Sport

Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua – Dinamo ’97! „Marakana” a devenit iad la Steaua Roșie – Partizan. Video

„Clasicul” Serbiei, Steaua Roșie - Partizan, a semănat cu Steaua - Dinamo, din 1997. Oaspeții au luat bătaie la scor de neprezentare, dar se pot „mândrii” că au dat foc unui sector din peluza de pe „Marakana”
Cristian Măciucă
22.02.2026 | 22:03
Derbyul Serbiei incendiar la propriu la fel ca Steaua Dinamo 97 Marakana a devenit iad la Steaua Rosie Partizan Video
ULTIMA ORĂ
Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua - Dinamo '97! „Marakana” a devenit iad la Steaua Roșie - Partizan. FOTO: X
ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad a câștigat la scor de neprezentare derby-ul cu Partizan Belgrad. „Clasicul” Serbiei a luat însă foc, la propriu, în momentul în care ultrașii oaspeților au incendiat sectorul care le era alocat.

Derby-ul Steaua Roșie – Partizan a luat foc, la propriu!

Steaua Roșie nu a avut probleme cu Partizan în derby-ul Serbiei. Gazdele s-au impus cu 3-0 și s-au distanțat în fruntea clasamentului la patru puncte de rivali. De lucru au avut însă forțele de ordine, încă dinaintea meciului de pe „Marakana”. Partida a „început” cu o bătăie pe străzi între cele două grupuri de suporteri.

ADVERTISEMENT

Ultrașii lui Partizan nu s-au potolit nici după ce au intrat pe stadion. Grobari au trecut la vandalizări. Cantonați sub tabela de marcaj de pe „Marakana”, fanii lui Partizan nu au ezitat să o vandalizeze. Oaspeții au scris mesaje jignitoare despre Steaua Roșie, după cum anunță jurnaliștii de la sportal.blic.rs. În replica, ultrașii gazdelor au răspuns cu o coregrafie rasistă la adresa lui Partizan.

În startul reprizei a doua, când Steaua Roșie conducea deja cu 1-0, suporterii gazdelor au dat startul unui show pirotehnic. Replica oaspeților nu a întârziat să apară, iar scaunele din sectorul lor au început să fie incendiate.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Arbitrul a oprit derby-ul timp de aproximativ nouă minute, pentru ca pompierii să încerce să stingă vâlvătaia provocată de huliganii lui Partizan.

ADVERTISEMENT
A primit vestea, la trei zile după ce a acceptat invitația lui Donald...
Digisport.ro
A primit vestea, la trei zile după ce a acceptat invitația lui Donald Trump la Consiliul Păcii

Steaua Roșie a învins-o pe Partizan cu 3-0 în „Clasicul” Serbiei

Pe gazon, recitalul Stelei Roșii Belgrad a continuat și după golul lui Kostov din minutul 45+4. În repriza a doua, veteranul Arnautovic (56) a dublat avantajul gazdelor. Partizan putea reintra în meci în minutul 71, dar Vukotic a ratat un penalty. Deși balonul a ricoșat la Kostic, golul a fost anulat de VAR.

În minutul 77, Katai a dat lovitura decisivă și a stabilit rezultatul final, Steaua Roșie Belgrad – Partizan 3-0. Steaua Roșie a ajuns astfel la 57 de puncte, cu patru mai multe decât Partizan, ocupanta locului 2.

ADVERTISEMENT

În 1997, dinamoviștii au dat foc peluzei din Ghencea

Situația de la Steaua Roșie – Partizan 3-0 a semănat cu celebrul Steaua – Dinamo 3-1 din 10 mai 1997. Cu puțin timp înaintea fluierului de start, cei aproximativ 2000 de suporteri ai „câinilor” care au făcut deplasarea au dat foc peluzei oaspete. Pentru dinamoviști, a rămas în istorie drept „Ziua în care am incendiat Ghencea”.

Pentru steliști, a rămas un simplu accident, dar și un prilej de a le aminti rivalilor că i-au lăsat fără steagurile de brigadă la momentul respectiv, o umilință în codul ultras.

Adrian Șut, gol important în Emiratele Arabe Unite! Fostul mijlocaș al lui FCSB...
Fanatik
Adrian Șut, gol important în Emiratele Arabe Unite! Fostul mijlocaș al lui FCSB a spart gheața chiar împotriva echipei lui Daniel Isăilă. Video
SuperLiga, live blog etapa 28. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Oltenii se...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Oltenii se distanțează la patru puncte de locul doi! Cum arată clasamentul
Nikola Stevanovic a marcat cu emoții primul său gol la U Craiova. Reușita...
Fanatik
Nikola Stevanovic a marcat cu emoții primul său gol la U Craiova. Reușita cu Unirea Slobozia, validată doar după intervenția VAR. Oltenii au cerut penalty în prima repriză. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară:...
iamsport.ro
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară: 'Banii sunt reali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!