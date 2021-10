Derby echilibrat, cu Rednic remizat de vinclul lui Carnat. Mihai Iosif consumat de forje, la Dinamo se aprind… Torje!

După prima repriză a „derby-ului renegaților” , discutam cu un coleg de redacție și concluzionasem amândoi că meciul n-are… rimă sau, ca într-o poantă veche, „rima e sub apă”. N-a… plouat, însă, în București, decât cu eurogoluri, în repriza secundă, când Torje și Carnat au readus în memoria spectatorilor celebrele meciuri în care ambele combatante se băteau pentru titlu.

Până la urmă, seara s-a dovedit inspirată (nu degeaba ne tot tocește, de ceva vreme, Luna plină, cu versificația ei, plină de răsturnări comportamentale!) și am văzut execuții de excepție, plus doi antrenori parțial dezamăgiți, fapt care a creat fenomenului o melancolie poetică, după ce, timp de vreo 93 de minute (cu tot cu prelungiri), din care am „tăiat” cele două minute în care au fost marcate golurile, am suspinat cu toții, de parcă eram de pază la ATI, cu lumânărica în mâini, ducând dorul vechilor încleștări Dinamo – Rapid.

Mihai Iosif, pe care l-am lăudat de curând, s-a străduit măcar să nu piardă, ca să nu zică Giuleștiul furibund că a bătut CFR-ul din greșeală, precum săracu’ , care și-a împușcat doi dintr-o lovitură, cu o „jucărea” încărcată cu muniție letală. Ca să nu ne plictisim între două „catastrofe”, Iosif a rămas fără forjele ofensive din partida câștigată în fața campioanei, dar, totuși, i-a administrat lui Rednic o nouă remiză frustrantă, de la revenirea „Puriului”, la Dinamo.

Mircea Rednic pare condamnat la remize, Mihai Iosif și-a pierdut inspirația „letală” din meciul cu CFR, dar revenirea lui Gabi Torje este salutară și golul lui Carnat, entuziasmant!

În noul său „descălecat” la Dinamo, Mircea Rednic a debutat cu o remiză, 2-2 cu UTA. Cunoscându-l de mulți ani și, deopotrivă prețuindu-l (este născut în zodia Berbecului și e guvernat de mari ambâțuri!), știu că lui Mircea îi plac, deopotrivă, furtunile și revoltele, dar, ca orice ardelean, le pritocește bine, înainte să se prezinte, dictatorial, la rubrica „Starea vremii”, unde urmează să-și muștruluiască elevii. Iar unii dintre ei, precum Steliano Filip (care în continuare se crede megalostar, deși s-a întors târâș în România, cu codița între picioare…), chiar își merită soarta.

Rednic nu poate face minuni după un dezastru continuu, cum nici la Hiroshima n-a crescut iarba, decât la zeci de ani după ce a picat bomba cu „nicoliți”. Chiar și în condițiile date, în care se luptă voinicește să depășească locul 15 al clasamentului, Dinamo arată altfel, iar această nouă remiză indică, totuși, un „plus”, cel puțin la capitolul așezare în teren.

Partida s-a jucat la șase ani distanță de la ultimul meci oficial dintre cele două combatante, în care Dinamo se impunea cu scorul de 2-0. Ce vremuri… Din păcate, istoria ne trezește, de multe ori, acid și frust, transformându-ne pe mulți dintre noi în subdezvoltații supradezvoltării. Au rămas, însă, marile orgolii, iar patosul cu care acestea pot învia pasiunile garanta un derby pe măsură.

Din acest motiv, Rednic e trist. Orgoliul său de dinamovisto-rapidist s-ar fi simțit trădat și dacă se afla pe banca adversarilor. Cu siguranță că un succes l-ar fi descrețit, dar, așa cum o știe și el, nu l-ar fi meritat…

„Oracolul” Dănuț Lupu a prezis pentru FANATIK surpriza… Torje

Dănuț Lupu se juca, în exclusivitate pentru FANATIK, de-a Andreea Marin, afirmând că o remiză ar însemna un rezultat bun pentru Dinamo, dar că speră și într-o „surpriză”, deoarece, „în meciurile – cheie, „câinii” au făcut surprize”.

Și da, marea și plăcuta surpriză, pentru noi toți, mai ales pentru spectatorii echidistanți, este acest mic argint viu, care poartă un număr de vârf împins la Dinamo, deși postul său este complet altul și care, pe vremuri, cânta manele… steliste. Grație lui, lui Gabi, la Dinamo se reaprind… Torjele unei speranțe.

Și Gabi Torje, ca și Săpunaru, de la Rapid (cu excepția intrării complet aiurea la Espinosa!), au ajuns să dea, uneori, senzația că pot juca în Echipa Națională, mai ales când observăm „infantilismul” unei selecționate care are neapărată nevoie de jucători experimentați.

Așadar, prezicerea lui s-a adeverit. Poate nu chiar cum și-o dorea el, dar… chiar dacă nu locuiește în Dămăroaia și nu comite previziunile politice în care excela celebrul Silviu Brucan, tot își merită supranumele de „Oracol”.

Mai în glumă, mai în serios, de ceva vreme, pentru Dinamo orice rezultat egal trebuie privit ca unul pozitiv. Cu siguranță, venirea lui Mircea Rednic le oferă optimiștilor dreptul de a spera că „roș-albii” vor ieși, în sfârșit, din mâzga cleioasă în care, cu și fără voia lor, au intrat, dar drumul e lung și, în „Ștefan cel Mare”, „surprizele” neplăcute au fost la ordinea zilei. Acum, energiile pozitive trebuie privite, și mai ales primite, cu răbdare…

Rapidul are timp, pentru Dinamo vine altă „cavalcadă” CFR-istă

Rapidul venea după un convingător 2-0 repurtat în fața campioanei, CFR Cluj, dar, tot în FANATIK, năbădăiosul , pe care l-a acuzat că „a început să latre, iar atunci când a vorbit prea mult nu a avut rezultate”. Nu trebuie să fim, neapărat, de acord cu „ghanezul”, dar nici să-l muștruluim, pentru că retorica „mușcăturilor” dinaintea întâlnirilor care presupun nervi tari și nu pupăciuni de salon nu e o sărbătoare a tuturor, ci o sărbătoare a fiecăruia.

Sigur, Mihai Iosif a dat și el cumva în patima „antrenorilor-oratori”, dar, paradoxal, valorile umanității nu pot fi prețuite în funcție de cei care le stabilesc prețul. Așa cum am mai scris, tehnicianul giuleștean a arătat (și) în meciul cu CFR Cluj că știe meserie și că, nu degeaba, ca în fabula cu greierele și cu furnica, i-a asigurat Rapidului un prezent pe care l-ar fi meritat într-un trecut, pe undeva, nemeritat.

Rapidul are și vreme, are și timp. Dinamo, nu prea… Echipa lui Rednic urmează să întâlnească trupa lui Dan Petrescu și acolo să vezi care pe care, pentru că preauitatul „Bursuc” are un orgoliu care, din nefericire, uneori îi întrece cumpătarea. Asta, ca să nu „exagerăm” în limitele realului…

Pe Iosif îl așteaptă zile mai blânde. Deocamdată trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu, pentru că, dacă aveam parte de VAR, cine știe ce „nefăcută” se petrecea după „forja” (ca să păstrăm ritmul poetic) lui Săpunaru la Espinosa… Apoi, trebuie să-i zică „merci” lui Carnat, pentru că l-a scos din vrie, cu tot cu mărfarul ațipit. Și în al treilea rând, și-a asigurat o pensie dodoloață, cel puțin ca pamfletar, dacă nu cumva și din postura de antrenor norocos.