pe Ilie Bolojan la Budapesta, urmând ca detaliile să fie puse la punct în perioada următoare.