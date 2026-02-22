Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua – Dinamo ’97! „Marakana” a devenit iad la Steaua Roșie – Partizan. Video

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad a câștigat la scor de neprezentare derby-ul cu Partizan Belgrad în momentul în care ultrașii oaspeților au incendiat sectorul care le era alocat.

Derby-ul Steaua Roșie – Partizan a luat foc, la propriu!

Steaua Roșie nu a avut probleme cu Partizan în derby-ul Serbiei. Gazdele s-au impus cu 3-0 și s-au distanțat în fruntea clasamentului la patru puncte de rivali. Partida a „început” cu o bătăie pe străzi între cele două grupuri de suporteri.

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν: Ξύλο στους δρόμους τους Βελιγραδίου πριν το ντέρμπι — Newsbeast.gr (@newsbeast)

Ultrașii lui Partizan nu s-au potolit nici după ce au intrat pe stadion. Grobari au trecut la vandalizări. Cantonați sub tabela de marcaj de pe „Marakana”, fanii lui Partizan nu au ezitat să o vandalizeze. Oaspeții au scris mesaje jignitoare despre Steaua Roșie, după cum anunță jurnaliștii de la . În replica, ultrașii gazdelor au răspuns cu o coregrafie rasistă la adresa lui Partizan.

În startul reprizei a doua, când Steaua Roșie conducea deja cu 1-0, suporterii gazdelor au dat startul unui show pirotehnic. Replica oaspeților nu a întârziat să apară, iar scaunele din sectorul lor au început să fie incendiate.

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra)

Arbitrul a oprit derby-ul timp de aproximativ nouă minute, pentru ca pompierii să încerce să stingă vâlvătaia provocată de huliganii lui Partizan.

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 — Ultras Clips (@ultras_clips)

Steaua Roșie a învins-o pe Partizan cu 3-0 în „Clasicul” Serbiei

Pe gazon, recitalul Stelei Roșii Belgrad a continuat și după golul lui Kostov din minutul 45+4. În repriza a doua, veteranul Arnautovic (56) a dublat avantajul gazdelor. Partizan putea reintra în meci în minutul 71, dar Vukotic a ratat un penalty. Deși balonul a ricoșat la Kostic, golul a fost anulat de VAR.

În minutul 77, Katai a dat lovitura decisivă și a stabilit rezultatul final, Steaua Roșie Belgrad – Partizan 3-0. Steaua Roșie a ajuns astfel la 57 de puncte, cu patru mai multe decât Partizan, ocupanta locului 2.

Partizan Belgrade start a fire in the away end at Red Star Belgrade today — FootballAwaydays (@Awaydays23)

În 1997, dinamoviștii au dat foc peluzei din Ghencea

Situația de la Steaua Roșie – Partizan 3-0 a semănat cu celebrul Steaua – Dinamo 3-1 din 10 mai 1997. Cu puțin timp înaintea fluierului de start, cei aproximativ 2000 de suporteri ai „câinilor” care au făcut deplasarea au dat foc peluzei oaspete. Pentru dinamoviști, a rămas în istorie drept „Ziua în care am incendiat Ghencea”.

Pentru steliști, a rămas un simplu accident, dar și un prilej de a le aminti rivalilor că i-au lăsat fără steagurile de brigadă la momentul respectiv, o umilință în codul ultras.