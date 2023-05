Derby-ul cu CFR Cluj, meci de totul sau nimic la Universitatea Craiova: „Se joacă pentru cupele europene!”. Exclusiv

Derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova este programat duminică, de la ora 21:00, iar oltenii sunt cu gândul la cele trei puncte pe stadionul din Gruia. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii trebuie să câștige pentru a crește șansele la calificarea în barajul pentru cupele europene.

Pavel Badea, despre derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Se joacă pentru un loc în cupele europene. Câștigănd cele trei puncte păstrezi șanse mari”

Deși șansele pentru poziția secundă au scăzut considerabil după înfrângerea cu FCSB, scor 1-2, oltenii sunt cu gândul la calificarea în preliminariile Conference League. Universitatea Craiova este cu trei lungimi în spatele celor de la CFR Cluj, însă elevii lui Eugen Neagoe pot trece pe podium cu o victorie.

ar egala la puncte CFR Cluj, însă oltenii au un avantaj în fața ardelenilor care au beneficiat de rotunjirea punctelor la sfârșitul sezonului regulat. Pavel Badea a declarat că derby-ul din Gruia este important pentru ambele formații.

„Este un meci extrem de important atât pentru unii, cât și pentru alții. Câștigând cele trei puncte cu CFR Cluj își păstrezi șanse mari pentru calificarea în preliminariile cupelor europene, obiectiv pe care îl ai. În momentul acesta este foarte important să îți îndeplinești obiectivul”, a spus Pavel Badea.

CFR Cluj are două înfrângeri consecutive în campionat, însă Pavel Badea nu consideră ca oltenii sunt favoriți în fața ardelenilor. Președintele de la CS Universitatea Craiova a declarat că este mulțumit de schimbările produse de Eugen Neagoe la formația din Bănie.

„Nu există o echipă din campionat care să fie favorită cu CFR Cluj, indiferent de situația actuală. Sunt într-o scădere de formă din cauza accidentărilor, îmbătrânirii unora dintre jucători, dar au un antrenor extrem de competitiv cu jucători care au personalitate și vor să demonstreze.

Se joacă pentru un loc în cupele europene, trei puncte sunt o mare obțiune pentru îndeplinirea obiectivului. În urma ultimelor jocuri am merita să fim pe podium, am fost peste FCSB și am jucat bine cu Rapid și Sepsi, deci sunt jocuri care arată că schimbarea produsă de Eugen Neagoe este de bun augur”, a declarat oficialul.

Presiune pe Andrei Ivan înainte de derby-ul cu CFR Cluj: „Trebuie să demonstreze că este cel pe care toți îl știm”

Universitatea Craiova este obligată să câștigele cele trei puncte din derby-ul cu CFR Cluj pentru a se apropia de cupele europene. Pavel Badea este îngrijorat de forma sub media așteptărilor a lui Andrei Ivan și Ștefan Baiaram din play-off, doi dintre jucătorii de bază ai oltenilor.

„Din punctul meu de vedere toate meciurile sunt importante și nu poți să te duci din postura de câștigător înainte, există surprize în fotbal. Atunci când nu ești 100% poți juca bine și să pierzi meciul. Ar fi extraordinar să se apropie de CFR Cluj. Neparticiparea într-o cupă europeană este sinonim cu neîndeplinirea obiectivului minim.

50% – 50% sunt șansele derby-ul din punctul meu de vedere. Am fost mulțumit de echipă în ultimele meciuri în ultimele patru etape. Echipa a arătat o formă crescută cu ocazii și un joc închegat. Îl avem în continuare pe Baiaram care revine după o accidentare, iar Ivan nu traversează cea mai bună perioadă”, a declarat fostul jucător din Bănie.

a ratat o lovitură de la 11 metri la scorul de 0-1 pe stadionul „Ion Oblemenco” cu FCSB, iar golgheterul craiovenilor este așteptat să revină în formă. Pavel Badea a declarat în exclusivitate că internaționalul român trebuie să demonstreze că execuția din fața lui Ștefan Târnovanu a fost un accident.

„Aici este clar o tărie de caracter și personalitate, Andrei Ivan trebuie să demonstreze că este cel pe care toți îl știm. Un jucător cu personalitate și care este performant, va trebui să demonstreze că a fost un accident, o situație nefericită pe care a traversat-o și să câștige meciul”, a încheiat președintele.