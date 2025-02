Derya, românca născută în Turcia care își caută familia biologică: „După 30 de ani, atât de lungi in sfârșit tatăl meu adoptiv mi-a spus că de fapt eu am origini românești”

Derya, o tânăra de 30 de ani născută în Turcia și dată spre adopție în această țară, își caută cu disperare familia biologică. A aflat că are origini românești, iar acum cea mai mare dorință a sa este să-și strângă în brațe familia biologică.

Derya, românca adoptată în Turcia, își caută familia biologică

Derya și-a spus povestea pe Facebook, . Viața ei a fost decisă în 1994, atunci când o prietenă apropiată a mamei sale biologice, o româncă, a organizat adopția. În urma acestei intervenții, a ajuns în familia unui bărbat turc, Ahmet, care și care a crescut-o cu multă afecțiune și grijă.

În acte, data sa de naștere este 19 octombrie 1995, însă a aflat ulterior că aceasta este ziua în care a fost adoptată. „La naştere mama mea biologică mi-a pus numele DERYA. În actele mele turcești figurez că sunt născută la data de 19 octombrie 1994 în Istanbul, dar în realitate în această zi am ajuns în sânul familiei mele, eu având deja o săptămână de viață.

După 30 de ani, atât de lungi in sfârșit tatăl meu adoptiv mi-a spus că de fapt eu am origini românești și că deși ei m-au tratat că pe o prințesă acum a sosit momentul ca eu să aflu adevărul. Sincer, toată lumea îmi spunea mereu că sunt atât de diferită de familia mea, deşi vedeam și eu acest lucru, niciodată nu am știut nimic până acum”,

Ultima dată, mama sa a văzut-o când avea o lună

Pe 19 octombrie 1994, seara, familia adoptivă a întâlnit-o pe mama biologică a Deryei pe o stradă din cartierul Fatih Vatan, aproape de un parc de distracții din Istanbul. După o lună, mama biologică a solicitat o întâlnire înainte de a pleca în România pentru a o mai vedea o dată. Aceasta a avut loc într-o cafenea din cartierul Cennet din Istanbul.

„Cam după o lună de zile, mama mea biologică a cerut familiei mele să mă revadă deoarece a decis să plece în România. Atunci s-au întâlnit într-o cafenea din cartierul CENNET din ISTBU, mama mea fiind foarte bucuroasă de evoluția mea, spunându-i că o să plece cu sufletul împăcat pentru că a văzut cu câtă dragoste mă creșteau părinții mei”, a continuat Derya.

Tot ce știe Derya despre mama sa este că avea în jur de 20 de ani atunci când a născut-o și că numele său începe cu litera G. De asemenea, sora acesteia avea aproximativ 18 ani în acea perioadă și numele său începea cu L.

Derya: „Numai cu ajutorul vostru o să reușesc să o găsesc”

Chiar dacă familia adoptivă i-a dăruit toată dragostea de care avea nevoie, tânăra a făcut acum un apel la românii de pretutindeni, pentru ca mesajul său să ajungă la cea care a adus-o pe lume.

Știu că este foarte greu, aproape imposibil dar vă cer ajutorul tuturor românilor din România și nu numai, să distribuiți anunțul meu cât mai mult posibil poate ajunge și la mama mea.

Simt în sufletul meu că undeva într-un colț de lume, mama mea chiar așteaptă acest moment și chiar mă recunoaște în primele două poze, de aceea vă rog să mă sprijiniți, să mă susțineți și să mă ajutaţi, numai cu ajutorul vostru sunt convinsă că o să reușesc să o găsesc. Probabil mai am frați, surori ar fi minunat ca să-i cunosc și pe ei”, a completta Derya.