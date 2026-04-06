Meciul fostei adversare a lui FCSB, întârziat timp de o oră și jumătate dintr-un motiv incredibil! Video

Derby-ul local din Eredivisie dintre , și PEC Zwolle a fost întârziat timp de aproximativ 90 de minute. Acest lucru s-a întâmplat deoarece suporterii oaspeților au refuzat să-și dea jos măștile care le acopereau fețele. Ulterior, situația a degenerat, aceștia începând să arunce cu obiecte pirotehnice pe teren. În cele din urmă, ultrașii lui Zwolle au fost evacuați, iar meciul s-a desfășurat în condiții de siguranță. Gazdele s-au impus cu un neverosimil 5-0.

Partida de pe stadionul De Adelaarshorst era programată la ora 13:15 (ora României), însă jocul a început efectiv în jurul orei 14:45. Întârzierea s-a produs deoarece suporterii lui Zwolle au apărut în tribune purtând o vestimentație care le ascundea identitatea, un lucru care este strict interzis de regulament. Principala problemă a fost reprezentată de măștile purtate de ultrașii oaspeților, un accesoriu pe care aceștia au refuzat să-l înlăture pentru o bună perioadă de timp.

Potrivit informațiilor din presa locală, Ryan Thomas, căpitanul lui Zwolle, și Jerry Hamstra, directorul tehnic al clubului, s-au dus să vorbească cu suporterii, în speranța că îi vor putea convinge să renunțe la măști. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult, ultrașii oaspeților au devenit și mai greu de abordat. Au început să arunce cu obiecte pirotehnice pe teren, iar în cele din urmă, arbitrul Danny Makkelie a fost nevoit să trimită la cabine jucătorii celor două echipe. Ulterior, au intervenit forțele de ordine, iar suporterii lui Zwolle au fost evacuați de pe stadion.

De IJsselderby is tot nader orde uitgesteld vanwege verboden gezichtsbedekking bij de PEC Zwolle-fans⏳ — ESPN NL (@ESPNnl)

Go Ahead Eagles a zdrobit-o pe Zwolle! În aceeași etapă, Dennis Man a devenit campion în Olanda

Odată ce lucrurile au revenit la normal, gazdele au făcut instrucție cu cei de la Zwolle. Go Ahead Eagles s-a impus categoric pe De Adelaarshorst, scor 5-0, și a urcat pe locul 11 în Olanda, având 35 de puncte după 29 de meciuri. De cealaltă parte, oaspeții au rămas la borna cu numărul 33 și au coborât pe 13 în clasament.

Meciul dintre Go Ahead Eagles is PEC Zwolle a făcut parte din runda cu numărul #29 din Eredivisie. În aceeași etapă, . Sâmbătă, trupa lui Peter Bosz s-a impus cu 4-3 în fața lui Utrecht, iar duminică, Feyenoord nu a izbutit să câștige pe terenul lui Volendam (0-0). Astfel, diferența dintre cele două echipe măsoară în acest moment 17 lungimi, în condițiile în care mai sunt de disputat doar cinci meciuri până la finalul sezonului. Așadar, mai sunt puse în joc maxim 15 puncte. Cu alte cuvinte, Dennis Man și-a trecut în cont primul trofeu major din carieră.