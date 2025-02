Derby-ul Rapid – FCSB, sub lupa lui Marian Aliuță: „Pierdere foarte importantă, trăgea echipa după el!”. Ce spune despre „implantul” Cisotti

Rapid – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 29 din SuperLiga. , pe când formația din . Marian Aliuță a prefațat duelul bucureștean.

Derby-ul Rapid – FCSB, sub lupa lui Marian Aliuță: „Nu văd o favorită din cele două”

Marian Aliuță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că derby-ul dintre Rapid și FCSB va fi unul disputat, iar șansele la victorie sunt de 50-50. Fostul jucător al ambelor formații consideră că Bîrligea și Olaru sunt niște absențe importante din tabăra roș-albaștrilor, însă cei care au intrat de pe bancă au arătat că pot suplini cu brio absența „vedetelor”.

ADVERTISEMENT

„Sunt două echipe de tradiție, amândouă vor să câștige acest meci. FCSB nu a mai câștigat de mult timp în meciurile directe cu Rapid. Sunt de părere că în momentul de față FCSB are un plus din punct de vedere moral. Sunt calificați în cupele europene și merg foarte bine în campionat. Rapid a urcat în clasament și are un moral bun, dar eu cred că va fi un meci de care pe care. Nu văd o favorită din cele două echipe. Șansele sunt de 50-50 în momentul de față.

Pentru FCSB este o pierde foarte importantă Bîrligea, pentru că este un jucător important și trage echipa după el. Am văzut și că în cazul accidentării lui Olaru, care este unul dintre cei mai buni jucători din campionat, că FCSB a reușit să meargă și fără. Nu stă FCSB în niciun jucător și nu a stat niciodată. Au jucători care să suplinească și la ora jocului va fi cel mai bun 11 în teren”, a transmis Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT

„Cisotti are nevoie de timp! La FCSB trebuie să ai o ‘nesimțire’”

Marian Aliuță a rămas impresionat de calitățile lui Juri Cisotti, care i-a luat locul lui Olaru, însă e de părere că fotbalistul italian are nevoie și de o ‘nesimțire’ la FCSB, pentru că patronul Gigi Becali se poate răzgândi oricând vizavi de poziția sa. Cât despre Rapid, fostul mijlocaș consideră că Marius Șumudică a făcut lucruri extrem de bune la echipă, iar jucătorul său preferat este Claudiu Petrila.

„Cisotti este un jucător interesant, bun. S-a adaptat repede, însă tot o să mai aibă nevoie de timp. A intrat foarte bine la un club de tradiție, cu presiune și s-au schimbat total datele problemei. Eu zic că are niște calități foarte bune și poate să facă ceva pentru FCSB.

ADVERTISEMENT

A intrat foarte bine, toată lumea e mulțumită de el. Este foarte important când vii la FCSB, mai ales de când e Gigi Becali, să intri bine, ca să ai șansă de reușită. După 2-3 etape, deși ai calități, este varianta să nu mai vezi mingea niciodată la FCSB. Se pot schimba și datele problemei, după astea 4 meciuri jucate să aibă 2-3 mai slabe și să fie trimis pe bancă. Ai nevoie în momentul de față la FCSB să ai o ‘nesimțire’, să nu bagi de seamă ce zice patronul, ca să ai reușite. Dacă stai prost cu moralul, cedezi și ajungi în punctul să nu mai prinzi nici lotul.

ADVERTISEMENT

Șumudică este un antrenor bun, eu zic că a făcut lucruri frumoase la Rapid, i-a luat de pe locul 13-14. La un moment dat nu mai aveau șanse să intre în play-off, iar acum sunt în cărți. Pentru ei ar fi important și un egal, să nu piardă. Petrila îmi place foarte mult, este un jucător bun”, a completat Marian Aliuță.