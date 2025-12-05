Sport

Desconsiderare totală! Americanii nu o văd pe România la Cupa Mondială din 2026: reacție-fulger după tragerea la sorți a grupelor

Americanii au reacționat instant după tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026! Ce au spus despre România
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.12.2025 | 23:30
Desconsiderare totala Americanii nu o vad pe Romania la Cupa Mondiala din 2026 reactiefulger dupa tragerea la sorti a grupelor
ULTIMA ORĂ
Americanii nu o văd pe România calificată la Cupa Mondială din 2026. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

În cazul în care trece de Turcia la baraj, iar ulterior învinge și câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, România va merge în Grupa D de la Cupa Mondială, alături de SUA, una dintre gazde, alături de Canada și Mexic, Paraguay și Australia. La scurt timp după încheierea tragerii la sorți de la Kennedy Center din Washington D.C., americanii au făcut o scurtă analiză vizavi de naționala care ar avea cele mai mari șanse să treacă de acel play-off european și astfel să ajungă în această grupă de la turneul final.

Ce cred americanii despre șansele României de a ajunge la Cupa Mondială din 2026

Iar ei au apreciat că marea favorită în acest sens este chiar Turcia, adversara României din semifinala barajului, fără să noteze vreun cuvânt despre echipa pregătită de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

În analiza lor, s-au bazat în principal pe modul în care s-au prezentat echipele în cauză la ultima ediție de Campionat European, cea din 2024 din Germania, dar și pe ascensiunea unor tineri fotbaliști turci de la formații de top din Europa, cum ar fi de exemplu, în mod evident, Arda Guler de la Real Madrid.

„Turcia, România, Slovacia și Kosovo. Acestea sunt echipele care se vor lupta pentru a se alătura Grupei D și Statelor Unite. Pe baza ultimului Campionat European și a creșterii exponențiale a anumitor jucători, Turcia ar fi echipa la care te-ai aștepta să ajungă la Mondial. Acest lucru l-ar pune pe Christian Pulisic față în față cu Arda Güler de la Real Madrid!”, au scris jurnaliștii de la ESPN.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

Care ar urma să fie programul României la Cupa Mondială din 2026

Bineînțeles în cazul în care ajunge în cele din urmă acolo, naționala lui Mircea Lucescu va debuta pe data de 13 iunie pe BC Place din Vancouver, Canada, în compania Australiei.

ADVERTISEMENT
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa...
Digisport.ro
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!

Ulterior, pe 19 iunie, pe Levi’S Stadium din Santa Clara, California, SUA, „tricolorii” ar urma să dea piept cu Paraguay. Nu în ultimul rând, în etapa a treia, ultima, a fazei grupelor, România ar urma să se dueleze cu țara gazdă SUA, tot în California, pe SoFi Stadium din Inglewood, Los Angeles, pe data de 25 iunie.

Răzvan Burleanu, prima reacție după ce România și-a aflat posibila grupă de la...
Fanatik
Răzvan Burleanu, prima reacție după ce România și-a aflat posibila grupă de la Campionatul Mondial din 2026: „Ne motivează!”
Andrei Nicolescu, prima reacție după ce fiica lui s-a calificat în semifinale la...
Fanatik
Andrei Nicolescu, prima reacție după ce fiica lui s-a calificat în semifinale la „Vocea României”. Eva i-a cucerit pe jurați! Update exclusiv
Programul României la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică. Unde vor juca „tricolorii”...
Fanatik
Programul României la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică. Unde vor juca „tricolorii” meciurile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!