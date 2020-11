Descoperire misterioasă. Un obiect ciudat, găsit din întâmplare în mijlocul deșertului

Echipajul unui elicopter din Statele Unite ale Americii a făcut o descoperire misterioasă în partea rurală, deșertică, a statului Utah. Un monolit metalic de mari dimensiuni era așezat în mijlocul pustietății.

Totul a început ca o activitate de rutină, dar lucrurile au luat o turnură neașteptată. Un echipaj aerian al Departamentului de Siguranță publică din Utah a descoperit obiectul misterios în timp ce aflau într-o misiune de spraveghere a faunei locale.

Obiectul, descoperit miercurea trecută, părea desprins dintr-un film science fiction și a atras atenția ofițerilor. Aceștia nu au putut trece nepăsători pe lângă bizara descoperire și s-au întors să vadă despre ce e vorba.

„Unul dintre biologi este cel care a văzut obiectul ciudat și s-a întâmplat să zburăm chiar pe deasupra lui, în deșertul din Utah”, a spus pilotul Bret Hutchings pentru CNN. Acesta a mai explicat și cât de surprinși au fost să vadă acel monolit într-o zonă pustie a deșertului.

„Survolam zona, când colegul meu a strigat “Wow! Wow! Întoarce-te, întoarce-te!”mi-a spus colegul meu. Nu înțelegeam de ce “E ceva acolo! Trebuie să vedem ce e!””, a mai spus pilotul, adăugând că au făcut cale întoarsă pentru a inspecta misteriosul obiect.

CNN: Officers from the Utah Department of Public Safety’s Aero Bureau were flying by helicopter last Wednesday, helping the Division of Wildlife Resources count bighorn sheep, when they spotted a shiny, silver metal monolith sticking out of the ground. 😮👽 pic.twitter.com/NpFJjV57cd

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— 🎸 𝕃𝕦𝕝𝕦 🌼 🇺🇲 (@Sara_Kerrijan) November 24, 2020