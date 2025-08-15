Descoperire uimitoare făcută de o femeie. Peste ce a putut să dea într-un parc. „M-am pus în genunchi și am început să plâng”

O femeie a avut parte de o adevărată surpriză în timp ce se plimba într-un parc. A descoperit o adevărată comoară și este de părere că nimic nu a fost întâmplător. Ba mai mult, obiectul găsit a emoționat-o până la lacrimi.

Ce a găsit o tânără de 31 de ani într-un parc

O femeie de 31 de ani poate spune că norocul i-a surâs din plin. În timp ce se plimba într-un parc de stat din Arkansas, aceasta a dat peste o adevărată comoară. Astfel de descoperiri nu sunt dese, ceea ce a făcut-o să creadă că destinul i-a scos în cale o asemenea comoară.

Micherre Fox se afla zona de căutate a diamantelor, în Crater Diamonds State Park. Era ultima sa zi pe care o petrecea acolo, dar cu siguranță a fost o zi pe care nu o va uita toata viața sa. Motivul? Femeia de 31 de ani a găsit un diamant alb de 2.3 carate.

Descoperirea a venit la fix, susține turista. Micherre Fox urma să fie cerută în căsătorie și a căutat luni întregi piatra perfectă pentru inelul de logodnă. Nu a găsit ceea ce își dorea, însă nu a renunțat niciodată la căutări. Ei bine, se pare că Universul a avut planuri mai mari pentru ea.

Tânăra va folosi piatra pentru inelul de logodnă

Iubitul lui Micherre a fost de acord să amâne cererea în căsătorie până când tânăra va găsi piatra perfectă. Vizitele în magazinele de bijuterii nu au fost ceea ce își dorea, așa că femeia a decis să plece singură în căutarea pietrei perfecte. Astfel, a ajuns în parcul de stat din Arkansas.

„Eram dispusă să merg oriunde în lume pentru a căuta diamantul perfect. Am cercetat și am aflat că singurul loc din lume unde puteam face asta era în Arkansas!”

Micherre Fox a petrecut trei săptămâni în parcul din Arkansas. A căutat constant diamantul perfect, parcul fiind cunoscut drept locul ideal unde oamenii își pot căuta și pot găsi diamante direct de la sursa originală. Potrivit politicii parcului, cine găsește diamante le poate păstra.

Cum a găsit Micherre Fox diamantul de 2.3 carate

Tânăra de 31 de ani se plimba liniștită prin parc, în momentul în care a descoperit diamantul. Inițial, a crezut că este o piatră de mici dimensiuni, însă când a văzut că strălucește, și-a dat seama că poate fi diamantul pe care îl căuta de multă vreme.

Micherre Fox a mers la Diamond Discovery Center situat în parc. Acolo, experții i-au confirmat că este un diamant alb, de mărimea unui dinte canin. Piatra de 2.3 carate a fost al treilea

„M-am pus în genunchi și am început să plâng. După toată căutarea, pot spune că există și noroc.”, a declarat Micherre, potrivit .

Entuziasmată, tânăra a oferit chiar și un numele diamantului. Piatra prețioasă poartă numele familiei sale și ale partenerului ei și anume, Fox-Ballou.

Când a fost descoperit cel mai mare diamant din Crater of Diamonds State Park

Crater of Diamonds State Park este o adevărată comoară. Până în 2025, aici au fost descoperite peste 366 de diamante, dintre care 11 au mai mult de 1 carat, potrivit reprezentanților parcului.

La începutul anului 2024, norocul i-a surâs și unui bărbat, care a mers special la „vânătoare” de diamante în Crater Diamonds State Park. Navas a ajuns în parc, a cumpărat un bilet de acces și un kit simplu pentru căutarea diamantelor.

Cu câteva zile înainte de vizita sa, a plouat destul de mult în zonă, iar asta i-a ușurat munca. Terenul era umed și noroios, iar ploaia a scos la suprafață pietrele mai grele. De obicei, cele mai mari diamante sunt găsite la suprafață.

Navas a ajuns în parc la ora 9 și a început să sape. După câteva ore, a mers la Diamond Discovery Center din parc cu o piatră. Bărbatul nu avea mari speranțe, însă spre surprinderea lui, experții i-au confirmat că ține în mână un diamant maro de 7.46 carate.

Vizitatorii parcului găsesc câte două diamante pe zi

Piatra avea o nuanță ciocolatie, era rotundă ca o bilă de marmură, iar dimensiunea era a unei bomboane. Navas a numit piatra „Carine”, după logodnica sa. Bărbatul a ales să împartă piatra în două diamante, unul pe care să i-l dăruiască iubitei sale și unul care să ajungă la fiica lui.

Diamantul Carinei a fost de când parcul a devenit parc de stat, în 1972. În medie, vizitatorii parcului găsesc unul sau două diamante pe zi.

Diamantele s-au format cu sute de milioane de ani în urmă, la aproximativ 100–160 km sub pământ. Geologii au explicat că, în urmă cu aproximativ 100 de milioane de ani, a avut loc o erupție vulcanică care a adus diamantele la suprafață.