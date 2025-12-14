Sport

Derby-ul din La Liga a fost amânat! Care este motivul

Un meci important din La Liga nu se mai joacă astăzi. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de derby-ul amânat din etapa cu numărul 16.
Mihai Dragomir
14.12.2025 | 14:56
Derbyul din La Liga a fost amanat Care este motivul
Alertă în La Liga. Un derby a fost amânat. Ce se întâmplă în Spania.
O nouă partidă din La Liga are de suferit. Care este motivul din spatele amânării derby-ului din etapa a 16-a din primul eșalon fotbalistic al Spaniei. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Derby-ul zilei din La Liga a fost amânat

Fotbalul din Spania trece prin momente delicate. Un nou meci are de suferit după ce a fost amânat din cauza codului roșu de ploi torențiale.  Mai exact, derby-ul Comunității Valenciene: Levante – Villarreal nu se mai joacă din cauza alertei roșii care afectează litoralul provinciei Valencia.

Partida era programată în mod normal duminică, 14 decembrie, de la ora 19:30. Scenariul pare să se repete, după ce, anul trecut, mai multe meciuri din Spania au fost amânate după inundațiile catastrofale.

Nu este primul meci care întâmpină însă un obstacol major în această etapă din La Liga, după ce sâmbătă, 13 decembrie, un focar de gripă a afectat meciul Atletico Madrid – Valencia.

Ce se întâmplă în Spania

Autoritățile din Valencia, inclusiv primărița María José Catalá, au solicitat amânarea tuturor meciurilor și competițiilor din zonă, inclusiv a derby-ului programat pe stadionul Ciudad de Valencia dintre Levante și Villarreal. Cluburile vor decide ulterior o dată pentru disputarea meciului.

Anunțul meteorologilor, legat de căderea a celor până la 180 de litri pe metru pătrat, a dus la închiderea mai multor artere pentru transport. Autoritățile au insistat ca orice deplasare care nu este absolut necesară să fie evitată.

Anul trecut, la finalul lunii octombrie, inundațiile din Valencia au dus la pagube uriașe, atât în rândul bunurilor materiale, cât și în rândul vieților omenești. Nu mai puțin de 7 români și-au pierdut viața atunci.

