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Deschamps e OUT după umilința cu Spania din semifinalele CM 2026. A fost anunțat în direct înlocuitorul: „Știm cu toții cine vine. Mult succes!”

Didier Deschamps nu continuă pe banca tehnică a Franței - este anunțul făcut de celebrul Thierry Henry care știe deja și numele înlocuitorului
Iulian Stoica
15.07.2026 | 06:13
Deschamps e OUT dupa umilinta cu Spania din semifinalele CM 2026 A fost anuntat in direct inlocuitorul Stim cu totii cine vine Mult succes
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Deschamps e OUT după umilința cu Spania din semifinalele CM 2026. A fost anunțat în direct înlocuitorul. Foto: Hepta
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Umilința cu Spania din semifinalele Cupei Mondiale îi este fatală și lui Didier Deschamps. Selecționerul Franței are șanse infime să mai continue pe banca tehnică a cocoșilor galici. De altfel, fostul internațional francez Thierry Henry nu a ezitat o clipă și a anunțat deja numele înlocuitorului.

Deschamps e OUT, vine Zidane

Concret, fostul atacant al Franței a transmis că meciul pierdut în fața Spaniei a reprezentat, de fapt, și penultima partidă al lui Didier Deschamps la cârma francezilor. Nu mai puțin de 14 ani a ocupat acesta postul de selecționer, dar acum se pregătește să-i lase postul unui alt mare jucător al Franței.

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Favorit să-l înlocuiască este nimeni altul decât Zinedine Zidane. În vârstă de 54 de ani, omul care a făcut-o pe Franța campioană mondială pe vremea când era jucător este tentat să se întoarcă pe banca tehnică.

„Știm cu toții cine vine în locul lui Deschamps. Îi mulțumim pentru tot, a fost senzațional pentru naționala noastră. Didier, îți mulțumim! Zizou, mult succes!”, a ținut să specifice Thiery Henry, la doar câteva clipe după ce Franța – Spania s-a încheiat. De remarcat că declarația a fost făcută pentru postul american de televiziune FOX Sports

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Ce a realizat Deschamps la naționala Franței

Concret, Didier Deschamps a condus Franța în 182 de partide – are un bilanț foarte bun, dar înfrângerea din semifinala cu Franța i-a fost fatală. A reușit să bifeze 119 victorii, a scos și alte 35 de rezultate de egalitate și a avut doar 28 de înfrângeri. Deschamps și-a trecut în palmares Campionatul Mondial din 2018, dar și Liga Națiunilor, competiție câștigată în urmă cu 5 ani de zile.

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Mai mult decât atât, Franța condusă de Deschamps a mai ajuns în alte două finale pe care le-a pierdut – CM 2022 și EURO 2016. Interesant este că Deschamps e doar unul dintre cei trei oameni din istorie care au câștigat Cupa Mondială atât ca jucător, cât și ca antrenor.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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