ADVERTISEMENT

Aflați în platoul FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (66 de ani) și Dănuț Lupu (59 de ani) au salutat numirea lui Edi Iordănescu la Watford. În același timp, cei doi analiști s-au contrat cu privire la faptul că tehnicienii români prind foarte greu un contract în campionatele de top ale Europei.

Numirea lui Edi Iordănescu la Watford, dezbătută în direct

Marcel Pușcaș s-a arătat nedumerit de ce Edi Iordănescu (48 de ani), care a avut performanțe cu echipa națională a României, , iar Fabian Hurzeler, fără un CV strălucitor, a semnat cu Brighton în Premier League.

ADVERTISEMENT

”Din moment ce acest Hurzeler este în prima ligă, Edi, selecționer al României la Europene, câștigător al campionatului României, sute de meciuri pe bancă în campionatul României… Hurzeler a fost la Pipinsried antrenor. Ai auzit de echipa Pipinsried? Liga 6 în regiunea Bavaria”, a declarat Pușcaș.

”Scuză-mă puțin. Ce naționalitate are?”, l-a întrebat Lupu. ”E neamț, dar s-a dus către America”, a răspuns Pușcaș, iar Lupu i-a dat imediat replica: ”Edi ce e? Român, da? Hai să fim serioși. Mă bucur enorm de mult că a ajuns Edi acolo, fiindcă a deschis o poartă și pentru ceilalți antrenori.

ADVERTISEMENT

Dar mi-e greu să cred că pe un antrenor care ia campionatul în România sau e antrenor la echipa națională o să-l ia o echipă de top”. ”Un antrenor care duce o echipă națională la Europene, care câștigă campionatul în România, nu poate să antreneze în liga a doua în Anglia?”, s-a întrebat Marcel Pușcaș, iar răspuns a venit tot de la Dănuț Lupu. ”După cum vezi, foarte greu”, a spus fostul mare internațional român, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Care e cea mai mare problemă a lui Edi Iordănescu la Watford

Marcel Pușcaș este de părere că Edi Iordănescu la Watford. În primul rând pentru că nu cunoaște campionatul, iar în al doilea rând pentru că are ca obiectiv salvarea de la retrogradare deși echipa este într-o poziție delicată.

ADVERTISEMENT

”Problemă mare o să aibă Edi la Watford. Mari probleme o să aibă. Are obiectiv salvarea și a zis patronul că până în vară e contractul. Oricum, Edi nu rămâne mai mult de șase luni nicăieri. De multe ori a avut dreptate să plece de la echipe. Problema e că nu cunoști campionatul.

E ca la noi la Divizia B. Am avut și eu la Piatra Neamț un antrenor italian. Și până să cunoască campionatul și-a luat vreo patru, cinci bătăi, că nu știa că la Liga 2 la noi focul pe minge lungă, apărare, minge lungă, apărare, 2-0 și la revedere. Și ăia nu știu de ce au pierdut. Ăsta e stilul în Liga 2”, a afirmat Pușcaș.

ADVERTISEMENT