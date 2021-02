Derby-ul Râmnicu Vâlcea – CSM București, în aer! Probleme mari în acest sezon din Liga Florilor

SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București sunt programate să joace derby-ul din Liga Națională, joi, de la ora 18:30 la Sfântu Gheorghe. Însă, cazurile de COVID-19 din lotul “tigroaicelor” pun în pericol desfășurarea meciului. În plus, în Liga Florilor există o mare problemă privind încheierea competiției.

Imediat după meciul de la Metz, CSM București a anunțat 6 cazuri pozitive de COVID-19. Antrenorul Adi Vasile și jucătoarele Denisa Dedu, Raluca Săndulache, Andrea Klikovac, Bianca Bazaliu și Ștefania Stoica.

Derby-ul Râmnicu Vâlcea – CSM București, în aer! “Tigroaicele” vor să joace

CSM București ar avea posibilitatea să ceară amânarea confruntării din campionat, însă oficialii CSM-ului vor ca meciul să se dispute așa cum este programat. Rămâne de văzut dacă cei de la DSP își vor da acordul pentru ca echipa să facă deplasarea. În cursul zilei de marți a fost efectuat un nou set de teste la CSM București, iar dacă rezultatele jucătoarelor vor fi negative, cel mai probabil, meciul va avea loc.

Însă, indiferent dacă meciul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București se va ține la data programată, Liga Florilor are o problemă în ceea ce privește încheierea acestui sezon. Până acum s-au disputat doar 9 dintre cele 30 de etape programate.

Aproape imposibil să se poată disputa toate etapele din Liga Florilor!

Este aproape imposibil ca 21 de etape și Cupa României să se dispute în cele patru luni rămase din acest sezon, EHF acordând Federației termen până în 17 iunie să anunțe echipele calificate în cupele europene.

Dintre cele 17 săptămâni rămase, trei vor fi ocupate de meciurile internaționale. Naționala României va evolua în luna martie în turneul preolimpic de la Podgorica, apoi, în aprilie vom avea barajul pentru Campionatul Mondial.

Patru echipe românești rămase în cupele europene! Asta “încurcă” și mai mult planurile de a încheia sezonul

În plus, CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea sunt deja calificate în play-off-ul din Liga Campionilor și una dintre ele va evolua în sferturile de finală. În EHF European League, Minaur s-a calificat din grupe și Dunărea Brăila are șanse să prindă calificarea și să asistăm la un nou duel românesc. Și asta înseamnă o echipă calificată în Final Four.

Șansele ca sezonul să se încheie fără desfășurarea tuturor etapelor sunt destul de mari, iar conform regulamentului vor putea fi omologate rezultatele din momentul întreruperii competiției cu mențiunea că trebuie să se joace peste jumătate din etapele stagiunii.

La masculin s-au făcut deja modificări în timpul sezonului. Deși situația stă diferit în Liga Zimbrilor, unde s-au disputat 17 etape dintre cele 30, FRH a hotărât să elimine în această stagiune play-off-ul și play-out-ul.

