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Pentru fanii adevărați ai fotbalului, indiferent de națiune, există meciurile echipei favorite. Cu toate acestea, într-o lume atât de mare, avem cel puțin 10 partide de foc, sau derby-uri, la care oricine ar trebui să asiste măcar o dată în viață. Chiar și din postura de spectator neutru care se duce acolo doar pentru atmosferă și spectacol.

Top 10 derby-uri din lume. Care sunt partidele pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață

Așadar, care sunt aceste 10 meciuri? Britanicii de la au alcătuit un top special, în care au dat note stadionului, calității fotbalului văzut, atmosferei pe care o fac galeriile, locația (cât de bine se simte un turist acolo), dar și rivalității dintre galerii (cât de mare e „ura”).

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10. Derby-ul etern: Steaua Roșie Belgrad vs. Partizan Belgrad (Serbia)

Derby-ul Serbiei pune față în față cele mai importante echipe din Serbia, într-una dintre cele mai „intimidante” atmosfere pe care le poți întâlni în fotbalul mondial. Cu toate că nivelul primei ligi din Serbia e mult sub cel al celor mai puternice cinci campionate europene, orice fan al fotbalului care apreciază o atmosferă extrem de zgomotoasă, artificiile și spectacolul pirotehnic trebuie să vadă măcar o dată în viață acest meci.

Cu toate că Belgradul nu este nici pe departe o destinație spectaculoasă pentru un turist, atmosfera acestui derby ar justifica deplasarea, mai ales când partida se joacă acasă la Crvena Zvezda, pe stadionul Rajko Mitic.

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Stadioane: 5,5/10 (Stadionul Partizan 4/10, Rajko Mitic 7/10)

Calitate fotbal: 3/10

Rivalitate: 10/10

Atmosferă: 10/10

Orașul: 6/10

Total: 34,5/50

9. Derby-ul „Dușmanilor eterni”: Olympiacos vs. Panathinaikos (Grecia)

Suporterii greci sunt renumiți pentru pasiunea uriașă pentru fotbal și pentru atmosfera pe care o creează atât la meciurile de acasă, cât și în deplasările europene. Tocmai acest lucru transformă „Derby-ul dușmanilor eterni” dintre marile forțe ale Greciei, Olympiacos și Panathinaikos, într-un meci special pentru orice spectator neutru.

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Și în acest caz, nivelul fotbalistic nu este neapărat la fel de ridicat precum în cazul altor derby-uri din clasament, însă Atena este un oraș extraordinar pentru turiști. Acest derby ar putea chiar să urce în clasament după ce Panathinaikos se va muta pe impresionantul său stadion nou.

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Stadioane: 5/10 (Georgios Karaiskakis 6/10, Stadionul Olimpic 4/10)

Calitate fotbal: 5/10

Rivalitate: 9/10

Atmosferă: 9/10

Orașul: 8/10

Total: 36/50

8. Old Firm derby: Celtic vs. Rangers (Scoția)

Considerat aici cel mai intens derby al fotbalului britanic, Old Firm poate să nu atingă din punct de vedere strict fotbalistic nivelul unora dintre marile confruntări din Anglia, însă întâlnirea celor doi giganți scoțieni reprezintă întotdeauna unul dintre evenimentele importante ale calendarului. Este o rivalitate alimentată inclusiv de diferențe politice și religioase, care s-au transferat și în fotbal și au contribuit la ostilitatea extremă dintre suporterii celor două cluburi. Aceasta se manifestă nu doar în ziua derby-ului, ci pe tot parcursul anului.

Chiar dacă în acest clasament există destinații mai atractive decât Glasgow, Celtic Park și Ibrox se numără printre cele mai impresionante stadioane din Regatul Unit. Iar pentru că deseori titlul este în joc atunci când cele două formații se întâlnesc, atmosfera este fantastică, iar meciurile sunt, de cele mai multe ori, captivante.

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Stadioane: 9/10 (Celtic Park 9/10, Ibrox 9/10)

Calitate fotbal: 5/10

Rivalitate: 10/10

Atmosferă: 9/10

Orașul: 5/10

Total: 38/50

7. Derby-ul „intercontinental”: Galatasaray vs Fenerbahce (Turcia)

Două cluburi din același oraș, dar de pe continente diferite, Galatasaray și Fenerbahce reprezintă două dintre marile forțe ale Turciei, iar pasiunea nebună a suporterilor transformă confruntarea într-unul dintre cele mai mari derby-uri ale lumii. Fotbalul turc a trecut de-a lungul anilor prin perioade mai bune și mai slabe, însă cele două cluburi se luptă de regulă în partea superioară a clasamentului din Super Lig.

Istanbul este un oraș fascinant și o destinație aproape perfectă pentru un fan al fotbalului, mai ales că o mare parte dintre localnici sunt la rândul lor pasionați de acest sport. Totuși, este de recomandat ca un fan neutru să-și „declare neutralitatea” pentru a nu risca nimic pe străzi sau în stadion la acest meci.

Stadioane: 6/10 (Rams Park 6/10, Saracoglu 6/10)

Calitate fotbal: 6/10

Rivalitate: 10/10

Atmosferă: 10/10

Orașul: 6/10

Total: 38/50

6. „Der Klassiker”: Bayern Munchen vs. Borussia Dortmund (Germania)

Cel mai important meci din calendarul fotbalului. Atât Allianz Arena, cât și celebrul Westfalenstadion din Dortmund transformă această confruntare într-una obligatorie pentru orice fan pasionat să călătorească pentru fotbal. Allianz Arena și Westfalenstadion două dintre cele mai bune stadioane construite special pentru fotbal din lume, fiecare găzduind inclusiv semifinale de Cupă Mondială și Campionat European.

Nici calitatea de pe teren nu este deloc de neglijat. Bayern este de multe ori forța dominantă a Germaniei, în timp ce Dortmund reprezintă frecvent principalul adversar. Chiar dacă BVB nu se afla în lupta pentru titlu în sezonul respectiv, putea pune serios în pericol speranțele bavarezilor de a câștiga Bundesliga.

Stadioane: 10/10 (Allianz Arena 10/10, Westfalenstadion 10/10)

Calitate fotbal: 8/10

Rivalitate: 6/10

Atmosferă: 9/10

Orașul: 7/10 (Munchen 8/10, Dortmund 6/10)

Total: 40/50

5. Derby della Capitale: Roma vs. Lazio (Italia)

Disputat într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii, Derby della Capitale dintre Roma și Lazio ar trebui să se afle pe lista oricărui suporter pasionat de călătorii fotbalistice. Stadio Olimpico poate fi criticat pentru faptul că nu este o arenă ideală pentru fotbal, însă suporterii lui Lazio și Roma compensează prin tifoserii spectaculoase, coregrafii impresionante și o atmosferă extrem de zgomotoasă, care nu este pentru cei slabi de înger.

, astfel că duelurile oferă fotbal de calitate, chiar dacă uneori sunt foarte prudente și tactice. Un meci care cu siguranță nu trebuie ratat de niciun iubitor al fotbalului din Europa.

Stadion: 6/10

Calitate fotbal: 8/10

Rivalitate: 8/10

Atmosferă: 9/10

Orașul: 9/10

Total: 40/50

4. Le Classique: PSG vs. Marseille (Franța)

Cultura fotbalistică franceză face ca multe dintre marile rivalități ale țării să fie extrem de intense, însă niciuna nu se ridică la nivelul lui Le Classique, confruntarea dintre forța dominantă a momentului, Paris Saint-Germain, și Marseille, una dintre marile puteri istorice ale fotbalului francez.

Animozitatea dintre cele două tabere este bine cunoscută, în ciuda faptului că Paris și Marseille se află la aproximativ 800 de kilometri distanță. Paris și Marseille au fiecare problemele lor ca destinații turistice, însă Parc des Princes și Stade Velodrome sunt locuri extraordinare pentru a urmări fotbal, iar confruntările directe dintre cele două cluburi oferă adesea mult dramatism.

Stadioane: 9/10 (Parc des Princes 9/10, Stade Velodrome 9/10)

Calitate fotbal: 8/10

Rivalitate: 9/10

Atmosferă: 9/10

Orașul: 6/10 (Paris 6/10, Marseille 6/10)

Total: 41/50

3. Derby della Madonnina: AC Milan vs. Inter Milano (Italia)

Derby d’Italia dintre Juventus și Inter este renumit pentru ostilitatea dintre cele două cluburi și pentru echipele de clasă mondială pe care acestea le-au construit de-a lungul timpului, însă Derby della Madonnina dintre Inter și rivala locală AC Milan îl depășește în acest clasament. Simplul fapt că poți urmări un asemenea meci pe San Siro reprezintă unul dintre principalele motive pentru prezența sa atât de sus.

pentru derby, iar niciun fan nu ar trebui să plece dezamăgit după o asemenea experiență pe San Siro, înainte de a merge în spectaculosul Milano pentru un aperitivo în Navigli. De văzut!

Stadion: 9/10

Calitate fotbal: 9/10

Rivalitate: 8/10

Atmosferă: 7/10

Orașul: 8/10

Total: 41/50

2. El Clasico: Barcelona vs. Real Madrid (Spania)

Cea mai celebră rivalitate din fotbalul mondial, El Clasico pune față în față două dintre cele mai mari cluburi ale planetei într-o confruntare care oferă deseori fotbal la cel mai înalt nivel, pe două dintre cele mai spectaculoase arene ale sportului. Meciurile se dispută și în două orașe extraordinare.

Santiago Bernabeu și, după redeschidere, Camp Nou sunt stadioane pe care orice iubitor al fotbalului ar trebui să le viziteze, iar experiența de a le vedea arhipline, cu aproape 100.000 de spectatori la un El Clasico, poate reprezenta pentru mulți o experiență unică în viață. Relația dintre cele două grupuri de suporteri este departe de a fi una prietenoasă, iar Barcelona și Real Madrid au dominat în mare măsură fotbalul spaniol în ultimele trei decenii.

Stadioane: 10/10 (Bernabeu 10/10, Camp Nou 10/10)

Calitate fotbal: 10/10

Rivalitate: 8/10

Atmosferă: 7/10

Orașul: 8,5/10 (Madrid 9/10, Barcelona 8/10)

Total: 43,5/50

1. Superclasico: Boca Juniors vs. River Plate (Argentina)

Pentru mulți suporteri europeni, faptul că Superclasico se dispută tocmai în Argentina îi conferă aproape un aer mitologic. Meciul este mai greu de urmărit pe viu, iar accesul la bilete poate fi mult mai complicat. Cu toate acestea, este una dintre confruntările pentru care merită să faci lunga călătorie până în America de Sud. Rivalitatea dintre Boca Juniors și River Plate apare constant în discuțiile despre cele mai mari și mai aprige dueluri ale fotbalului mondial, cele două cluburi luptând cu înverșunare pentru supremația în Buenos Aires.

Buenos Aires este o destinație mai puțin vizitată de mulți britanici și europeni, însă oferă un amestec spectaculos de cultură latino-americană și europeană. La Bombonera și Monumental pot rivaliza cu aproape orice stadion din lume. Nicio rivalitate europeană nu produce o atmosferă comparabilă cu cea de la Superclasico. Vacarmul din tribune îi poate face să tremure chiar și pe cei mai experimentați suporteri care călătoresc prin lume pentru fotbal, iar tocmai acest lucru contribuie la experiența unui derby considerat cel mai spectaculos de văzut pe viu.

Stadioane: 9/10 (La Bombonera 9/10, Estadio Monumental 9/10)

Calitate fotbal: 7/10

Rivalitate: 10/10

Atmosferă: 10/10

Orașul: 8/10

Total: 44/50