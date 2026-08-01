„Derbedeul” lui Gigi Becali s-a întors în țară și poate semna în SuperLiga României

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Alexandru Tudorie a încheiat conturile cu formația chineză, Guangdong GZ-Power, la care a evoluat în prima parte a anului. El s-a despărțit de chinezi după 13 meciuri și șapte goluri în cele șase luni petrecute la liderul din liga a doua.

Alexandru Tudorie a încheiat conturile cu Guangdong

fiind dispus să se întoarcă în campionatul intern. Înainte de a evolua la Guangdong, el a evoluat pentru o altă echipă din China, Wuhan Three Towns, aceea fiind a treia echipă din străinătate, la care a evoluat, după Arsenal Tula și FC Adalah.

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Fotbalistul de 30 de ani, cu 5 trofee are în palmares (3 Cupe ale României, o cupă a Ligii și o Supercupă) este format de Oțelul și a mai jucat la, FCSB, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi, UTA și Petrolul.

La aceasta din urmă a fost golgheterul echipei, cu 12 goluri înscrise într-un tur de campionat, evoluție care i-a adus transferul în China.

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Gigi Becali l-a făcut vagabond și derbedeu

La Wuhan, vârful transferat de la Petrolul a marcat zece goluri, în 26 de meciuri, fiind golgheterul echipei sale, care a terminat sezonul pe locul 13, la patru puncte de prima retrogradată. În ciuda evoluțiilor bune avute de Tudorie, clubul a renunțat la el, fotbalistul semnând în liga secundă.

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De numele lui Tudorie se leagă un scandal iscat de Gigi Becali, care l-a jignit public, după ce au apărut informații că și-ar fi agresat o fostă iubită în public. „Pentru că a bătut-o pe fata aia, el trebuie să răspundă în fața legii. Dacă a bătut-o, eu spun că fotbalist nu va fi. Pentru că e vagabond. Dacă dai o palmă unei fete, nu pumn, o palmă, atunci ești vagabond. Cum să lovești o fată la 20 de ani? E un derbedeu”, a tunat Gigi Becali, la vremea respectivă.

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Fotbalistul n-a fost câtuși de puțin afectat de vorbele lui Becali, spunând că viața l-a învățat să extragă ce e mai important din orice experiență.