Descoperire uluitoare despre corpul uman, făcută din întâmplare: a fost găsit un nou organ. Ce rol are acesta și unde se află

Corpul umană încă ne rezervă surprize uimitoare. Într-o descoperire accidentală care a șocat lumea medicală, cercetătorii de la un prestigios institut medical din Olanda au identificat un nou organ în corpul uman, ascuns la vedere de secole.

O echipă de cercetători olandezi a făcut o descoperire șocantă în timp ce studia cancerul de prostată. Ei au dat peste ceva ce nimeni , un organ complet nou. Este vorba despre o glandă salivară, ascunsă în spatele nasului, acolo unde cavitatea nazală se întâlnește cu gâtul.

O echipă de cercetători olandezi de la Institutul Cancerului din Țările de Jos a făcut o descoperire remarcabilă în timp ce își concentrau atenția asupra unui subiect complet diferit, scrie

În încercarea de a înțelege mai bine cancerul de prostată, ei au descoperit o structură necunoscută până acum, ascunsă în spatele nasului, acolo unde cavitatea nazală se întâlnește cu gâtul. Această structură nouă a fost botezată “glanda salivară tubulară”.

Cercetătorii au folosit o tehnică inovatoare care implică scanări CT și PET și injectarea pacienților cu o formă de glucoză radioactivă. Această substanță are proprietatea de a face tumorile să “strălucească” în timpul scanărilor, datoriă proteinei PSMA, făcându-le mai ușor de detectat. Dar surpriza a venit când au observat că și această nouă structură strălucea, indicând prezența unei glande necunoscute.

Pentru a se asigura că nu e vorba de o anomalie, echipa de cercetare a extins studiul la 100 de pacienți. Rezultatul a arătat că fiecare dintre acești pacienți avea această nouă glandă. Acest lucru a confirmat că nu era vorba de o mutație rară sau de o eroare de scanare, ci de o parte a anatomiei umane care a scăpat atenției cercetătorilor până acum.

Care este rolul acestei noi glande?

Oamenii de știință cred că funcția sa principală este de a umezi și lubrifia partea superioară a gâtului și zona din spatele nasului.

Descoperirea aduce în prim-plan și importanța salivei în organismul nostru. Deși adesea ignorată, în multe procese fiziologice, de la ajutorul în digestie și gustarea alimentelor, până la protecția împotriva infecțiilor.

Până acum se credea că există doar trei tipuri majore de glande salivare: una situată lângă urechi, alta sub maxilar și alta sub limbă. „Acum, credem că există un al patrulea”, a spus dr. Matthijs Valstar, chirurg și cercetător la Institutul de Cancer din Țările de Jos și autor al studiului, publicat în jurnalul Radiotherapy and Oncology, potrivit

Localizarea acestei noi glande ar putea revoluționa tratamentele pentru cancer în zona capului și gâtului. Radioterapia, de exemplu, ar putea fi ajustată pentru a evita deteriorarea acestei structuri nou descoperite, potențial reducând efectele secundare ale tratamentului.

Această descoperire ne reamintește că, în ciuda secolelor de cercetare medicală, corpul uman încă ne poate surprinde.