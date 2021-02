Descalificare la Survivor România 2021. Marilena a fost dată afară din competiție. Ce s-a întâmplat

Producătorii competiției sportive Survivor România 2021 au ajuns la concluzia că unul dintre concurenți trebuie descalificat. Marilena Cuciurean din echipa Războinicilor a fost cea vizată, motivul pentru care a fost eliminată fiind dezvăluit de prezentatorul emisiunii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Pavel a transmis că tânăra nu se mai regăsește în reality show-ul de la Kanal D, Războinica având o stare de spirit care nu-i mai permite să se concentreze la probe și la traseele din jungla dominicană, motiv pentru care trage echipa în jos.

Marilena Cuciurean nu mai simte niciun motiv pentru a merge mai departe, dovadă că moderatorul show-ului Survivor România 2021 a anunțat că parcursul ei se încheie. Concurenta a fost descalificată, la scurt timp după ce Roxana Ghiță a revenit din spital.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marilena de la Survivor România 2021 a fost descalificată. Care a fost motivul

„Decizia ta va duce la descalificare din competiția Survivor România 2021. Suntem nevoiți să te descalificăm, astfel încât aventura ta la Survivor se oprește în această seară, acum și aici”, a anunțat prezentatorul Daniel Pavel.

Războinica a fost descalificată după ce a clacat, mărturisind că nu mai există dorința de a lupta pentru marele premiu de la Survivor România 2021, care se ridică la suma de 250.000 de lei. Primul sezon a fost câștigat de artista Elena Ionescu, care și-a luat casă cu banii încasați.

ADVERTISEMENT

Marilena Cuciurean a precizat că de circa 2 săptămâni nu mai are putere și nu se mai regăsește în competiția sportivă de la Kanal D, deși până de curând era văzută ca o adversară de temut pentru echipa roșie, cea a Faimoșilor.

„Vreau să fiu sinceră cum am fost și până acum, în fiecare zi, de aproximativ două săptămâni, nu știu, nu mă mai regăsesc, nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng în continuu, este foarte greu ceea ce trăiesc eu în momentul de față aici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Psihic am decăzut foarte mult. Ieșirea pe care am avut-o la Consiliul… nu am putut să mă bucur în totalitate de acel premiu pentru că eu nu mai vreau să mai continui, nu mai pot și nu mă mai motivează absolut nimic.

Îmi pare extrem de rău pentru echipa mea pentru că în ultimul timp eu chiar i-am tras în jos. Am simțit chestia asta în ultimele zile, chiar în ultima săptămână, că sunt acea verigă negativă și mă simt enorm de vinovată”, a spus Marilena de la Survivor România, vizibil afectată de situație.

ADVERTISEMENT