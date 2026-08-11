Sport

Descindere în forță la locuința unui lider de galerie. Poliția a confiscat un milion de euro

Un nou scandal a izbucnit în lumea fotbalului. Poliția a descins la locuința unui lider de galerie și a confiscat bani și bunuri în valoare de un milion de euro.
Traian Terzian
11.08.2026 | 17:09
Descindere in forta la locuinta unui lider de galerie Politia a confiscat un milion de euro
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Poliția a confiscat un milion de euro de la domiciliul unui lider de galerie. Sursă foto: colaj Fanatik
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Totul se întâmplă în Turcia, iar cel vizat este liderul galeriei echipei Galatasaray. Poliția i-a bătut la ușă lui Sebahattin Şirin, iar în urma percheziției a confiscat o armă și aproape un milion de euro în numerar sau bijuterii.

Poliția a confiscat un milion de euro de la liderul de galerie

Autoritățile turce l-au reținut pe Sebahattin Șirin, al cărui nume real este Muzaffer Șirin, liderul istoric al ”UltrAslan”, cea mai mare facțiune de suporteri ai lui Galatasaray, formație care a câștigat titlul în ultimii patru ani. Arestarea face parte dintr-o anchetă amplă a parchetului din Istanbul și a zguduit scena sportivă turcă.

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Conform goal.com, acuzațiile împotriva lui Șirin sunt extrem de grave. Acestea includ ”fraudă organizată în vânzarea biletelor la meciuri pe piața neagră”, ”posesie și utilizare de substanțe narcotice” și ”răspândire de informații false”, pe lângă provocarea de tulburări în interiorul stadioanelor.

După o razie de opt și jumătate la domiciliului liderului de galerie al lui Galatasaray, poliția turcă a confiscat peste 840.000 de euro în numerar, precum și aur, bijuterii și alte valute în valoare de peste 300.000 de euro. De asemenea, s-a reținut un pistol, muniție și patru veste antiglonț.

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Suporterul lui Galatasaray l-a atacat pe ministrul Justiției din Turcia

Sebahattin Șirin a fost reținut la 24 de ore după ce într-o postare făcută pe rețelele de socializare l-a acuzat pe ministrul turc al Justiției, Akin Gurlek, că face parte dintr-un grup care pune presiune ca rivala Fenerbahce să câștige titlul în actualul sezon.

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”În ultima vreme, ne-au ajuns la urechi zvonuri conform cărora un grup din cadrul statului nostru dorește să facă din Fenerbahce campioana acestui sezon, iar numele dumneavoastră este menționat printre membrii acestui grup”, a scris șeful peluzei lui Galatasaray despre Akin Gurlek și și-a încheiat postarea într-un mod ironic: ”Nu credem asta și nu vrem să credem”.

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Deși suporterii Galatei au făcut imediat legătura între postarea lui Sebahattin Șirin și arestarea sa, poliția nu a dezvăluit motivele descinderii. Însă, reținerea emblematicului lider ar putea avea legătură cu o plângere depusă în 2024 de președintele clubului Galatasaray, privind acuzații de vânzare de bilete pe piața neagră.

Un jurnalist a fost și el arestat

Reținerea lui Sebahattin Șirin nu este singura veste uluitoare care vine din Turcia. Tot la începutul acestei săptămâni a fost arestat și jurnalistul Burhan Can Terzi, acuzat de ”difuzare publică de informații înșelătoare”.

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Mai exact, acesta s-a făcut vinovat de faptul că a anunțat la sfârșitul lunii iulie că Galatasaray este foarte aproape de a da o lovitură de proporții pe piața transferului. Mai exact, el preciza că s-a ajuns la o înțelegere pentru aducerea mijlocașului Jamal Musiala de la Bayern.

Jurnalistul și-a menținut poziția în timpul audierilor și a precizat că sursele sale sunt credibile. El a fost pus în libertate după câteva ore și, mai mult decât atât, nu a primit niciun fel de restricție.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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