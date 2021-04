Derby-ul CFR – Dinamo, în snoave populare: „Câinii roșii”, decimați pe „Drumul oaselor” de „oițul” Bîrsan

În Gruia, CFR Cluj nu privea nici pe departe meciul cu Dinamo de pe poziția învingătoarei programate. Cu o întreagă infirmerie provocată de coronavirus, Edi Iordănescu s-a găsit în postura croitorului nevoit să vândă la preț de țol festiv o echipă cârpită, mai ales că, dintre jucătorii recuperați, niciunul n-a mai evoluat într-un meci oficial de aproape o lună. Totuși, e păcat că echipa campioană a câștigat, din nou, cu ajutorul arbitrului. De data asta, Marcel Bîrsan i-a eliminat, după două „glabene”, pe Anton și pe Bejan, după două intervenții cel puțin discutabile.

„Oițul” Bîrsan „de fel năzdrăvan”, desprins parcă din balada populară rescrisă de Gh. Dem Teodorescu, i-a executat pe oaspeți și a purtat-o pe Dinamo pe „Drumul oaselor” în play-out, pe un loc de baraj. Nu e mai puțin adevărat faptul că, dincolo de faptul că a câștigat gâfâind, campioana a izbutit să-și culeagă traista cu puncte și să rămână în coasta FCSB-ului. La finalul sezonului, vor conta punctele. Când scriem despre nașterea și devenirea unor posibile campioane, trebuie să avem mare grijă să nu pierdem manuscrisele, iar din acest punct de vedere, „impresia artistică” și alura eroică la care a punctat Dinamo alunecă în subsidiar.

Totuși, nu trebuia să te cheme Vasile Miriuță ca să intuiești că pe oaspeți îi aștepta un meci dificil. O fi fost deplasarea grea, dar n-am înțeles niciodată cum unii bărbați în toată firea privesc viața cu o plăcere formidabilă de a pescui dezastre. Mai ales că, trebuie amintit că elevii lui Mulțescu au reușit să țină tabela „ferecată” până în minutul 81, în numai opt jucători de câmp. Și dacă ar fi evoluat în efectivul complet, exista posibilitatea să „scoată” și o remiză. Din acest motiv, nu trebuie blamată reacția PCH, care a condamnat arbitrajul lui Bîrsan!

Arbitrul Bîrsan i-a decimat pe „câinii roșii”, eliminându-i pe Anton și pe Bejan, ca după faulturi tip „kickboxing”

Înaintea Paștelui Ortodox, CFR a primit cadou de la Iepurașul devenit Bîrsan o victorie obținută după două decizii cel puțin discutabile. De altfel, cartonașele roșii au fost contestate nu doar de oficialii și de suporterii dinamoviști, ci și de Ion Crăciunescu. În ambele cazuri, n-am asistat la ciocniri violente, ci la cumul de cartonașe galbene. Un arbitraj de o natură târgoveață ne-a demonstrat cum pot fi acordate patru cartonașe galbene (doi plus doi), în condițiile în care spiritul jocului nu impunea asemenea reacții. Cine nu a văzut partida, dar a citit caseta tehnică, poate pleca la culcare cu impresia că am privit cu toții o demonstrație de arte marțiale. Marțial, adică demn de Curtea Marțială a fost acest tip de arbitraj, care poate influența rezultate și, după multe voci, chiar a făcut-o.

CFR a jucat slab și continuă să zburde în jos, pe derdeluș. Elevii lui Iordănescu au ratat în disperare, iar în poarta lui Dinamo s-a remarcat acest Kongshavn, care a părut născut dintr-un basm și despre care, probabil, vom mai auzi. În fața lui, până când a reușit să marcheze în minutul 80, golgheterul Omrani a părut un pigmeu. Și încă un amănunt: Când câștigi după un asemenea gol, marcat în condițiile enumerate anterior și te bucuri ca și când ai fi înscris în poarta lui Real Madrid, cu siguranță ceva devine putred, precum nuanța tricourilor de… campioni.

Aflată pe locul 14, dar cu „SMURD-ul” Gigi Mulțescu pe banca tehnică, Dinamo a jucat la Cluj fără șase jucători de bază. Drept și prin urmare, mulți și-au pus întrebarea dacă, nu cumva, tehnicianul alb-roșu s-a gândit să înființeze o…. autobază. Meciul pătimitelor de COVID-19 se anunța, încă dinaintea primului fluier, o ocazie perfectă pentru ambele echipe de a-și reveni, măcar din punct de vedere moral. Teoria a funcționat doar pentru Dinamo, dar numai până la un punct, pentru că gazdele au plutit într-o nebuloasă care ar fi putut fi chiar amuzantă. Păi, cum să te paseze Dinamo, o echipă fracturată din toate punctele de vedere și tu să te visezi, din nou, Făt Frumos? Nu de alta, dar tot aminteam de snoave și de balade…

Campioana a câștigat în 12 jucători, dar l-a pierdut pe Deac. Halal afacere!

Echipa din Cluj avea nevoie de puncte pentru a rămâne cât mai aproape de FCSB (care a snopit-o recent cu 3-0), în condițiile în care, etapa viitoare ardelenii vor da piept cu Universitatea Craiova, o altă pretendentă la titlu. Punctele i-au parvenit, numai că Iordănescu l-a pierdut pe Deac în perspectiva jocului cu „juveții”, chestie care, probabil, va conta. La felul în care joacă acum campioana, nu e de mirare că a reînceput să joace în 12 jucători, adicătelea să se sprijine și pe „greșelile” de arbitraj.

Am citit pe o rețea de socializarea reacția lui Daniel Șendre, purtătorul de cuvânt al „DDB”, care nota: „Bîrsane, mai dă-ne, mă nene, un om afară! Nu vezi că ăia tot nu pot să înscrie?”… Snoavă, baladă populară, banc prost sau toate trei la un loc, meciul din Gruia a ținut de zona anormalității. Poate că rezultatul a fost firesc, dar modul în care acesta a fost consemnat rămâne o ironie a sorții.

„SMURD-ul” lui Mulțescu dă semne de resuscitare

Este, însă, momentul să vorbim și despre Dinamo… Privindu-i pe „roș-albi”, uneori am trăit cu impresia că semnalul de alarmă li s-a stafidit. Observând în unele meciuri echipa în plan general, aveam senzația că am devenit martorul marșului unui animal de povară. Dar nu vorbeam despre un măgar care merge către Ierusalim, purtându-l pe Isus în spinare, ci despre un agregat dărâmat sub propriu-i destin. Acum, lucrurile au stat altfel și poate că deznodământul a fost nedrept.

Dacă Deac, Omrani și compania au jucat în filmul „În căutarea salariilor pierdute”, după ce jucătorilor li s-au promis plățile restante încă de luna trecută, Dinamo a jucat pentru orgoliu și evident, pentru puncte. Era de așteptat ca Iordănescu jr să izbutească să elimine „birocrația” din jocul elevilor săi și, dincolo de rigoarea cu care a reușit până acum rezultate în general bune, să-și „monteze” echipa pentru a etala un joc nu doar corect, ci plin de imaginație. Dar s-a întâmplat exact invers. Asta, pentru că „SMURD-ul” Mulțescu știe meserie și a adus plus-valoare și plus-caracter echipei sale.

Indiferent de rezultat și de locul din clasament, Dinamo a arătat că poate ieși din craterul care, deși nu va fi astupat prea lesne în play-out, poate fi escaladat cu succes. Și asta, mai ales dacă atitudinea jucătorilor lui Mulțescu nu se va baza pe suspine stinse și calde, cu lacrimi căzând, așa cum au făcut-o astăzi adversarii lor, campionii României. Roata se întoarce, importantă e atitudinea.

