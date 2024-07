Descoperire macabră într-un sat din județul Vaslui. „Înăuntru am văzut un cadavru, era gol-goluț”

În satul Pungești, județul Vaslui a fost descoperit un cadavru înghesuit într-o valiză lăsată pe marginea drumului încă de sâmbătă. Localnicii au crezut că este un animal mort, însă mirosul înțepător le-a pus semne de întrebare

„Când am văzut genunchiul, ne-am dat seama că este om”

Gheorghiță, un tânăr în vârstă de 34 de ani, a fost cel care a avut curajul de a deschide geamantanul. Localnicii susțin că încă de sâmbătă , însă s-au gândit că ar fi un animal mort înăuntru sau gunoi aruncat.

„Înăuntru am văzut un cadavru, era gol-goluț, a unui bărbat, care stătea în poziția ghemuit. Noi, pe moment, am spus că e un câine sau un alt animal, dar când am văzut genunchiul, ne-am dat seama că este om. Era vânăt de la brâu în sus, capul era umflat și vânăt tot. Un miros care m-a dat pe spate. Am închis înapoi capacul și am pus pe cei care erau acolo, să sune repede la 112. Ne-am dat seama că vorbim despre o crimă”, a declarat tânărul pentru

Mirosul puternic le-a atras atenția, iar bărbatul de 34 de ani care trecea cu vacile, și-a făcut curaj să deschidă . După ce a făcut această descoperire șocantă, a alertat autoritățile.

„La data de 15.07.2024, ora 21.27, o patrulă de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vaslui a fost sesizată telefonic de către un bărbat din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, cu privire la faptul că, în vecinătatea unui drumul sătesc din Pungești, pe marginea drumului, se află un geamantan, în interior căruia se află cadavrul unei persoane necunoscute, de sex masculin. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din cadre ale Poliției Municipiului Vaslui, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, coordonată de inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

Totodată, la fața locului s-a deplasat și procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. În cauză sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii identității persoanei decedate, împrejurărilor în care s-a produs decesul acesteia și dispunerea măsurilor legale”, a transmis purtătorul d cuvânt al IPJ Vaslui.

Misterul cadavrului din valiză

Tânărul care a făcut descoperirea susține că acel victima din valiză ar fi „un bărbat cam de vreo 50 de ani”. Localnicii susțin că victima nu ar fi din din satul lor și recent nu s-au înregistrat cazuri de dispariție.

“Eu am zis că e gunoi, nu mi-am dat seama că e om mort acolo. Am zis poate e un câine mort, o găină și am văzut genunchii îngrămădiţi acolo. Băi, asta e om mă. De unde și cum e, nu știu”, a mai povestit tânărul.

Ancheta a fost preluată de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.