Spectacol total în tribune la Milan – Inter! Scenografii de senzație: ce au afișat fanii echipei lui Chivu. Foto

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Suporterii s-au pregătit temeinic pentru , disputat sâmbătă seară în cadrul etapei cu numărul 10 din acest sezon de Așa cum era de așteptat, ambele peluze au fost pline, ca de altfel întregul stadion, la meciul de pe „San Siro” / „Giuseppe Meazza”, disputat cu „diavolul milanez” în postură de gazde.

Scenografii de senzație pe „San Siro” din Milano la „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter

După destul de mult timp, perioadă în care cele două grupări de ultrași, în special galeria Milanului, s-au aflat în proteste din diferite motive, în ambele peluze au fost afișate scenografii speciale pentru această partidă. Curva Nord, galeria Interului, a optat pentru o pânză de mari dimensiuni, aranjată pe inelul superior.

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În vreme ce Curva Sud Milano a ales o recuzită formată din cartoane în culorile clubului. Bineînțeles, ambele scenografii au fost completate de mesaje sugestive. „Noi nu te vom trăda niciodată”, au transmis milaniștii, cu referire la echipa lor în mod evident, iar interiștii au replicat prin „Pentru tine vremea basmelor a apus”, ironie la adresa rivalilor.

Început catastrofal pentru echipa lui Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”

Pesemne că jucătorii lui Milan au fost mult mai bine motivați de către spectacolul suporterilor decât rivalii lor de la Inter. Asta pentru că echipa antrenată de Ruben Amorim a ajuns la un avantaj de două goluri după doar zece minute de joc. Pulisic a deschis scorul încă din minutul 4, iar după doar 6 minute a reușit să înscrie și Rabiot.

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Ulterior însă, Inter a început să dea semne de revenire, iar această chestiune s-a concretizat în minutul 23, atunci când Alessandro Bastoni a reușit să marcheze pentru echipa antrenată de Cristi Chivu și să reducă astfel din diferență, ducând deci scorul la 2-1 pentru Milan. Imediat după, campioana Italiei a încercat să profite din nou de momentul bun, forțând egalarea.

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