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Câți fani ai FCSB-ului vor fi la derby-ul cu Dinamo! Cât a costat biletul și cum s-au împărțit

Liderul galeriei FCSB a dezvăluit, la Fanatik SuperLiga, câți fani va avea echipa lui Marius Baciu la derby-ul cu Dinamo. Prețul plătit de suporteri pentru a fi prezenți pe Arcul de Triumf la meciul de sâmbătă.
Adrian Baciu
04.09.2026 | 18:55
Cati fani ai FCSBului vor fi la derbyul cu Dinamo Cat a costat biletul si cum sau impartit
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo - FCSB: câți fani roș-albaștri vor fi la derby și cât au costat biletele. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB va avea, sâmbătă, în etapa a 8-a din SuperLiga, cel mai important și dificil meci al startului de sezon. Echipa lui Marius Baciu (51 de ani) se deplasează la Dinamo „acasă”, pe Arcul de Triumf, pentru derby-ul campionatului. Liderul suporterilor roș-albaștri a dezvăluit câți fani va avea fosta campioană la acest meci. El a mai spus și cât a costat biletul.

Peste 800 de fani ai FCSB-ului vor fi la derby-ul cu Dinamo! Ce preț a avut biletul pe Arcul de Triumf pentru oaspeți

Dinamo, liderul la zi în SuperLiga, primește sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, vizita rivalilor de la FCSB. „Câinii” au un parcurs aproape perfect în ultimele 4 etape, cu 3 victorii și o remiză. Dincolo, roș-albaștrii se află la polul opus. Echipa lui Marius Baciu are un singur succes, o remiză, și două eșecuri.

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Fanii fostei campioane nu și-au pierdut încrederea în favoriții lor. Vineri, în direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord FCSB, Gheorghe Mustață, a anunțat că suporterii roș-albaștrii vor lua cu asalt peluza stadionului Arcul de Triumf. Peste 800 de suporteri va avea FCSB la derby-ul cu Dinamo. Un bilet pentru oaspeți a avut un preț mediu, de 50 de lei.

Noi am luat toate biletele. Un bilet a costat 50 de lei, un preț modic. Asta este. Decât să joc la Cluj, să mă coste 300 – 400 de lei deplasarea, mai bine mă costă 50 de lei aici. La meciul de pe Arcul de Triumf vor fi 834 de fani FCSB în peluză. (n.r. Cum se dau biletele. Priorități, abonați?) Le-am dat deja. Priorități, normal, abonații, membrii peluzei și cei care au cumpărat de pe site-ul nostru”, a spus Mustață.

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Regretul fanilor FCSB înainte de derby de România: „Păcat că se joacă cu 7.000 de spectatori”

Din păcate pentru spectacolul fotbalistic, meciul Dinamo – FCSB, unul care se anunță mai interesant ca niciodată, dată fiind această răsturnare a polilor de putere din debut de sezon, se joacă pe o arenă micuță, cu nici 10.000 de locuri. Același Gigi Mustață nu s-a ascuns din a-și expune acest regret, că un astfel de duel nu se dispută pe un stadion mare, ca Arena Națională.

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Păcat cu un meci special, derby de România, se joacă cu doar 7.000 de spectatori. Trebuia să fie pe Arena Națională, să se dea iar exemple cum suporterii vin să-și susțină echipele, că și noi, și Dinamo întotdeauna am umplut stadionul”, a spus fanul FCSB.

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Câți fani ai FCSB-ului vor fi la derby-ul cu Dinamo! Cât a costat biletul și cum s-au împărțit. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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