Descoperire macabră într-o pădure din Sibiu. Un bărbat a fost găsit mort, cu răni violente la cap

O descoperire macabră a avut loc într-o pădure din Sibiu, unde un bărbat a fost găsit mort. Victima prezenta răni la cap, semn că a avut parte de un deces violent.

Polițiștii din Sibiu au fost sesizați în data de 8 iunie cu privire la dispariția unui bărbat care lucra la o stână din afara localității Alțâna. Pe 9 iunie, din apropierea stânei. Din păcate, acesta a fost descoperit fără viață, cu răni semnificative în zona capului.

Primele informații furnizate de surse judiciare susțin că suspectul principal pentru moartea ciobanului este un copil de 13 ani. Acesta a fost dus, împreună cu reprezentantul său legal, la o unitate spitalicească pentru evaluări.

„Potrivit constatărilor medico-legale preliminare, moartea sa a fost violentă, s-a datorat unui traumatism cranio-cerebral cu fracturi craniene cominutive și hemoragie meningo-cerebrală. În urma cercetărilor efectuate până în acest moment au rezultat suspiciuni potrivit cărora autorul faptei de omor este un minor sub vârsta de 14 ani, care, cu acordul reprezentantului legal, a fost prezentat și internat la data de 09.06.2025 la Spitalul Clinic de Psihiatrie ‘Dr. Gheorghe Preda’ din municipiul Sibiu, unde urmează să fie evaluat”, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Principalul suspect este un copil de 13 ani cu probleme

Potrivit , este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 de ani, cioban la stâna din Alțâna. Copilul ar fi lucrat alături de victimă o perioadă, căci nu voia să meargă la școală. El era, de asemenea, . Edilul localității a afirmat că existau discuții ca minorul să fie instituționalizat, căci părinții nu se mai puteau descurca cu el.

„Adolescentul are 13-14 ani, nu mergea la școală, iar mama lui tot promitea că îl va aduce. Avea comportamente agresive și a mai avut probleme și cu părinții. Am convocat mai multe comisii în cazul lui, inclusiv miercurea trecută, când era în discuție ca să fie luat la casa de copii. Atunci, părinții l-au trimis la stână, unde lucra împreună cu bărbatul pe care, din păcate, l-a ucis. Regretabil ceea ce s-a întâmplat. Astăzi are loc înmormântarea victimei”, a declarat Adrian Antal, primarul din Alțâna.

În acest caz a fost deschis un dosar pentru pentru săvârșirea infracțiunii de omor și se continuă cercetările. Conform aceleiaşi surse, pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic şi al medicilor legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Sibiu.