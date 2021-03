Descoperire uluitoare a cercetătorilor japonezi: specii care sunt capabile să se regenereze în întregime

Oamenii de știință japonezi au descoperit două specii de limax de mare care este capabil să se auto-decapiteze și să regenereze un corp cu totul nou, inclusiv organe interne.

Nu se cunoaște de ce aceste moluște fac acest lucru, teoria este că în acest fel elimină paraziții interni care le inhibă reproducerea.

Oamenii de știință nu au descifrat încă nici procesul prin care aceste specii de limacși își pot regenera corpul, însă au observat că funcționează doar la indivizii relativ tineri.

Limaxul care se auto-decapitează și își regenerează corpul

În timp ce autotomia – procesul de eliminare a unei părți a corpului – este relativ bine cunoscută în regnul animal, ca în cazul șopârlelor care își pierd coada pentru a scăpa de prădători, această formă extremă de auto-decapitare este fără precedent.

Oamenii de știință de la Nara Women’s University din Japonia au relatat că au fost alertați pentru prima oară cu privire la fenomen când au văzut „ceva neașteptat”: un limax pe care îl aveau în laborator se târa fără corp. Sau mai bine zis, doar capul se târa și continua să se hrănească.

Potrivit cercetătorilor, capul, separat de inimă și corp, s-a mișcat singur imediat după separare. În câteva zile, rana din spatele capului s-a închis. Capetele unor melci relativ tineri au început să se hrănească cu alge în câteva ore. Au început regenerarea inimii în decurs de o săptămână. În aproximativ trei săptămâni, regenerarea a fost completă.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că limacși de diferite vârste practicau auto-decapitarea, nu toți au supraviețuit. Capetele indivizilor în vârstă nu s-au hrănit și au murit în aproximativ 10 zile, au spus cercetătorii.

În ambele cazuri, corpurile fără cap nu au regenerat un cap nou, cu toate acestea, în ciuda faptului că au fost decapitate, multe au continuat să se miște și/sau să reacționeze la atingerea lor timp de câteva zile sau chiar luni.

„Am fost surprinși să vedem capul mișcându-se chiar după autotomie. Am crezut că va muri curând fără inimă și alte organe importante, dar am fost din nou surprinși să constatăm că regenerează întregul corp”, a spus Sayaka Mitoh, citată de The Independent.

Nu se cunoaște motivul auto-decapitării și nici cum se face regenerarea

Oamenii de știință au spus că nu sunt siguri de modul în care limacșii de mare sunt capabili de o regenerare atât de extinsă. Dar Mitoh a sugerat că cel mai probabil există „celule stem” la capătul tăiat al gâtului, care să poată regenera corpul.

De asemenea, nu știu exact de ce fac limacșii acest lucru. Ei au spus că o posibilitate este că auto-decapitarea ajută la eliminarea paraziților interni care le inhibă reproducerea.

Mai mult, nu știu ce îi determină pe limacși să renunțe la restul corpului într-un anumit moment și au spus că acestea sunt domenii pentru studii viitoare.

Limacșii de mare în cauză au făcut deja obiectul unor cercetări științifice, deoarece sunt capabili să încorporeze cloroplaste din algele pe care le consumă în propriul lor corp, o adaptare cunoscută sub numele de cleptoplastie. Acest proces oferă animalelor capacitatea de a-și alimenta corpul prin fotosinteză.

Oamenii de știință au sugerat că această capacitate rară i-ar putea ajuta să supraviețuiască după ce își îndepărtează propriile capete suficient de mult timp pentru a regenera un nou corp.

Cercetarea a fost publicată în revista Current Biology.