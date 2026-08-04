Derby-ul Dinamo – FCSB, interzis din nou pe Arena Națională! Mihai Stoica și Andrei Nicolescu, ultimele detalii: „Sunt șanse mici”

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Derby-ul Dinamo – FCSB se joacă în weekend-ul 5-6 septembrie în sezonul regulat din SuperLiga. Până la acel moment , din cauza unor evenimente de alt gen organizate acolo în acest timp. Cea mai mare problemă în acest moment este cea că nu ar exista timpul necesar pentru montarea gazonului, ulterior încheierii ultimului eveniment non-fotbalistic desfășurat pe cel mai mare stadion al țării.

Dinamo – FCSB ar urma să nu se joace pe Arena Națională. Anunțul lui Mihai Stoica

, a transmis că, din informațiile pe care le deține în prezent, ar urma ca partida organizată de „câini” să nu se joace în cele din urmă pe Arena Națională, ci, cel mai probabil, pe „Arcul de Triumf”. „Cei care iubesc rock-ul pot vedea un concert și în Piața Constituției. Noi nu putem pune porți acolo. Stadionul nu este făcut ca să câștige cineva bani. Sunt costuri mari de întreținere. Ar trebui să se ia în considerare faptul că fotbalul produce mai mult decât rock-ul. Concertul rapper-ului din Belarus putea avea loc în Piața Constituției.

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Putea cânta și pe stadionul Steaua, rapper-ul acela. Pe terenul acela oricum nu mai poate juca nimeni. Am fost pe stadion. Mirosea foarte tare. Doar o ciupercă poate face ca iarba să miroasă așa. Aseară, pe Arcul de Triumf, gazonul a fost de nota 6 din 10. Cel din Ghencea este de nota 0 din 10.

Nu poți să dai bani ca să joci pe un asemenea teren. Din informațiile pe care le am, Derby de România nu se va juca pe Arena Națională. Probabil vom juca din nou pe Arcul de Triumf. Acestea sunt informațiile mele. Eu sper că vom juca pe Arena Națională. Probabil că nu este timp să fie montat noul gazon”, a spus Mihai Stoica în direct la

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Ce a spus Andrei Nicolescu despre acest subiect

La scurt timp, întrebat de asemenea în legătură cu acest subiect, Andrei Nicolescu (50 de ani) a confirmat chestiunea referitoare la criza de timp care va exista la acel moment în ceea ce privește montarea gazonului pe Arena Națională, dar, pe de altă parte, a anunțat că depune toate eforturile necesare pentru a încerca să rezolve această problemă, chiar dacă a recunoscut că în prezent șansele sunt destul de mici în acest sens.

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„Știu mai multe decât aș putea să spun. Facem toate eforturile să se poată juca, o să vedem. Șanse mici, dar există. E un calendar al unor evenimente. Pentru ca pe 6 sau 7 septembrie să se joace meciul ar trebui să se suprapună un pic calendarele. Cei care organizează festivalurile să iasă de pe stadion și cei care pun gazonul să intre. Să se coordoneze astfel încât în timp ce se iese cu scena și toate celelalte, în același timp să se înceapă cu decopertarea. Sunt niște șanse mici pentru care eu mă lupt”, , în direct la