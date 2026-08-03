CFR Cluj – U Cluj a fost amânat! Decizie în forță a LPF: când se va juca derby-ul Ardealului. Update

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CFR Cluj și U Cluj ar trebui să fie adversare în derby-ul etapei a 4-a din SuperLiga. Meciul de pe „Dr. Constantin Rădulescu” e programat pe 10 august, dar ar urma să fie amânat de Liga Profesionistă de Fotbal.

Este oficial! Liga Profesionistă de Fotbal a amânat derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj, care urma să se dispute în etapa a 4-a din SuperLiga, luni, 10 august, de la ora 21:30. Meciul a fost însă amânat deoarece s-ar fi jucat între cele două meciuri ale CFR-ului cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League.

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CFR Cluj – U Cluj a fost reprogramat pentru ziua de joi, 8 octombrie. Derby-ul Ardealului se va juca în pauza competițională, la trei zile după România – Suedia, ultimul din cele patru meciuri pe care România le joacă în Liga Națiunilor.

Totul pentru Europa! Se amână CFR Cluj – U Cluj

Formația din Gruia ocupă în acest moment locul 10 în SuperLiga României cu trei puncte acumulate după o victorie și două înfrângeri, . Pentru CFR Cluj urmează un nou derby, împotriva rivalei U Cluj, programat luni, 10 august 2026, de la ora 21:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

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Derby-ul cu U Cluj este însă încadrată de cele două confruntări cu , motiv pentru care oficialii CFR-ului au solicitat amânarea derby-ului cu vicecampioana României. Potrivit Liga Profesionistă de Fotbal a aprobat cererea, iar meciul va fi reprogramat.

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Astfel, derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj va fi reprogramat la o dată care urmează să fie stabilită și anunțată de Liga Profesionistă de Fotbal. Decizia conducerii din Gruia de a solicita amânarea partidei a fost influențată de programul extrem de încărcat al echipei. Deplasarea până la Tromso este una dificilă și consumatoare de timp, iar disputarea derby-ului de luni seară ar fi afectat serios pregătirea atât pentru turul, cât și pentru returul cu formația norvegiană.

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CFR Cluj e condamnată să se califice în faza principală din Conference League

Calificarea în faza principală a UEFA Conference League este un obiectiv esențial pentru CFR Cluj, mai ales în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă clubul. În cazul în care va accede în competiția propriu-zisă, formația patronată de Ioan Varga va încasa din partea UEFA aproximativ 4,5 milioane de euro, sumă care ar reprezenta o adevărată gură de oxigen pentru bugetul ardelenilor.