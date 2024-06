Descoperire uimitoare făcută de o femeie într-o pădure. A găsit o adevărată comoară într-un hambar abandonat

Mare amatoare de călătorii şi aventuri, Ashley Urbex a auzit de la o prietenă poveşti despre existenţa unei comori într-o pădure din Nottinghamshire. Fata originară din Milton Keyns s-a hotărât să creadă în basme şi a pornit la drum, hotărâtă să descopere ea însăşi adevărul din spatele legendei.

47 maşini de epocă lăsate să ruginească în mijlocul pădurii

Ashley a dat mai întâi peste un hambar abandonat. Într-o cameră distrusă, cu grinzi de lemn căzute și un acoperiș din tablă care se prăbușise într-unul dintre colțuri, fata a văzut ceea ce întra-adevăr s-a dovedit a fi o comoară. Nu una din basme, cu aur şi smaralde, ci una de o valoare simbolică uriaşă.

În acea construcţie dărăpănată Ashley a găsit, , între care Daimler, Rover 2300, Riley One-Point-Five, MG MGA, Austin 8, Hillman Hunter, Vanden Plas, Mercedes 220, Austin Morris Mini și câteva Ford-uri.

“Majoritatea mașinilor, din păcate, sunt în stare foarte proastă. Acoperișul hambarului e aproape prăbuşit și scândurile au căzut pe mașini. Multe autoturisme erau avariate, ruginite…”, spune fata de 26 de ani.

Ashley și-a împărtășit descoperirea pe TikTok , iar videoclipul ei a strâns rapid peste zeci de mii de vizualizări. În filmare, ea , înainte de a le arăta privitorilor interioarele deprimante.

“A fost dificil să ajung la unele dintre exemplare, deoarece întreaga zonă era plină de vegetație, iar hambarul se prăbușise aproape complet de-a lungul anilor, dar am stat acolo câteva ore pentru că erau atât de multe de văzut”, a adăugat vloggeriţa.

Ashley Urbex este aceeaşi persoană care anul trecut a descoperit în Hertfordshire un hotel abandonat, cu 47 de locuri de cazare, dar al cărui sistem de electricitate era încă funcțional. Locaţia era plină de mucegai, iar privitorii au comparat-o cu The Last of Us.

Împărtășindu-și descoperirea pe TikTok (@ashleyurbex), clipul a strâns rapid peste 6 milioane de vizualizări, deoarece ea a numit hotelul drept “cea mai dezgustătoare explorare făcută vreodată”.

“Exploarea acestui hotel a fost foarte ciudată, o locație atât de mare de explorat. A fost palpitant să nu știu ce a rămas în spatele fiecărei uși”, a mai spus Ashley.