Descoperire uimitoare în județul Gorj. Ce a găsit un tânăr vânător de comori: ”Am rămas șocat când am văzut”

În urmă cu câteva zile, în județul Gorj a avut loc una dintre cele mai mari descoperiri arheologice a zonei. Totul s-a întâmplat în comuna Prigoria. Aici, o brățară tracică fost găsită de un tânăr pasionat de căutări cu detectorul de metale.

Descoperire de excepție în Gorj. Un tânăr a găsit o brățară din aur, veche de mii de ani

Gabriel Betej este un tânăr din județul Gorj care lucrează în construcții. În timpul liber, acesta este pasionat de vânătoarea de comori. Are un detector de metale care îl ajută să descopere fel și fel de obiecte cu o valoare incomensurabilă.

Săptămâna trecută, acesta a făcut din județul Gorj și una dintre cele mai notabile din România. La doar 300 de kilometri distanță de Primăria din Prigoria, Gabriel a dat de un obiect care i-a atras atenția.

Într-o primă fază, băiatul crezuse că a dat de un ghem de sârmă, aruncat probabil de un electrician după ce și-a încheiat lucrarea. În realitate, pare a fi o brățară tracică, veche de peste 3.000 de ani, spun unii specialiști. O expertiză va arăta cu certitudine care e vechimea și valoarea obiectului.

”Nu există cuvinte pentru așa ceva. E o senzație unică. Intri chiar un pic în panică, e un șoc imens când vezi ce aduci la suprafață. Am găsit-o lângă un pârâu plin de gunoaie. Eram convins la început că e vreo cutie de conserve sau vreun capac metalic.

Semnalul era foarte puternic la aparat, iar când am văzut ce am găsit am rămas șocat. Am săpat un pic mai mult ca să văd dacă mai există și altceva, dar nu am mai găsit nimic. Brățările astea sunt legate mănunchi”, spune tânărul, conform .

Tânărul din Gorj nu este la prima descoperire arheologică de excepție. Cu câteva săptămâni în urmă el a găsit o mască metalică care datează din perioada romană. La fel ca în prezent, și aceasta s-a dovedit a fi o piesă unicat.

Tânărul din Gorj ar putea fi recompensat pentru descoperirile sale

În ciuda , Gabriel a fost recompensat în niciun fel de către statul român, până în prezent. Toate obiectele descoperite de el, cum e și cazul brățărilor din aur, au fost predate de tânăr la Direcția de Cultură Gorj.

Ulterior, bijuteriile au ajuns la Muzeul Județean, pentru a fi studiate și evaluate. Pompiliu Ciolacu, șeful Direcției de Cultură, a menționat că se va asigura că bărbatul va primi o recompensă pentru descoperirea făcută.

”Exact pe lege va fi recompensat după evaluare, dacă nu mă înșel 25% sau 35% și 45% dacă descoperirea e una senzațională. Aici e o chestie de discuție a specialiștilor, să vedem exact ce e, noi plecăm de la presupunerea că e o brățară, dar nu avem certitudinea asta”, a menționat Ciolacu.

Cel mai probabil, descoperirea lui Gabriel este una de excepție. La Muzeul Județean, specialiștii sunt de părere că bijuteriile ar putea fi mai vechi de perioada dacică și ar putea proveni din perioada tracilor, având peste 3.000 de ani vechime.