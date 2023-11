Derby-ul U Craiova – FC U Craiova, sub lupa lui Silviu Lung: „Ambițiile și orgoliile vor fi determinante”

Etapa cu numărul 15 din SuperLiga le pune față în față pe Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 în derby-ul Olteniei, care este programat sămbătă, de la ora 21:15. Silviu Lung își dorește o confruntare spectaculoasă între cele două formații din Bănie pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Silviu Lung, despre derby-ul Universitatea Craiova – FC U Craiova: „Ambițiile și orgoliile vor fi determinante”

își înfruntă rivala din oraș în SuperLiga, iar spritile se încing în Cetatea Băniei. Ambele formații sunt în criză de rezultate în campionat, însă trei puncte în derby-ul Olteniei ar putea să schimbe fața uneia dintre echipe.

Silviu Lung este de părere că orice avantaj al Universității Craiova dispare într-un astfel de derby cu încărcătură puternică de ambele părți. Fostul mare portar este impresionat de ultimele evoluții ale „alb-albaștrilor” și susține că trupa lui Corneliu Papură este pe drumul cel bun.

„Luați ca valoare individuală, locul din clasament s-ar părea că echipa domnului Rotaru ar avea prima șansă, dar în asemenea derby-uri ușor, ușor dispare valoare, dispar toate. Probabil că ambițiile și orgoliile vor fi determinante în acest joc.

Asemenea derby-uri deschis niște resorturi noi de voință în care fiecare încerca să se autodepășească. Probabil vom asista la un meci echilibrat, foarte disputat și în care nu există favorită certă. O victorie ar putea să aducă clar un restart.

În ultimul joc cu Rapid am văzut o echipă în creștere, chiar dacă victoria Rapidului a fost meritată. Ce am văzut la Arad în meciul de Cupă m-a surprins plăcut, într-adevăr am văzut un grup unit, o echipă foarte ambițioasă și determinată, ceea ce mă face să cred că ușor, ușor echipa domnului Rotaru își va reveni”, a spus Silviu Lung.

Silviu Lung: „Aș vrea să văd un joc spectaculos, cel mai bun să câștige”

Silviu Lung își dorește un derby incendiar între Universitatea Craiova și FC U Craiova, iar starurile din Bănie să facă spectacol pe stadionul „Ion Oblemenco”. are și un semnal de alarmă pentru formația lui Mihai Rotaru.

„Sunt orgolii foarte mari și probabil că echipa care va fi mai motivată și logic va greși mai puțin va ieși învingătoare. Din punctul meu de vedere aș vrea să văd un joc spectaculos, nu aș vrea să văd un rezultat în care ambelor echipe le este frică să nu piardă și să văd un joc închis.

Un joc spectaculos, cu faze multe de o partea și la cealaltă și cel mai bun să câștige. Un egal ar fi un semieșec mai ales pentru echipa domnului Rotaru, care este echipa gazdă. Ar trebui gândit doar la cele trei puncte, pentru că să nu uităm că sunt alte echipe care s-au apropiat de play-off.

Dacă echipa domnului Rotaru nu bate riscă pe moment să iasă din play-off. Din punctul meu de vedere Mitriță este un jucător excepțional, care a început foarte bine campionatul, dar când nu este susținut de echipă și totul se așteaptă de la tine este destul de dificil”, a declarat fostul mare portar.

Derby-ul Olteniei poate fi decis de jucători precum Andrei Ivan, Alex Mitriță, Lyes Houri sau Jovan Markovic anunță Silviu Lung. Acesta are așteptpări mai mare de la „perla” Universității Craiova, care i-a bucurat pe suporterii în sezoanele trecute cu bijuteriile sale.

„Oricând Mitriță chiar și Ivan sunt jucători care au calități, pot oricând să iasă la rampă. Mă refer și la Lyes Houri, care în primele două etape a jucat foarte bine, după care a avut un randament mai scăzut. Sunt jucători care pot să facă diferența.

Mă aștept mai multe de la Markovic, care totuși este un jucător de execuție. Un jucător care printr-o execuție în careu poate să îți câștige un meci. Cred că va fi un meci frumos”, a mai spus Silviu Lung.

Cum stau Universitatea Craiova și FC U Craiova la portari: „Este în primii patru din țară”

Ionuț Gurău și Laurențiu Popescu sunt titularii formațiilor din Bănie, iar Silviu Lung i-a analizat pe portarii de la FC U Craiova și Universitatea Craiova. Acesta este de părere că eroul dintre buturile trupei lui Corneliu Papură este printre cei mai în formă portari din țară.

„Cred că la ora actuală Laurențiu Popescu este în primii portari din țară ca evoluție. A fost surpriza plăcută, îl știu pe copil pentru că l-am promovat în Divizia A la Voluntari, avea doar 18 ani . Este un copil foarte talentat, un copil care se pregătește foarte bine și zic că aici este un plus pentru Craiova.

Și Gurău este un portar tânăr, cu o talie foarte frumoasă. A făcut meciuri foarte bune, dar cred că aici este puțin avantajată echipa domnului Rotaru”, a încheiat Silviu Lung.