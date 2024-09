Descoperire uimitoare făcută de specialiști. S-a găsit piesa de rezistență care se afla pe Titanic

Descoperire uimitoare făcută de specialiști. O piesă de rezistență care se afla pe Titanic și despre care se credea că nu va mai putea fi recuperată vreodată a fost în final găsită. Ce are așa special?

. O mulțime de persoane și-au pierdut viața în momentul în care vasul s-a scufundat. Iar în ultimele decenii s-au tot făcut expediții în zona epavei.

Recent însă, specialiștii aveau să facă o descoperire uimitoare. Este vorba despre o statuie de bronz de pe Titanic, găsită recent de echipa de cercetare a RMS Titanic, pe fundul oceanului, notează .

Menționăm faptul că RMS Titanic Inc este o companie din Georgia. Aceasta deține drepturile de recuperare a artefactelor de pe Titanic. Prima călătorie a fost încheiată în 2010, iar recent au fost publicate și niște imagini complet neașteptate.

Amintim faptul . La acel moment, submersibilul Titan a făcut implozie. Iar în urma evenimentului cinci oameni ar fi murit. Printre ei se regăsea și Paul-Henri Nargeolet, care era director de cercetare subacvatică pentru RMS Titanic.

În prezent, Garda de Coastă a SUA investighează implozia din iunie 2023. Iar cu această ocazie a fost făcută și o descoperire uimitoare și anume statuia din bronz „Diana din Versaille”, aflată pe Titanic.

Aceasta a fost văzută ultima dată în anul 1986. Și nu puțini sunt cei care o considerau ”piesa de rezistență” a salonului la clasa întâi de pe Titanic. Vorbim despre o statuie care o înfățișează pe zeița vânătorii alături de un mic cerb.

Această descoperire uimitoare a fost făcută în ultimele ore ale expediției, când statuia a apărut în raza de lumină a unui submersibil. „Este ca și cum ai găsi un ac în carul cu fân la o adâncime de aproape patru kilometri, în întunericul absolut”, a declarat Penca pentru NPR.

„Descoperirea statuii zeiței Diana a fost un moment interesant. Dar suntem întristați de pierderea balustradei emblematice și de atâtea elemente de degradare, care nu au făcut decât să ne întărească angajamentul de a conserva cât mai bine moștenirea Titanicului”, a declarat Tomasina Ray, director de colecții pentru RMS Titanic.

Fine art decorated the halls and rooms throughout , but beauty is a delicate thing. Much of TITANIC’s fine art was made of organic materials, breaking down into the earth after many decades submerged in the hostile environment of the .

