Descoperire fabuloasă în Maramureș. Ce au scos cercetătorii din pământ: “Urmează analiza lor în profunzime”

și pisici de mare în două situri situate în nordul județului Sălaj și sudul județului Maramureș.

Fosile de rechini descoperite în Sălaj și Maramureș

Nicolae Trif, paleontolog român și muzeograf la Muzeul de Istorie Naturală din cadrul Muzeului Național Brukenthal, a coordonat acest proiect, conform

Cercetătorii au analizat fosilele la microscop și au constatat că o parte din dinții de rechin descoperiți în această regiune a Transilvaniei au forme complet noi pentru știință.

„Da, este vorba de o zonă din nordul județului Sălaj și una din sudul județului Maramureș. Acestea sunt cunoscute între experți.

Aici am găsit o mulțime de dinți și alte fosile. Urmează analiza lor în profunzime pentru că vrem să lucrăm integrat, toate aceste decoperiri la un loc ne pot da o imagine de ansamblu asupra locului în care trăiau acești pești”, a explicat Nicolae Trif pentru publicația Turnul Sfatului.

Despre ce specie ar putea fi vorba

După primele examinări, oamenii de știință sugerează că Procesul de analiză va continua, iar cercetătorii estimează că va mai dura un an sau doi până la stabilirea unor concluzii definitive.

„Prima concluzie este că în cele mai multe locuri unde am căutat am găsit fosile. Cred că nouă din zece locuri nu erau cunoscute, deci am adus în peisaj foarte multe noutăți și locuri noi. Ca o concluzie preliminară, în cele două părți ale scării geologice, în Eocen și Oligocen, am găsit fosile de pești.

Însă este foarte evident că în Eocen diversitatea și numărul este mare, pe când în Oligocen diversitatea și numărul speciilor este mic, chiar foarte mic. Între cele două ere au existat schimbări climatice semnificative. O răcire bruscă la sfârșitul Eocenului, când erau mări calde, tropicale, totul era însorit. Clima s-a răcit destul de brusc și diversitatea și numărul peștilor a scăzut foarte mult”, a mai spus pentru sursa citată Nicolae Trif.

Cu sprijin financiar din partea National Geographic, proiectul își propune să cartografieze fosilele din perioada Eocen-Oligocen și să împărtășească descoperirile cu publicul larg. Până în prezent, au fost explorate peste zece locuri mai puțin cunoscute din nord-vestul României.