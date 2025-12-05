Desconsiderare totală! Americanii nu o văd pe România la Cupa Mondială din 2026: reacție-fulger după tragerea la sorți a grupelor

ADVERTISEMENT

În cazul în care trece de Turcia la baraj, iar ulterior învinge și câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, România va merge în Grupa D de la Cupa Mondială, alături de SUA, una dintre gazde, alături de Canada și Mexic, Paraguay și Australia. La scurt timp după încheierea tragerii la sorți de la Kennedy Center din Washington D.C., americanii au făcut o scurtă analiză vizavi de naționala care ar avea cele mai mari șanse să treacă de acel play-off european și astfel să ajungă în această grupă de la turneul final.

Ce cred americanii despre șansele României de a ajunge la Cupa Mondială din 2026

Iar ei au apreciat că marea favorită în acest sens este chiar Turcia, adversara României din semifinala barajului, fără să noteze vreun cuvânt despre echipa pregătită de Mircea Lucescu.

În analiza lor, s-au bazat în principal pe modul în care s-au prezentat echipele în cauză la ultima ediție de Campionat European, cea din 2024 din Germania, dar și pe ascensiunea unor tineri fotbaliști turci de la formații de top din Europa, cum ar fi de exemplu, în mod evident, Arda Guler de la Real Madrid.

„Turcia, România, Slovacia și Kosovo. Acestea sunt echipele care se vor lupta pentru a se alătura Grupei D și Statelor Unite. Pe baza ultimului Campionat European și a creșterii exponențiale a anumitor jucători, Turcia ar fi echipa la care te-ai aștepta să ajungă la Mondial. Acest lucru l-ar pune pe Christian Pulisic față în față cu Arda Güler de la Real Madrid!”, au scris jurnaliștii de la .

Care ar urma să fie programul României la Cupa Mondială din 2026

Bineînțeles în cazul în care ajunge în cele din urmă acolo, pe data de 13 iunie pe BC Place din Vancouver, Canada, în compania Australiei.

Ulterior, pe 19 iunie, pe Levi’S Stadium din Santa Clara, California, SUA, „tricolorii” ar urma să dea piept cu Paraguay. Nu în ultimul rând, în etapa a treia, ultima, a fazei grupelor, România ar urma să se dueleze cu , tot în California, pe SoFi Stadium din Inglewood, Los Angeles, pe data de 25 iunie.