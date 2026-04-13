Sport

Derby de titlu între U Cluj şi Universitatea Craiova! Care e capitolul la care ardelenii sunt lideri în Superliga şi arma secretă a lui Bergodi. Raportul Wyscout

Alex Bodnariu
13.04.2026 | 16:19
Cum poate U Cluj să o bată pe Universitatea Craiova. Echipa lui Bergodi strălucește în 2026
U Cluj nu mai poate fi privită ca o echipă care traversează doar o perioadă bună. Seria de nouă victorii consecutive din Superliga a depășit de mult zona unei simple forme de moment și începe să arate ca efectul unui mecanism bine pus la punct. Echipa lui Cristiano Bergodi câștigă repetat împotriva unor adversari diferiți, în contexte diferite, cu formule diferite și, poate cel mai important, cu o logică tactică foarte clară în spate. Raportul Wyscout despre Universitatea Cluj, completat de cifrele Opta din comparația cu Universitatea Craiova, conturează imaginea unei formații care știe exact ce vrea să facă și, mai ales, știe foarte bine ce poate face.

Seria recentă spune deja foarte mult despre consistența ardelenilor. U Cluj vine după succese cu echipe cu pretenții: Rapid, FC Argeș, CFR Cluj sau FCSB. Faptul că a ieșit cu punctaj maxim arată că Bergodi nu și-a construit o echipă care depinde de un singur tip de joc, întrucât adversarele au fost extrem de diferite în ceea ce privește filosofia tactică.

Rezultatele U Cluj în 2026

  • Dinamo București – U Cluj 1-0, 18 ianuarie 2026, Superliga
  • U Cluj – Unirea Slobozia 1-0, 24 ianuarie 2026, Superliga
  • Rapid – U Cluj 0-2, 31 ianuarie 2026, Superliga
  • U Cluj – FC Argeș 3-1, 3 februarie 2026, Superliga
  • CFR Cluj – U Cluj 3-2, 7 februarie 2026, Superliga
  • U Cluj – Oțelul Galați 2-0, 11 februarie 2026, Cupa României
  • U Cluj – Csikszereda 4-1, 14 februarie 2026, Superliga
  • FC Botoșani – U Cluj 1-3, 21 februarie 2026, Superliga
  • U Cluj – Oțelul Galați 4-0, 27 februarie 2026, Superliga
  • U Cluj – Hermannstadt 2-1, 3 martie 2026, Cupa României
  • FCSB – U Cluj 1-3, 7 martie 2026, Superliga
  • U Cluj – CFR Cluj 2-1, 16 martie 2026, Superliga (play-off)
  • FC Argeș – U Cluj 0-1, 21 martie 2026, Superliga (play-off)
  • Rapid – U Cluj 1-2, 5 aprilie 2026, Superliga (play-off)

Primul mare secret al acestei serii este chiar flexibilitatea sistemului. U Cluj nu este blocată într-o singură formulă. În raport apar strategii precum: 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 și chiar 4-5-1, iar procentajele de utilizare sunt suficient de apropiate. Bergodi umblă de mai multe ori pe parcursul unui joc la sistem pentru a surprinde adversarele. Italianul a înțeles foarte bine când trebuie să țină mingea, când trebuie să accelereze, când trebuie să verticalizeze și când trebuie să simplifice totul.

Sistemele cu care Cristiano Bergodi a jucat la U Cluj în ultimele 9 etape
În centrul sistemului sunt trei jucători care dau echilibrul: Ovidiu Bic, Mohammed Drammeh și Dan Nistor. Bic este liantul. Are 717 minute, 498 de pase, dintre care 445 corecte, 84 de recuperări și 7 pase-cheie. Această axă din centru explică de ce U Cluj nu se rupe ușor între faze. Multe echipe din Superliga fie atacă bine și apără prost, fie se apără bine și nu au claritate cu mingea la picior.

Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca,...
Digi24.ro
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”

Macalou, omul care poate decide un meci pentru U Cluj

În raportul Wyscout se vede clar că Macalou este poate piesa cea mai importantă din echipa ardelenilor. La U Cluj, Macalou destabilizează meciul. Își bate direct adversarul, mută blocul defensiv și creează fie pasa de gol, fie faza din care se desface apărarea. Cei de la FCSB și Rapid încă au coșmaruri cu atacantul lui Bergodi.

De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter...
Digisport.ro
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”

Cifrele lui Macalou în ultimele 9 meciuri:

  • 4 goluri + 5 assisturi
  • 11 pase-cheie
  • 2.57 xA – pase de gol așteptate  (faze în care și-a pus colegii de echipă în situație de a marca)
  • 23 centrări / 9 reușite
  • 20 driblinguri reușite
  • 9 șuturi trimise după dribling (7 pe poartă, 4 goluri)

Cristiano Bergodi a găsit un nou om de gol. Ce face Mendy special la U Cluj

Pe cealaltă parte, Ousmane Mendy aduce alt tip de amenințare. Nu seamănă la stil de joc foarte mult cu Macalou, dar completează perfect atacul. În schimb, el apare mai mult la finalizare. Raportat la xG, este unul dintre cei mai eficienți oameni din lot. Practic, U are un jucător de flanc care bagă în ceață defensiva adversă și altul care trimite mingea în poartă. Deși micuț, Mendy a arătat că este periculos și la jocul aerian.

Cifrele lui Mendy în ultimele 9 meciuri:

  • 5 goluri + 2 assisturi
  •  16 șuturi / 11 pe poartă
  • xG: 2.51
  • 26 dueluri câștigate

Jovo Lukic are șansa să se răzbune pe U. Craiova. Cifre fabuloase pentru golgheterul ardelenilor

Și astfel ajungem la Jovo Lukic, poate cel mai interesant nume din această poveste. Pentru că, dincolo de cifre, cazul lui spune multe despre cum poate un sistem să ridice sau să îngroape un atacant. În echipa „studenților”, vârful din Bosnia arată mai mult ca un pivot decât un simplu finalizator, deși fizicul său îl ajută enorm în duelurile aeriene. Este și punct de sprijin, și țintă pentru jocul direct, și reper pentru mingile lungi, și jucătorul care fixează fundașii centrali.

Cifrele lui Lukic în ultimele 9 meciuri:

  • 789 minute
  • 6 goluri + 2 pase decisive
  • 20 șuturi / 8 pe poartă
  •  xG: 4.07
  • 53 atingeri în careu
  • 224 dueluri / 83 câștigate
  • 54 dueluri aeriene / 28 câștigate

De ce Lukic a eșuat la Craiova și strălucește la U Cluj

La Craiova, atacantul a părut de multe ori rupt de joc, prea puțin implicat și incapabil să țină ritmul cu cerințele ofensive ale echipei. Explicația este destul de simplă. Cristiano Bergodi îi cere să facă fix ceea ce știe. Nu a fost nevoit să joace în postura de vârf fals sau să fie fotbalistul de explozie care să declanșeze faze de contraatac.

Șuturi vs șuturi pe poartă - U Cluj vs Universitatea Craiova
Jocul aerian rămâne o componentă cheie în jocul ardelenilor. Macalou este principalul executant de centrări, iar principalul receptor este exact Lukic, care la 193 de centimetri a primit, în ultimele 9 jocuri, 21 de centrări și a generat din ele 5 șuturi, 3 pe poartă și 2 goluri. Uneori „studenții” ajung să finalizeze din doar 3-4 pase. În acest sezon, conform Opta, U Cluj este echipa care a înscris cele mai multe goluri cu capul.

Echipă Goluri cu capul
Universitatea Cluj 12
UTA Arad 12
Universitatea Craiova 10
Dinamo București 10
Hermannstadt 8
CFR Cluj 8

 

Test de foc pentru ardeleni. Poate Bergodi să o facă șah-mat pe Universitatea Craiova!?

U Cluj are argumente pentru a emite pretenții în derby-ul pentru titlu cu Universitatea Craiova. Dacă echipa lui Cristiano Bergodi va practica jocul cu care le-a răpus deja pe FCSB, Rapid, CFR Cluj sau FC Argeș, atunci fanii „șepcilor roșii” ar putea sărbători o victorie uriașă, iar la finalul sezonului un titlu istoric.

Doar că și Universitatea Craiova rămâne, fără doar și poate, o nucă tare. Deși oltenii nu au cifre atât de bune în 2026, Filipe Coelho are în lot jucători care pot decide un meci. Pare momentul perfect pentru Ștefan Baiaram să iasă la rampă.

Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Oaspeții deschid scorul...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Oaspeții deschid scorul din penalty
U Cluj – Universitatea Craiova, live video în etapa a 4-a din play-off-ul...
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova, live video în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Câți spectatori vin la meci. Update
Claudiu Petrila şi transferul în Italia. Vedeta Rapidului, în tricoul echipei care a...
Fanatik
Claudiu Petrila şi transferul în Italia. Vedeta Rapidului, în tricoul echipei care a scris istorie în Serie A
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
