Profesorul de la George Coșbuc, care l-ar fi bătut pe fiul Marei Bănică, acuzat de-a lungul timpului de alte abuzuri. Mărturii cutremurătoare ies la iveală: ”A zis despre mama că stătea crăcită pe canapea”

ADVERTISEMENT

Scandal uriaș în învățământul românesc, după ce un profesor de istorie de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc din Capitală l-ar fi lovit, din senin, pe fiul Marei Bănică, în afara școlii. FANATIK a descoperit o serie de episoade de-a dreptul revoltătoare care se leagă de numele lui Corneliu Riegler, cel care riscă acum să fie dat afară din instituție, pe numele său fiind emis ordin de protecție pentru ”corecția” aplicată lui Dima, băiatul

Profesor de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, cercetat penal după ce l-a agresat pe fiul Marei Bănică. Cum s-a petrecut totul

Potrivit unor surse FANATIK, băiatul Marei și alți doi colegi se aflau pe trotuar, amuzându-se de o situație, moment în care a apărut profesorul (care nu le predă celor implicați în incident) cerându-le cu disperare să se legitimeze, deranjat de chicotelile copiilor. Băiatul Marei l-ar fi întrebat cine este, necunoscându-l, pentru că nu i-a predat niciodată, iar acesta i-ar fi spus că el este Riegler. Dima nu ar fi înțeles prea bine numele, nefiind unul comun, moment în care acesta l-ar fi lovit din senin. Mara Bănică a mers cu fiul ei la INML, iar Poliția Capitalei a confirmat, în cele din urmă, incidentul. Profesorul nu are voie să se apropie de adolescent, conform unui ordin de protecție emis, la o distanță de 200 de metri de casa prezentatoarei tv și 5 metri în școală.

ADVERTISEMENT

Reacția Inspectoratului Școlar din București

În urma apariției acestor informații, FANATIK a solicitat un punct de vedere de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, iar instituția ne-a confirmat că acest caz este în curs de cercetare. „Inspectoratul Școlar al Municipiului București a luat act de informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violență săvârșite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Național „George Coșbuc”. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea și analiza situației. După finalizarea verificărilor și întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informații privind concluziile și măsurile dispuse. Inspectoratul Școlar al Municipiului București tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța elevilor și respectarea normelor legale în unitățile de învățământ”, ne-a transmis ISMB.

Investigația scoate la iveală o serie de mărturii venite atât din partea colegilor profesori, cât și a foștilor elevi, care descriu un tipar de comportament agresiv, abuziv și adesea denigrator. Conform plângerilor făcute autorităților de-a lungul anilor (unele de acum 10 ani și mai bine), profesorul Riegler a fost confruntat cu o serie de situații controversate.

ADVERTISEMENT

Istoria controversată a profesorului Corneliu Riegler. Plângeri pe bandă rulantă pe numele acestuia, acuzat că își teroriza colegii dascăli

O profesoară de la Coșbuc a menționat, în plângerea sa, o atmosferă tensionată constantă generată de domnul Riegler. „Virulența, opinarea denigratoare la adresa școlii și a colegilor din școală, comentarea, în afara limitelor deontologiei profesionale, în timpul orelor de curs a colegilor săi, tonul intens și violent, afirmațiile fără acoperire, toate acestea s-au petrecut atât în scris, cât și online; afirmații misogine, homofobe, intimidante au scindat colectivul profesoral în două părți: unii s-au lăsat intimidați de de strategiile profesorului Riegler, alții, printre care mă număr și eu, au reacționat în limita legalității”, se arată într-una dintre plângerile consultate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Impactul acestor tensiuni a fost atât de puternic încât o fostă profesoară de limba română a solicitat detașarea la o altă școală, invocând direct comportamentul lui Riegler. „În mod repetat, din anul 2004, (chiar și după expirarea mandatului meu de director în 2010) Riegler Corneliu ne aduce acuzații nefondate, jignitoare și defăimătoare, folosind un limbaj violent la adresa mea, a unui număr de aproximativ 20 de colegi”, spunea fosta profesoară în urmă cu câțiva ani.

Dascălul, acuzat că nu a încheiat media anuală pentru 300 de elevi

Un episod extrem de grav este legat de un blog asociat unui în spatele căruia se afla Riegler, unde ar fi fost publicate materiale denigratoare la adresa colegilor din școală. „Pe un site numit sindicatultinerilorprofesoriromania.blogspot.ro, un sindicat reprezentat de Riegler, au fost postate înregistrări, fotografii și articole cu conținut denigrator, batjocoritor, unde comentariile sunt agresive și fanteziste, sub protecția anonimatului.

ADVERTISEMENT

Menționez că pe blogul anonim sunt postate inclusiv fotografii de la adresa la care locuiesc cu fiica mea minoră, ceea ce este o încălcare a dreptului meu la viață privată și mi-a produs o stare de teamă și stres continuu”, se arată într-una dintre plângerile formulate de o fostă profesoară. Profesorii l-au mai acuzat pe Riegler că în anul 2010 acesta a intrat într-o grevă declarată ulterior ilegală, refuzând să încheie mediile a peste 300 de elevi, unii în ani terminali.

„În anul 2010, Riegler a declarat că intră în grevă (constatată ulterior ca fiind ilegală) și a refuzat să încheie mediile anuale unui număr de peste 300 de elevi, printre care și elevi din clasele terminale. În mod misterios, a încheiat mediile a 6 elevi, care au plecat cu el într-o excursie în străinătate, ceea ce ne-a făcut să ne punem semne de întrebare referitor la integritatea sa morală”, se arată în plângerea unui cadru didactic care preda limba engleză.

Cum i-ar fi pierdut, prin Londra, pe trei elevi, într-o excursie

Nu doar profesorii au reclamat, de-a lungul timpului, comportamentul lui Riegler. Un fost elev a povestit, într-o plângere formulată, din care vom reda câteva pasaje, experiența traumatizantă prin care a trecut într-o excursie organizată la Londra de profesor. „În vara anului 2011, am mers într-o excursie școlară de două săptămâni organizată de domnul Riegler. Împreună cu alți colegi, am stricat, fără a intenționa acest lucru, sistemul de rabatare al unuia dintre scaunele din autocar. În ciuda faptului că ai mei părinți s-au oferit să plătească paguba, domnul profesor mi-a solicitat să acopăr costul, lăsându-mă pentru două zile numai cu 10 euro. Fiecare dintre cei care am contribuit la deteriorarea scaunului am plătit suma de 25 de lei. Ulterior, am aflat de la unul dintre șoferi că, în fapt, costurile reparării au fost acoperite de asigurarea autocarului”, a povestit un fost elev, într-un denunț făcut în 2018.

Conform relatării fostului elev, situația a devenit și mai gravă. Se pare că Riegler i-a pierdut prin Londra pe trei dintre adolescenți, printre care și din a cărui plângere vom cita în continuare: „În cadrul aceleiași excursii, domnul profesor, împuternicit prin procură notarială să aibă grijă de mine pe parcursul celor două săptămâni, din neglijență m-a pierdut în Londra pe mine și alți doi colegi. În ciuda faptului că a fost contactat de un polițist londonez pentru a fi informat că am fost găsiți și eram extrem de speriați, domnul profesor a decis a ne lăsa să ne întoarcem singuri la hotel, refuzând astfel să vină să ne ia de la locul indicat de ofițer. Am decis să îmi informez părinții, iar tatăl meu a informat conducerea Colegiului Național Bilingv George Coșbuc, în data de 14. 12. 2011”.

Familia profesorului care s-a plâns de comportamentul acestuia, denigrată

După episodul cu pricina, elevul s-a plâns că notele sale au început să scadă în mod bizar, după ce fusese declarat un elev model. Conform plângerii, profesorul s-ar fi răzbunat pe băiatul care avea 13 ani în momentul în care s-au întâmplat cele relatate mai sus.

„Denigrarea mea și a familiei mele la clasele paralele, dar și față de cele trei sferturi dintre colegii mei de clasă care făceau meditații cu dumnealui, a reînceput mai aprig ca niciodată. Colegii îmi relatau săptămânal jigniri și calomnii proferate de Riegler Corneliu la adresa mea și a familiei mele, precum că eu și mama mea suntem antisemiți și dacopați. Unor colege le-a spus, în cadrul ședinței particulare de meditații că, în clasa a opta, când discuta cu mama la telefon „stătea crăcită pe canapea” și discuta cu dumnealui. Personal, între patru ochi, mi-a comunicat următoarele: ”poate să facă mă-ta ce vrea că nu te bag în Bac!”, se mai arată în reclamația făcută de fostul elev al lui Riegler.

Un alt elev căruia i-a predat profesorul acuzat că l-a agresat pe fiul Marei Bănică merge și mai departe și spune că a avut nevoie de evaluarea psihiatrică din cauza dascălului: „Ca urmare a agresiunilor psihice exercitate de profesorul Corneliu Riegler asupra mea, am fost supus unei expertize psihiatrice, iar concluziile și recomandările expertului au fost că subsemnatul am fost grav afectat și că se impune mutarea mea la un alt liceu pentru a nu mai intra în contact cu acesta”.

Corneliu Riegler, război împotriva ”propagandei LGBT”

Un alt episod controversat legat de profesorul de la George Coșbuc este legat de declarațiile profesorului într-o ședință cu părinții unde a susținut existența unei propagande LGBT în școală. În acea ședință, el se referea la niște piese de teatru la care elevii asistau, pe care le-a considerat indecente, și a spus că unii dintre copii erau duși la paradele gay, lucru care i se părea dezgustător. Despre una dintre persoanele implicate în activitățile școlare și extracurriculare, R. M., profesorul spunea că este o „propagandistă LGBT”. De altfel, acuzațiile sale au fost publice, Corneliu Riegler având un război pe față cu trupa de teatru Brainstorming a unității de învățământ (cea despre care spunea că încurajează practici LGBT).

Anchetă în curs de desfășurare

Conform informațiilor obținute de FANATIK, legat de recentul caz care a inflamat opinia publică, Mara Bănică a avut deja o discuție cu cei de la Inspectoratul Școlar al Municipiului, unde s-au prezentat toate dovezile prin care se cere demiterea acestuia de la Colegiul Bilingv Coșbuc. Jurnalista a depus, așadar, la ISMB certificatul medico-legal și dovada că acesta este cercetat disciplinar. În speță, există și un dosar deschis de DGASPC, deoarece fiul realizatoarei de televiziune este traumatizat în urma experienței prin care a trecut. Evenimentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, dosarul penal pe numele profesorului fiind deschis în weekend de procurori, care au acționat cu celeritate dat fiind că este vorba despre un caz care implică un minor.