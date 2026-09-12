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Duminică, iubitorii de Premier League vor avea parte de două partide, una dintre ele fiind derby-ul orașului Manchester. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.75 la BETANO și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de duminică, 13 septembrie 2026.

Cotă de 1.90 de la Coventry – Brighton pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 13 septembrie 2026

Deși a fost formația care a câștigat la pas în Championship sezonul precedent, Coventry are un început slab de sezon în Premier League. Într-adevăr, formația lui Frank Lampard a întâlnit deja Arsenal și Manchester City, însă nu a reușit să obțină nimic nici măcar din duelul cu Hull City, o altă nou-promovată.

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În acest moment, Coventry are 0 puncte și 0 goluri înscrise, iar următorul duel va fi contra lui Brighton. „Pescărușii” își scutură penele după două rezultate mai slabe, deși startul de sezon a fost fulminant, cu un 4-0 categoric împotriva lui Aston Villa. Au urmat o înfrângere cu 3-4 în fața lui Chelsea și o remiză albă contra lui Leeds. Totuși, suntem de părere că la acest meci viitoarea adversară a Craiovei din Conference League nu va avea mari probleme, așa că vom miza pe pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 1.90 la BETANO.

Cotă de 1.45 la Manchester United – Manchester City

După trei etape, Manchester City se află pe primul loc la egalitate de puncte De partea cealaltă, rivala din oraș, Manchester United, are un nou start de sezon oscilant.

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Michael Carrick a început cum nu se putea mai rău noua stagiune și a pierdut împotriva unei nou-promovate. Hull City s-a impus cu 2-0, însă „diavolii roșii” și-au luat revanșa următoarea etapă, când tot împotriva unei nou-promovate, Ipswich Town, au învins cu 5-2. În ultima partidă, United a scos doar o remiză cu Everton, după ce a fost egalată în minutele de prelungiri. Însă, indiferent de formă sau pozițiile din clasament, meciurile dintre cele două formații au fost întotdeauna echilibrate, de aceea vom paria pe „GG” pentru o cotă de 1.45 oferită de BETANO.

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În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1.90 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Coventry – Brighton și o cotă de 1.45 pentru „GG” la Manchester United – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2.75. Numai bună pentru un câștig de 275 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.