Derby-ul CFR Cluj – FCSB a aprins spiritele în studioul Fanatik Superliga: marea controversă cu arbitrul Marian Barbu

CFR Cluj și FCSB se vor înfrunta în derby-ul etapei, promițând un spectacol de neuitat pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Totuși, un mare semn de întrebare planează asupra arbitrului.

Cine va arbitra CFR Cluj – FCSB. Delegare surprinzătoare

. Deși roș-albaștrii se pot mândri cu calificarea în Europa League, poziția lor în clasamentul Superligii este îngrijorătoare. De cealaltă parte, feroviarii ocupă locul 4, însă vin după o dezamăgire uriașă: ratarea calificării în cupele europene.

Marian Barbu va conduce la centru derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, iar delegarea sa ridică destule semne de întrebare. La prima vedere, aceasta pare o decizie cel puțin surprinzătoare, având în vedere că Barbu nu este considerat unul dintre arbitrii de top ai fotbalului românesc. Mai mult, în stagiunea precedentă, el a fost implicat într-o eroare majoră care a stârnit multe controverse.

Discuții aprinse în studio după delegarea de la meciul CFR Cluj – FCSB

Invitații lui Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA au discutat despre meciul de duminică seară, dar și despre delegarea lui Marian Barbu. Alin Buzărin e de părere că ar fi fost nevoie de un arbitru care să își impună mult mai bine autoritatea, întrucât e o partidă cu o miză uriașă.

Dănuț Lupu: „Eu cred că se va termina egal meciul. O remiză plictisitoare”.

Alin Buzărin: „Multe dintre meciurile dintre CFR și FCSB sunt moi, plictisitoare. Pline de chichițe de arbitraj după care se discută câte o lună jumate. Mereu a ieșit câte ceva. O chestie care să nască polemici epocale. Nu ceva esențial, oricum. Așa e la noi”.

Vivi Răchită: „CFR Cluj are acum un argument în plus. Are antrenor pe bancă. Îl simt jucătorii. În momentele grele, acest lucru poate fi decisiv. Din teren poți asimila mai ușor ce spune antrenorul. Mi se pare un arbitru permisiv. Nu cred că are autoritatea necesară pentru a-i pune la punct. Vedem ce va fi”.

Alin Buzărin: „Văd că foarte mult îl licitează pe băiatul ăsta. El e bun pentru Petrolul-Farul. Acolo e bun. Pentru un meci care nu are o asemenea tensiune. El nu a comis cine știe ce greșeli”.

Cristi Coste: „Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o a fost în meciul Voluntari-FCSB 1-2. A fost scandal mare. El era în camera VAR. Radu Petrescu era la centru. Faza cu Edjouma și Armaș. Intrarea aceea a lui Edjouma după care nu a fost eliminat”.

Ce meciuri a mai arbitrat Marian Barbu

În acest sezon, Marian Barbu a arbitrat 3 partide din Superliga României: Rapid – Sepsi, Farul – Hermannstadt și Dinamo – Universitatea Craiova. Săptămâna trecută, el a fost la centru la partida din Nations League dintre Irlanda de Nord și Luxemburg.

CE VA FI LA CFR CLUJ - FCSB? ANALIZA la sange si MAREA CONTROVERSA cu arbitrul Marian Barbu