ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a avut parte de un debut pe care cu siguranță va dori să-l uite cât mai repede pe banca lui CFR Cluj. Ardelenii au pierdut fără drept de apel, scor 0-3, în fața celor de la Corvinul Hunedoara, iar prestația echipei a scos la iveală problemele cu care se confruntă formația din Gruia. Eșecul ardelenilor l-a făcut pe Mitică Dragomir să pună sub semnul întrebării chiar alegerea antrenorului de a prelua CFR-ul într-un moment atât de complicat.

Mitică Dragomir nu înțelege alegerea lui Șumudică: „Ce i-o fi trebuit lui Șumudică CFR acum? Și-a ales o mârțoagă”

Fostul președinte al LPF consideră că Șumudică și-a asumat o misiune extrem de dificilă și susține că tehnicianul și-ar fi ales greșit momentul pentru a reveni în fotbalul românesc. Dragomir spune că Șumudică este un antrenor valoros, însă crede că îl pun într-o situație extrem de complicată.

ADVERTISEMENT

Mai mult, acesta a comparat situația actuală de la CFR Cluj cu cea pe care Șumudică a întâlnit-o în trecut la Rapid și consideră că tehnicianul a ajuns din nou la o echipă care nu îi oferă suficiente soluții pentru a lupta la nivelul dorit.

„Ce i-o fi trebuit lui Șumudică CFR acum? Bani are, avere destulă. Doamne, Dumnezeule! În afară de Astra, el în România nu a avut succes, iar el e un antrenor extraordinar, doar că și-a ales calul greșit la cursă. Și-a ales mârțoagele. S-a dus la Rapid, n-avea echipă nici de locul 7. Pe unde a umblat, nu avea echipă. El s-a dus acum la o echipă care, în afara faptului că n-are bai de supraviețuire, n-are bani nici de locul 14. Nu exagerez. Acum a ales o mârțoagă, dar oricum e dat naibii. La Rapid, atunci, s-au plătit salariile, acum aici….“, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir merge pe mâna lui FCSB în derby-ul cu CFR

Dragomir a analizat și ceea ce a văzut pe teren la debutul lui Șumudică. Fostul șef al LPF a avut critici dure la adresa jucătorilor CFR-ului, considerând că . În același timp, Dragomir a ținut să remarce faptul că Neluțu Varga a reușit, în opinia sa, să mențină CFR-ul la un nivel ridicat în fotbalul românesc și internațional. În perspectiva duelului cu FCSB, Dragomir merge chiar pe victoria echipei lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Eu nu-l simpatizez pe Neluțu, dar s-a descurcat, iar pentru asta Neluțu Varga trebuie respectat, pentru faptul că a ținut standardul ridicat al echipei la nivel internațional. Cum să nu-l respecți? Omul poate a făcut datorii, și-a vândut acțiuni, iar pentru asta trebuie să mă respecți.La CFR cu FCSB aș merge pe 2 solist. Șumi oricum e omu dracu, e antrenor. Aseară mi-era rușine, groază. Ăia de la CFR nu pot să fugă, iar la apărare nimic, nici de Divizia C“, a mai spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT