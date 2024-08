Descoperire uluitoare în Scoția. Unul dintre cele mai mari mistere ale planetei ar putea fi rezolvat

Oamenii de știință de la University College London susțin că Insulele Garvellachs din Scoția ar putea ajuta la

„Pământul bulgărelui de zăpadă”

de Elias Rugen, unul dintre doctoranzii profesorul Graham Shields de la University College London, care a condus cercetarea, grupul de insule nelocuite, situat pe coasta de vest a Scoției, conție indicii importante despre cea mai mare eră glaciară în care a intrat Pământului, în urmă cu aproximativ 720 de milioane de ani, transmite

Cunoscut și sub numele de „Pământul bulgărelui de zăpadă”, Marele îngheț, care a acoperit aproape tot Pământul în două faze timp de 80 de milioane de ani, este unul dintre marele mistere ale planetei noastre.

Până acum, cercetătorii nu au găsit o explicație științifică care să explice de ce Pământul a intrat în această eră glaciară atât de mult timp, deoarece indiciile ascunse în stânci despre îngheț au fost șterse peste tot.

Însă, se pare că cele din rocile de pe Insulele Garvellach nu au dispărut, iar acum oamenii de știință speră să găsească aici toate răspunsurile care îi vor ajuta să elucideze misterul.

Specialiștii spun că straturile de rocă de pe aceste insule pot fi considerate pagini ale unei cărți de istorie și asta pentru că fiecare strat conține detalii despre starea Pământului în trecutul îndepărtat.

”Surprindem acel moment de intrare într-o eră glaciară în Scoția”

Rezultatele studiului publicat în Journal of the Geological Society of London arată că stâncile din Insulele Garvellachs au scăpat cumva nevătămate, nefiind erodate.

Mai mult, specialiștii au subliniat că acesta ar putea fi singurul loc de pe planetă în care mai există încă informații importante și detaliate despre modul în care Pământul a intrat într-una dintre cele mai catastrofale perioade din istoria sa, precum și despre ce a urmat după ce s-a dezghețat.

De asemenea, aceștia afirmă că în urmă cu sute de milioane de ani, Scoția se afla la sud de Ecuator și avea un climat tropical, asta până când ea și restul planetei au fost înghițite de gheață.

„Surprindem acel moment de intrare într-o eră glaciară în Scoția care lipsește în toate celelalte locuri din lume. Milioane de dovezi despre ani critici lipsesc în alte locuri din cauza eroziunii glaciare, dar totul este acolo, în straturile de rocă din Garvellachs”, a declarat profesorul Graham Shields de la University College London, care a condus cercetarea.