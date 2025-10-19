Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost rănite. Video

ADVERTISEMENT

Derby-ul orașului Tel Aviv, dintre Hapoel și Maccabi, a fost anulat de autorități după ce suporterii celor două formații au folosit mai multe fumigene și dispozitive pirotehnice, intrând mai apoi în conflict cu poliția. 15 persoane au fost rănite, iar mai mulți suspecți au fost arestați.

Derby-ul dintre Hapoel Tel Aviv și Maccabi Tel Aviv trebuia să înceapă duminică, la ora 20:30 (ora României), fiind cel mai important meci al etapei cu numărul 7 din prima ligă a Israelului. Dincolo de rivalitatea dintre cele două grupări, partida avea o miză importantă și în clasament, unde diferența dintre Hapoel și Maccabi este de un singur punct.

Din nefericire pentru fanii care s-au prezentat la stadionul Bloomfield pentru a urmări meciul, acesta a fost anulat de autorități, după ce 15 persoane au fost rănite în urma unor conflicte între suporteri. S-au folosit mai multe dispozitive pirotehnice, dar și fumigene, iar poliția a considerat că jocul trebuie suspendat pentru a proteja persoanele prezente la stadion.

Care a fost reacția oficială a Poliției după anularea derby-ului. Mai multe persoane au fost arestate

Conform , poliția din Israel a precizat că meciul a fost suspendat din cauza „riscurilor pentru viața umană”. Autoritățile au confirmat și faptul că mai multe persoane au fost arestate după incidentele petrecute la stadionul Bloomfield, care au dus la anularea partidei dintre Hapoel și Maccabi.

„Zeci de grenade fumigene și dispozitive pirotehnice au fost aruncate, rănind 12 civili și trei polițiști. Forțele de la fața locului au arestat nouă suspecți și au reținut alți 16 pentru interogatoriu”, a mai transmis poliția din Israel.

Fanii lui Maccabi Tel Aviv, interziși în Anglia

Rămâne de văzut dacă UEFA va lua vreo măsură după aceste incidente, ținând cont de faptul că Maccabi Tel Aviv este implicată în . Joi, 23 octombrie, de la ora 22:00, gruparea din Israel va evolua „pe teren propriu” contra celor de la Midtjylland, meciul urmând a se disputa în Serbia, la Backa Topola. În aceeași zi, însă de la 19:45, .

În următoarea rundă, Maccabi se va deplasa în Anglia pentru partida cu Aston Villa, însă gruparea din Israel nu va beneficia de aportul fanilor. „Clubul Aston Villa a fost informat că fanii echipei oaspete nu vor putea fi prezenți la meciul din Europa League contra lui Maccabi Tel Aviv, de pe 6 noiembrie, după o decizie a Safety Advisory Group (n.r. Grupul consultativ de siguranță).

SAG este responsabil pentru certificatele de siguranță emise pentru toate meciurile de pe Villa Park, pe baza unor factori de siguranță. După o întâlnire care a avut loc astăzi (n.r. pe 16 octombrie), SAG a trimis un mesaj oficial atât clubului, cât și UEFA, cu recomandarea ca niciun fan al echipei oaspete să nu participe la meciul de pe Villa Park”, a transmis gruparea din Premier League .