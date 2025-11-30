Derby-ul Chelsea – Arsenal, umbrit de o intrare criminală! Arbitrul n-a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu. Video

ADVERTISEMENT

Chelsea și Arsenal s-au întâlnit în derby-ul etapei 13 din Premier League, iar partida s-a terminat la egalitate, 1-1, însă rezultatul poate fi considerat unul pozitiv pentru gazde, ținând cont de faptul că „tunarii” au jucat în superioritate numerică încă din prima repriză. Ecuadorianul Moises Caicedo a fost cel eliminat, după o intrare extrem de dură asupra lui Mikel Merino.

Moises Caicedo, eliminat după o intrare dură în Chelsea – Arsenal 1-1

Duelul de pe „Stamford Bridge” dintre Chelsea și Arsenal a fost unul extrem de tensionat, „centralul” Anthony Taylor acordând patru cartonașe galbene în prima jumătate de oră. În minutul 38, Moises Caicedo a intrat extrem de dur, cu talpa pe glezna lui Mikel Merino, însă arbitrul nu a acordat direct cartonașul roșu, având nevoie de intervenția VAR pentru a lua decizia. Faza poate fi urmărită .

Eliminarea a fost o lovitură dură pentru Chelsea, care avusese un start pozitiv de partidă. A fost cel de-al șaptelea cartonaș roșu încasat de echipa lui Enzo Maresca în actuala stagiune din Premier League, unul dintre ele fiind primit chiar de antrenorul italian. Acesta a văzut al doilea cartonaș galben spre finalul , pentru modul în care a sărbătorit reușita decisivă a . În mod normal, Moises Caicedo va rata următoarele trei meciuri ale lui Chelsea din campionat, cu Leeds, Bournemouth și Everton.

Remiză în derby-ul Chelsea – Arsenal

Chiar și în inferioritate numerică, Chelsea a reușit să deschidă scorul în derby-ul contra lui Arsenal, la scurt timp după pauză, chiar dintr-o fază fixă, specialitatea echipei lui Mikel Arteta. Reece James a centrat dintr-un corner, iar Trevoh Chalobah a înscris cu o lovitură de cap din apropierea porții.

Avantajul nu a rezistat nici măcar un sfert de oră însă. În minutul 59, Bukayo Saka l-a depășit pe Cucurella în partea dreaptă și a centrat în fața porții pentru Mikel Merino, care a punctat cu capul. Arsenal a controlat posesia în ultima jumătate de oră, însă nu și-a mai creat ocazii mari la poarta adversă, iar partida s-a încheiat la egalitate.

Cum arată clasamentul din Premier League după Chelsea – Arsenal 1-1

Arsenal ajunge la 30 de puncte după această remiză, distanța până la a doua clasată Manchester City fiind de 5 puncte. De cealaltă parte, Chelsea are 24 de puncte și ocupă poziția a 3-a, la egalitate cu Aston Villa, însă cu un golaveraj superior. Clasamentul din Premier League este foarte echilibrat în acest moment, distanța de la locul 2 până la locul 14 fiind de doar 7 puncte.